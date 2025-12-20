Elon Musk: 680 Milliarden-Mann will mit Robotern zur ersten Billion

Rechenzentren im Weltall und menschenähnliche Roboter, die mit der Autopilot-Software der Tesla-Autos ausgestattet sind, sollen die nächsten Milliarden Dollar für Elon Musk einbringen.

Elon Musk ist laut dem Magazin "Forbes" der erste Mensch mit einem Vermögen von mehr als 680 Milliarden Dollar. Ein Meilenstein auf seinem Weg zum Billionär, den viele zu Beginn der 2030er Jahre erwarten. Wie wurde Musk so reich? Und was plant er für 2026?

Musk gehören rund 40 Prozent der Weltraumfirma SpaceX, die laut Forbes aktuell mehr als 800 Milliarden Dollar wert sein soll. Macht rund 320 Milliarden für Musk. Zusätzlich trägt sein Anteil von rund zwölf Prozent am Elektroauto-Hersteller Tesla mit rund 200 Milliarden Dollar erheblich zu seinem Vermögen bei.

Außerdem gehört Musk die KI-Firma xAI (bekannt für den Chatbot Grok) und die Social Media-Plattform X, das ehemalige Twitter. Musk verschmolz xAI mit X; Forbes schätzt seinen Anteil an diesem kombinierten Unternehmen auf 60 Milliarden Dollar. Kleinere Milliardenbeträge bringen die Musk-Firmen Neuralink (verbinden das Gehirn per Chip mit Computern) und die Tunnelbaufirma The Boring Company.

Künstliche Intelligenz von oben

Nächstes Jahr will Musk den Raketenbauer SpaceX an die Börse bringen. Er strebt dabei eine Bewertung von 1,5 Billionen Dollar an. Erfolgreiche Tests des Starship-Systems, der 123 Meter hohen Rakete, sollen den Wert noch steigern. Der letzte Test am 13. Oktober 2025 verlief erfolgreich.

Mit der Satellitenfirma Starlink (Teil von SpaceX) versorgt Musk nicht nur abgelegene Gebiete oder Schlachtfelder in der Ukraine mit Internet, sondern plant künftig KI-Rechenzentren im Weltall. Im Vakuum würde die aufwändige Kühlung leichter gelöst werden können, die Energie käme von Solaranlagen. An deren Rückseite wären Kühlmodule angebracht. Im Vakuum können auch Daten viel schneller übertragen werden als via Glasfaserkabel auf der Erde, behauptet Musk, der bereits erste Nvidia-Rechenchips ins Weltall geschossen hat. Aktuell hat SpaceX 9.000 Satelliten im Orbit, 7.000 davon sind aktiv. Die Musk-Firma ist somit der größte Satellitenbetreiber weltweit.

Menschenähnliche Roboter “bringen 80 Prozent der Tesla-Erlöse”

Mit Tesla hat Musk 2026 Großes vor. Schon im Februar sollen die ersten menschenähnlichen Roboter Optimus der 3. Generation verkauft werden. “Sie werden für 80 Prozent der Tesla-Erlöse sorgen”, stachelt Musk die Aktionäre auf. Die Roboter sind mit der Autopilot-Software der Tesla-Autos ausgestattet und sollen mittels Video vom Menschen lernen - Bewegungsabläufe in der Küche, wie man den Müll nach draußen bringt oder Einkäufe schleppt. Ein Roboter soll ab 25.000 Dollar zu haben sein. Der Tesla Bot Optimus ist 1,73 Meter groß, wiegt 57 Kilogramm und kann bis zu 68 Kilogramm heben. Er ist mit acht Kilometern pro Stunde aber höchstens im Fußgänger-Tempo unterwegs.

“Arbeit wird optional” - Fail bei Doge

“Im Wesentlichen wird körperliche Arbeit in Zukunft eine Wahl sein”, sagt Musk. “Wenn ihr es tun wollt, könnt ihr es tun, aber ihr müsst es nicht tun.” Die Roboter sollen Teslas-Börsenwert mehr als verzehnfachen, träumt Musk vom Weg zum Billionär.

Optimus Bot von Elon Musk faltete in einem Video Hemden. © x

In seiner Regierungsarbeit hat Musk in diesem Jahr mit DOGE einen Bock geschossen. Er behauptete, die bundesweiten Ausgaben der USA um ein Drittel kürzen zu können. Er wollte also 2 Billionen Dollar einsparen - ist damit aber kläglich gescheitert. Im Mai setzte ihn Trump vor die Tür, mittlerweile ist die Regierungsorganisation DOGE aufgelöst worden, 8 Monate vor dem geplanten Ende.

Musk hat zwar zehntausende Regierungsmitarbeiter gefeuert (nicht immer ging es dabei mit Verstand zu), er soll Prüfungen gegen seine eigenen Unternehmen untergraben und viele Daten abgezogen haben. Eingespart hat er aber wenig. Zuletzt behauptete Musk, immerhin fast 200 Milliarden eingespart zu haben. Das meiste davon war heiße Luft, wie Recherchen zeigen. Analysen von DW News und anderen Beobachtern schätzen die tatsächlichen Einsparungen auf etwa 16 Milliarden US-Dollar. Musk ist übrigens auch kein Migründer von Tesla, sondern war einer der ersten Investoren, der die Gründer dann verdrängt hatte.

Wie wurde Musk so reich? Elon Musk fuhr mit Peter Thiel PayPal hoch und verkaufte seine Aktien vor der Übernahme durch eBay, was ihm damals Millionen einbrachte – Geld, das er später in Tesla & SpaceX investierte - damit hat er alles riskiert und wie sich zeigt, den Hauptgewinn eingefahren. Als reichster Mensch der Welt mit 54 Jahren und auf dem Weg zum ersten Billionär der Welt.