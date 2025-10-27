Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.400 aktien up +3.97% Andritz AG 62.95 aktien down -0.55% BAWAG Group AG 108.80 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.860 aktien up +1.55% CPI Europe AG 17.400 aktien down -0.34% DO & CO Aktiengesellschaft 214.00 aktien down -1.38% EVN AG 25.100 aktien up +0.8% Erste Group Bank AG 83.50 aktien up +1.46% Lenzing AG 25.350 aktien down -2.12% OMV AG 45.820 aktien down -0.74% Oesterreichische Post AG 29.850 aktien up +0.51% PORR AG 28.950 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.700 aktien up +1.06% STRABAG SE 71.30 aktien up +0.42% UNIQA Insurance Group AG 12.840 aktien up +1.42% VERBUND AG Kat. A 65.05 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.350 aktien up +2.14% Wienerberger AG 26.780 aktien down -0.45% voestalpine AG 31.600 aktien up +0.7%
  1. oe24.at
  2. Business
Zugfahrt Winter
© Getty

Noch heuer

Österreichs Top-Skigebiete bekommn neue Express-Zugverbindung für Urlauber

27.10.25, 22:11
Teilen

Nach dem Sommer-Urlaub ist vor dem Ski-Urlaub und heuer gibt es für einige der beliebtesten Ski-Gebiete Österreichs ein ganz besonderes Angebot.

Der Winter naht mit großen Schritten und die Ski-Gebiete des Landes rüsten sich für den großen Urlauber-Ansturm. Davon könnte es heuer noch mehr geben. Denn eine neue Zugverbindung könnte sogar das große Stau-Chaos, vor dem viele zurückschrecken, verringern.

Diese „Traumziele“ sollten Sie 2026 besser meiden
Tabelle zeigt: So teuer wird die Ski-Saison

Für viele ist eben die Anreise per Auto eines der großen Hindernisse für einen Ski-Urlaub in den Alpen. Flüge gibt es sowieso nicht und per Zug sind viele Orte nur mit lästigen Umstiegen zu erreichen. Doch das ändert sich heuer für Millionen von Wintersport-Fans.

Der Urlaubs-Express (UEX) führt in diesem Winter Direktverbindungen aus Deutschland und den Niederlanden in beliebte Ski-Gebiete, wie Schladming, St. Johann/Pongau, Zell am See und die Kitzbüheler Alpen ein. Besonders interessant wird das Angebot, weil es sich dabei um eigene Ski-Nachtzüge handelt, die genau auf die Ski-Touristen ausgelegt sind.

Billig-Preis als Kampfansage

Die Ski-Saison beim Kölner Reiseunternehmen UEX startet am 26. März und geht bis in den März hinein. Medienmanager Eduard Bopp freut sich: „Der Zug bietet eine fast emissionsfreie An- und Abreise in die Skigebiete und ermöglicht mit seinen Nachtfahrten zwei volle Urlaubstage extra – ohne stressige Autofahrt bei Stau, Schnee und Glatteis.“

Die Züge sind mit einem Liege- und Schlafwagen ausgestattet und verlangen keine Extrakosten für Ski- oder Snowboard-Ausrüstung. Die Preise für die Zug-Tickets sind ebenfalls eine Kampfansage. Frühbucher müssen für die Fahrt nur 59 Euro hinlegen. Und die heimischen Touristiker freut die neue Verbindung auch, weil man sich erhofft, dass auf diesem Weg mehr Urlauber den Weg nach Österreich finden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden