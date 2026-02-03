Dschungelcamp-Schock: "Es hat einen Unfall gegeben"

Der 12. Tag im Dschungelcamp startet mit einer Schock-Nachricht: Die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) sagen: "Es hat einen Unfall gegeben."

Die Nachricht verkündete Zeitlow kurz vor Showbeginn in der letzten GZSZ-Werbepause. Um 20:15 Uhr gab es in einem Einspieler weitere Informationen. Demnach ist Gil Ofarim (43) bei der aktuellsten Prüfung ausgerutscht und auf die Seite gefallen.

Sein Gesicht ist schmerzerfüllt und er fasst sich an den Kopf. Ofarim bleibt liegen. Mehrere Produktionsmitarbeiter rennen zu ihm. Sie betreuen ihn. Bei der Prüfung ist Eva Benetatou (33). Sie ist geschockt und sagt: "Das habe ich noch nie erlebt."

"Krasse Scheiße"

Im Einspieler kehrt Eva zurück ins Camp. Sie teilt den anderen mit: "Es fehlt jemand." Eva schildert den Vorfall: "Er ist unglücklich ausgerutscht und gefallen. Das Spiel wurde unterbrochen." Die Kandidaten reagieren geschockt. Stephen Dürr (51) sagt: "Krasse Scheiße!"

Im Verlauf der Sendung wollen Sonja Zietlow und Jan Köppe weitere Informationen über den Zustand von Gil preisgeben. Auch soll sich Camp-Arzt Dr. Bob (76) dazu äußern.