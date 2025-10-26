Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.200 aktien up +5.41% Andritz AG 63.30 aktien up +0.88% BAWAG Group AG 108.70 aktien up +0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.480 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.460 aktien down -0.85% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -0.23% EVN AG 24.900 aktien down -0.4% Erste Group Bank AG 82.30 aktien down -0.48% Lenzing AG 25.900 aktien down -0.96% OMV AG 46.160 aktien down -0.26% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien down -3.73% PORR AG 29.000 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.400 aktien down -0.18% STRABAG SE 71.00 aktien down -1.39% UNIQA Insurance Group AG 12.660 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.400 aktien up +0.34% Wienerberger AG 26.900 aktien down -0.74% voestalpine AG 31.380 aktien up +0.32%
  1. oe24.at
  2. Business
Skifahren
© oe

80-€-Marke geknackt

Tabelle zeigt: So teuer wird die Ski-Saison

26.10.25, 21:24 | Aktualisiert: 26.10.25, 22:28
Teilen

Die Freude auf die neue Skisaison ist groß – doch Wintersport wird in Österreich erneut teurer. Skifans müssen sich heuer auf Rekordpreise einstellen: Erstmals wird die 80-Euro-Marke für ein Tagesticket geknackt.

In der Skisaison 2025/26 müssen Wintersportler in Österreich tiefer in die Tasche greifen. So wird erstmals die 80-Euro-Grenze überschritten: Die Arlberger Bergbahnen verlangen in der Hauptsaison für ein Tagesticket pro Erwachsenen 81,50 Euro. Das sind 3,50 Euro mehr als im Vorjahr. Auch die beliebten Skigebiete in Kitzbühel (79,50 Euro – im Vorjahr noch 76 Euro) und Sölden (75,50 Euro – im Vorjahr noch 73,50 Euro) erhöhen ihre Ticketpreise.

Insgesamt steigen die Preise österreichweit zwischen zwei bis fünf Prozent. "Wir Betreiber versuchen die Preise so zu gestalten, dass wir keine Verluste machen", erklärte Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) und verwies auf höhere Energiepreise, Personal- und Baukosten.

Tabelle zeigt: So teuer wird die Ski-Saison

Der Münchner "Merkur" berichtet vom "Ippen.Media"-Preisvergleich Österreichischer Skigebiete (Stand der Preise: 23. Oktober 2025) der Vorsaison mit den diesjährigen Preisen. Dabei handelt es sich um Tagestickets für Erwachsene in der Hauptsaison.

Skigebiet: Preis 2025/26 (Vergleich zum Vorjahr)
Arlberger Bergbahnen 81,50 Euro (78 Euro)
Kitzbühel 79,50 Euro (76 Euro)
Salzburger Sportwelt 79 Euro (76,50 Euro)
Zillertal Arena 79 Euro (76 Euro)
Mountpolis Mayrhofen im Zillertal 79 Euro (76 Euro)
Alpin Card (Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn) 79 Euro (76 Euro)
Ischgl 79 Euro (76 Euro)
Großarltal  78,50 Euro (77 Euro)
Gastein 78,50 Euro (76,50 Euro)
Schladming-Dachstein 78,50 Euro (76,50 Euro)
Hochkönig 78,50 Euro (76,50 Euro)
Sölden 75,50 Euro (73,50 Euro)
Damüls-Mellau 75,50 Euro (73,50 Euro)
Dachstein-West 69,90 Euro (66,90 Euro)
Nassfeld 69,50 Euro (67 Euro)
Bad Kleinkirchheim 69,50 Euro (67 Euro)
Katschberg 69,50 Euro (66 Euro)
Obertauern 69,50 Euro (65 Euro)
Mölltaler Gletscher 69 Euro (66 Euro)
Kreischberg 68 Euro (65 Euro)
Axamer Lizum 63 Euro (59,50 Euro)
Goldeck 61,50 Euro (59 Euro)
Lachtal 59 Euro (57 Euro)
Petzen 47,50 Euro (45,50 Euro)
Klippitztörl 47 Euro (46 Euro)
Gaberl 36 Euro (36 Euro)

Während manche Skigebiete wie das Zillertal oder Dachstein-West weiter auf Fixpreise setzen, führen andere – etwa Sölden oder Hinterstoder – das "Dynamic Pricing" ein, bei dem die Preise je nach Auslastung schwanken. Günstigere Alternativen gibt es vor allem in kleineren Regionen wie der Teichalm (32,50 Euro) oder dem Gaberl (36 Euro).

Aber nicht nur Tagestickets werden großteils teurer, sondern auch andere Kategorien. Zum Beispiel kostet ein Sechs-Tage-Ticket für Erwachsene im Zillertal in der Hauptsaison künftig 384 Euro, in Ischgl 359 Euro und auf dem Wilden Kaiser 395 Euro. Das ist eine Preissteigerung von etwa vier Prozent. Das ist ähnlich der Inflationsrate in Österreich. 

Wer bei den Skipässen sparen will, profitiert von Frühbucherrabatten oder Familienangeboten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden