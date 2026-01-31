Millionen-Projekt: Luxus-Hotel am Meer darf nicht eröffnen

Direkt am Meer prangt ein neues Luxus-Hotel in die Luft, allerdings darf der fertiggestellte Bau noch keine Gäste empfangen.

Mit dem Februar neigt sich auch der Winter langsam dem Ende zu und immer mehr Menschen beginnen ihre Urlaubs-Planungen für den Sommer. Direkt am Meer steht mittlerweile ein neuer 5-Sterne-Luxus-Tempel.

1.200 Zimmer auf 13 Stockwerken bieten Platz für 3.000 Gäste. Top-Restaurants, Kinosäle, ein Wasserpark, ein Theater, eine Disco und eine Bowlingbahn, hier dürfte es einem 150 Meter vom Strand entfernt an nichts fehlen. Allerdings gibt es einen Haken. Es war laut Medienberichten ein Projekt im dreistelligen Millionen-Bereich.

Mitarbeiter-Suche hat begonnen

Das Hotel Golebiewski in Pobierowo soll das größte an der Ostsee nahe der deutschen Grenze sein. Mittlerweile werden auch offiziell Mitarbeiter gesucht, Touristen, die hier einen schönen Urlaub verbringen wollen, müssen allerdings noch warten.

Denn ein offizieller Eröffnungstermin steht immer noch nicht fest. Wie die BILD berichtet, sollen Anwohner in der Nähe auch berichten, dass auf der Baustelle sehr wenig weitergehe.

Laut dem Bericht fehlen auch noch notwendige Inspektionen von Behörden, wie etwa der Feuerwehr. Bei der Dimension des Hotels wird das auch noch zusätzlich Zeit beanspruchen. Polnische Medien spekulieren über eine Eröffnung in diesem Sommer, allerdings würde dann auch eine Ankündigung langsam nötig sein, denn sonst werden wohl die Gäste ausbleiben.