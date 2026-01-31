Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Hotel Gołębiewski Pobierowo
© Facebook / Hotel Gołębiewski Pobierowo

Bitte warten

Millionen-Projekt: Luxus-Hotel am Meer darf nicht eröffnen

31.01.26, 21:17
Teilen

Direkt am Meer prangt ein neues Luxus-Hotel in die Luft, allerdings darf der fertiggestellte Bau noch keine Gäste empfangen. 

Mit dem Februar neigt sich auch der Winter langsam dem Ende zu und immer mehr Menschen beginnen ihre Urlaubs-Planungen für den Sommer. Direkt am Meer steht mittlerweile ein neuer 5-Sterne-Luxus-Tempel.

1.200 Zimmer auf 13 Stockwerken bieten Platz für 3.000 Gäste. Top-Restaurants, Kinosäle, ein Wasserpark, ein Theater, eine Disco und eine Bowlingbahn, hier dürfte es einem 150 Meter vom Strand entfernt an nichts fehlen. Allerdings gibt es einen Haken. Es war laut Medienberichten ein Projekt im dreistelligen Millionen-Bereich.

Mitarbeiter-Suche hat begonnen

Das Hotel Golebiewski in Pobierowo soll das größte an der Ostsee nahe der deutschen Grenze sein. Mittlerweile werden auch offiziell Mitarbeiter gesucht, Touristen, die hier einen schönen Urlaub verbringen wollen, müssen allerdings noch warten.

Lesen Sie auch

Denn ein offizieller Eröffnungstermin steht immer noch nicht fest. Wie die BILD berichtet, sollen Anwohner in der Nähe auch berichten, dass auf der Baustelle sehr wenig weitergehe.

Laut dem Bericht fehlen auch noch notwendige Inspektionen von Behörden, wie etwa der Feuerwehr. Bei der Dimension des Hotels wird das auch noch zusätzlich Zeit beanspruchen. Polnische Medien spekulieren über eine Eröffnung in diesem Sommer, allerdings würde dann auch eine Ankündigung langsam nötig sein, denn sonst werden wohl die Gäste ausbleiben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen