Österreichs Top-Skigebiete bekommn neue Express-Zugverbindung für Urlauber

Nach dem Sommer-Urlaub ist vor dem Ski-Urlaub und heuer gibt es für einige der beliebtesten Ski-Gebiete Österreichs ein ganz besonderes Angebot.

Der Winter naht mit großen Schritten und die Ski-Gebiete des Landes rüsten sich für den großen Urlauber-Ansturm. Davon könnte es heuer noch mehr geben. Denn eine neue Zugverbindung könnte sogar das große Stau-Chaos, vor dem viele zurückschrecken, verringern.

Für viele ist eben die Anreise per Auto eines der großen Hindernisse für einen Ski-Urlaub in den Alpen. Flüge gibt es sowieso nicht und per Zug sind viele Orte nur mit lästigen Umstiegen zu erreichen. Doch das ändert sich heuer für Millionen von Wintersport-Fans.

Der Urlaubs-Express (UEX) führt in diesem Winter Direktverbindungen aus Deutschland und den Niederlanden in beliebte Ski-Gebiete, wie Schladming, St. Johann/Pongau, Zell am See und die Kitzbüheler Alpen ein. Besonders interessant wird das Angebot, weil es sich dabei um eigene Ski-Nachtzüge handelt, die genau auf die Ski-Touristen ausgelegt sind.

Billig-Preis als Kampfansage

Die Ski-Saison beim Kölner Reiseunternehmen UEX startet am 26. März und geht bis in den März hinein. Medienmanager Eduard Bopp freut sich: „Der Zug bietet eine fast emissionsfreie An- und Abreise in die Skigebiete und ermöglicht mit seinen Nachtfahrten zwei volle Urlaubstage extra – ohne stressige Autofahrt bei Stau, Schnee und Glatteis.“

Die Züge sind mit einem Liege- und Schlafwagen ausgestattet und verlangen keine Extrakosten für Ski- oder Snowboard-Ausrüstung. Die Preise für die Zug-Tickets sind ebenfalls eine Kampfansage. Frühbucher müssen für die Fahrt nur 59 Euro hinlegen. Und die heimischen Touristiker freut die neue Verbindung auch, weil man sich erhofft, dass auf diesem Weg mehr Urlauber den Weg nach Österreich finden.