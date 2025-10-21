Das sind die besten Ski-Openings 2025

Die österreichischen Skiregionen starten in die Wintersaison 2025/2026 und mit ihnen auch Tausende begeisterte Wintersportler. Wir stellen die lässigsten Auftakt-Veranstaltungen von Schladming-Dachstein bis Obertauern vor.

Demnächst heißt es in Österreich wieder „Skifoan“. Und in vielen Wintersportregionen locken zum Auftakt der Saison 2025/2026 einmal mehr großartige Veranstaltungen und Top-Angebote.

Sölden

© Getty Images

Alljährlich startet die Weltelite des Skisports am Rettenbachgletscher in die Weltcup-Saison. Das Weltcup-Wochenende wird begleitet von Weltcup-Partys auf dem Postplatz im Ortszentrum. Der Riesentorlauf der Damen steigt am Samstag, 25. Oktober, die Herren starten am Sonntag, 26. Oktober. Tickets auf: www.soelden.com

Schladming-Dachstein

© Getty Images

Die legendären Backstreet Boys werden im Rahmen des „Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025” die Wintersaison der österreichischen Urlaubsregion im Planai Stadion eröffnen. Fans haben an drei Abenden (5., 6. und 7. Dezember) die Möglichkeit, die Backstreet Boys live im Planai Stadion zu erleben. Die Backstreet Boys fügen sich in eine Reihe internationaler Superstars mit Auftritten in Schladming ein: Nach den fulminanten Shows mit Robbie Williams im Jahr 2023 und dem großen Erfolg mit Bryan Adams, Simply Red und Sting im Vorjahr ist es nun an der Zeit, die Ära der Boygroups zu feiern. Der Andrang auf die Tickets ist enorm und auch die Schladming-Dachstein Ski-Opening Packages sind heiß begehrt. Diese Packages enthalten drei Nächte in einer Partnerunterkunft (Freitag bis Montag), einen 2-Tagesskipass für Ski amadé sowie ein Konzertticket zum Ski-Opening 2025. Jetzt heißt es also schnell sein und verfügbare Tickets sowie Packages buchen. Packages gibt es online: www.schladming-dachstein.at

Obertauern

© Getty Images

Obertauern startet mit einem musikalischen Paukenschlag in die Wintersaison 2025/26: Gleich zwei hochkarätige Konzerte verwandeln das beliebte Skigebiet in eine Bühne für Austropop vom Feinsten. Am 28. November 2025 eröffnen Seiler und Speer mit einem Live-Konzert die Saison. Das Duo wird von der Vorband folkshilfe unterstützt. Am 5. Dezember übernimmt Edmund die Bühne vor der Bergkulisse Obertauerns. Mit Songs wie „Freindschoft“ und „Leiwand“ bringen sie ehrliche Texte im Wiener Dialekt und eine große Portion Gefühl nach Obertauern. Wer beide Konzerte live miterleben möchte, kann sich ein Kombiticket für 120 Euro kaufen. Tickets gibt es unter www.obertauern-tickets.com sowie im Büro des Tourismusverbandes Obertauern.

Gastein

© Getty Images

Gastein läutet die Wintersaison 2025/26 mit einem Wochenende aus Ski-Opening und Langlaufevent ein: Vom 12. bis 14. Dezember lädt die Region zum großen „Gastein Winter:Start“. Das neue Open-Air-Festival GASTEIN SOUNDS verwandelt die Talstation der Schlossalmbahn in eine stimmungsvolle Konzertarena – mit Live-Acts wie CRO, SKI AGGU, IKKIMEL und BELLA. Hits wie „Easy“ und „Einmal um die Welt“ machten CRO zum Star. Sein Debütalbum Raop zählt zu den erfolgreichsten Rap-Alben im deutschsprachigen Raum. Der Mann mit der Maske bringt am Samstag, 13. Dezember, seine größten Hits und eine spektakuläre Open-Air-Show nach Bad Hofgastein. Unterstützt wird er von BELLA, einer der spannendsten Stimmen der österreichischen Musikszene. Parallel dazu gehen in Sportgastein zum vierten Mal die Gastein Classics über die Bühne. Während bei den Auftakt-Bewerben der internationalen Langlauf-Rennserie Ski Classics Profis um die besten Platzierungen kämpfen, können auch Hobbysportler- und -sportlerinnen auf der Loipe ihr Können zeigen und unterschiedliche Distanzen bestreiten.

Pünktlich zum Opening-Wochenende gehen am 12. Dezember die Skischaukel Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel sowie Sportgastein in den Winterbetrieb. Die Wintersaison 2025/26 in Gastein ist offiziell von 28. November 2025 bis 1. Mai 2026 geplant. Bereits ab 28. November nehmen Schlossalm und Stubnerkogel den Teilbetrieb auf. Das Fulseck in Dorfgastein startet am 5. Dezember 2025 in die Saison. Der Graukogel öffnet ab dem 25. Dezember an Wochenenden. www.gastein.com

Saalbach-Hinterglemm

© Getty Images

Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn bietet Skivergnügen auf höchstem Niveau und gilt mit 270 Abfahrtskilometern als eines der größten und besten Skigebiete Österreichs. Winterstart ist hier der 28. November, von 5. bis 7. Dezember 2025 geht das zweitägige BERGFESTival in Saalbach in die elfte Runde. www.saalbach.com

Ischgl

© Getty Images

Nach dem ersten Skitag am 27. November sorgt Rita Ora gleich am 29. November 2025 für den musikalischen Auftakt der Saison. Ab 16:30 Uhr gehts los. Tickets: www.ischgl.com

