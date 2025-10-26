Die Freude auf die neue Skisaison ist groß – doch Wintersport wird in Österreich erneut teurer. Skifans müssen sich heuer auf Rekordpreise einstellen: Erstmals wird die 80-Euro-Marke für ein Tagesticket geknackt.

In der Skisaison 2025/26 müssen Wintersportler in Österreich tiefer in die Tasche greifen. So wird erstmals die 80-Euro-Grenze überschritten: Die Arlberger Bergbahnen verlangen in der Hauptsaison für ein Tagesticket pro Erwachsenen 81,50 Euro. Das sind 3,50 Euro mehr als im Vorjahr. Auch die beliebten Skigebiete in Kitzbühel (79,50 Euro – im Vorjahr noch 76 Euro) und Sölden (75,50 Euro – im Vorjahr noch 73,50 Euro) erhöhen ihre Ticketpreise.

Insgesamt steigen die Preise österreichweit zwischen zwei bis fünf Prozent. "Wir Betreiber versuchen die Preise so zu gestalten, dass wir keine Verluste machen", erklärte Seilbahnen-Obmann Abg. Franz Hörl (ÖVP) und verwies auf höhere Energiepreise, Personal- und Baukosten.

Tabelle zeigt: So teuer wird die Ski-Saison

Der Münchner "Merkur" berichtet vom "Ippen.Media"-Preisvergleich Österreichischer Skigebiete (Stand der Preise: 23. Oktober 2025) der Vorsaison mit den diesjährigen Preisen. Dabei handelt es sich um Tagestickets für Erwachsene in der Hauptsaison.

Skigebiet: Preis 2025/26 (Vergleich zum Vorjahr) Arlberger Bergbahnen 81,50 Euro (78 Euro) Kitzbühel 79,50 Euro (76 Euro) Salzburger Sportwelt 79 Euro (76,50 Euro) Zillertal Arena 79 Euro (76 Euro) Mountpolis Mayrhofen im Zillertal 79 Euro (76 Euro) Alpin Card (Saalbach-Hinterglemm/Leogang/Fieberbrunn, Schmittenhöhe und Kitzsteinhorn) 79 Euro (76 Euro) Ischgl 79 Euro (76 Euro) Großarltal 78,50 Euro (77 Euro) Gastein 78,50 Euro (76,50 Euro) Schladming-Dachstein 78,50 Euro (76,50 Euro) Hochkönig 78,50 Euro (76,50 Euro) Sölden 75,50 Euro (73,50 Euro) Damüls-Mellau 75,50 Euro (73,50 Euro) Dachstein-West 69,90 Euro (66,90 Euro) Nassfeld 69,50 Euro (67 Euro) Bad Kleinkirchheim 69,50 Euro (67 Euro) Katschberg 69,50 Euro (66 Euro) Obertauern 69,50 Euro (65 Euro) Mölltaler Gletscher 69 Euro (66 Euro) Kreischberg 68 Euro (65 Euro) Axamer Lizum 63 Euro (59,50 Euro) Goldeck 61,50 Euro (59 Euro) Lachtal 59 Euro (57 Euro) Petzen 47,50 Euro (45,50 Euro) Klippitztörl 47 Euro (46 Euro) Gaberl 36 Euro (36 Euro)

Während manche Skigebiete wie das Zillertal oder Dachstein-West weiter auf Fixpreise setzen, führen andere – etwa Sölden oder Hinterstoder – das "Dynamic Pricing" ein, bei dem die Preise je nach Auslastung schwanken. Günstigere Alternativen gibt es vor allem in kleineren Regionen wie der Teichalm (32,50 Euro) oder dem Gaberl (36 Euro).

Aber nicht nur Tagestickets werden großteils teurer, sondern auch andere Kategorien. Zum Beispiel kostet ein Sechs-Tage-Ticket für Erwachsene im Zillertal in der Hauptsaison künftig 384 Euro, in Ischgl 359 Euro und auf dem Wilden Kaiser 395 Euro. Das ist eine Preissteigerung von etwa vier Prozent. Das ist ähnlich der Inflationsrate in Österreich.

Wer bei den Skipässen sparen will, profitiert von Frühbucherrabatten oder Familienangeboten.