Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Dschungelcamp
Dschungelcamp
© RTL

"Ich bin ein Star.."

Dschungelcamp: Nach Handshake - Showdown zwischen Ariel und Gil!

03.02.26, 10:55
Teilen

Tag 11 im Dschungelcamp sorgte für einige Überraschungen!

Wer hätte DAS gedacht? Im Dschungelcamp haben sich diese zwei bislang nicht gut ausstehen können, jetzt scheinen sie aber Frieden geschlossen zu haben.

Mehr zum Thema

Kontroversiell

Die Rede ist von Gil und Ariel. Beide sind zwei äußerst  kontroverse Figuren  im diesjährigen Mix. Er wegen der Davidstern-Affäre und seinem Pochen auf die Schweigeklausel und sie, weil sie sich nichts gefallen lässt und Dinge offen anspricht. Ein Verhalten, das Frauen gerne übel genommen wird.

Dschungelcamp
© RTL

Ariel mit Schock-Enthüllung

Ariel hat Gil immer wieder im Camp als "Verbrecher" bezeichnet, er sie als "Mäuschen". Doch dann, am 11. Tag kam es zu einem Handshake. Ariel erzählte am Lagerfeuer von der Tochter, die ihr Ex Giuliano mit einer anderen (unbekannten) Frau hat. Ariel erklärt, sie hätte das kleine Kind, das die Mutter weggegeben hat, aufgenommen. Daraufhin zeigt sich Gil sehr berührt und meint, nicht viele Frauen hätten so reagiert wie Ariel.

Dschungelcamp: Nach Handshake - Showdown zwischen Ariel und Gil!
© Screenshot RTL

Respekt!

Er stellt sich vor sie hin und reicht ihr die Hand. Sie zögert, doch schüttelt sie dann. Ist nun alles gut zwischen den beiden? Eher nicht, denn beide sollen mehr als scharf sein auf den Sieg. Ariel hat schon vor Beginn der Staffel gemeint, sie wolle sich die Krone holen. Gil hingegen taut immer mehr auf, spürt den Aufwind, der ihm entgegengebracht wird. Die große Frage nun: Wer von beiden wird zuerst aus dem Dschungel fliegen?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft täglich um 20:15 Uhr auf RTL und RTL+

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen