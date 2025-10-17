Laut Time Out: Wiener Christkindlmarkt gehört zu den besten in Europa!

Die Weihnachtszeit steht schon bald vor der Tür und da darf ein Besuch am Christkindlmarkt natürlich nicht fehlen. Laut „Time Out“ befindet sich einer der schönsten und magischsten Weihnachtsmärkte Europas in Wien und das sollte man sich keinesfalls entgehen lassen!

Weihnachtsmärkte sind jedes Jahr ein absolutes Highlight: Der verführerische Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft, während die Stände mit funkelnden Lichtern, handgefertigten Holzspielzeugen und lokalem Kunsthandwerk locken. Wo der Weihnachtszauber am stärksten spürbar ist, hat Time Out in einem neuen Ranking verraten und ein Wiener Christkindlmarkt hat es dabei unter die Top-Adressen Europas geschafft!

Platz 1: Nürnberg, Deutschland

© Getty Images

Wenn es um pure Weihnachtsmagie geht, führt an Nürnberg kein Weg vorbei! Der berühmte Christkindlesmarkt ist ein absolutes Muss für jeden Weihnachtsfan. Inmitten einer mittelalterlichen Kulisse und dem Duft von Lebkuchen und Bratwurst in der Luft, fühlt sich jeder Besucher sofort in eine andere Welt versetzt. Und wer Lust auf Glühwein hat, lässt sich an der Glühweinbar nieder, um die festliche Stimmung zu genießen.

Wann? 28. November bis 24. Dezember 2025

Wo? Hauptmarkt, 90402 Nürnberg

Platz 2: Manchester, England

© Getty Images

Manchester hat sich mit seinem Weihnachtsmarkt auf Platz 2 geschlichen. Die Stadt mag auf den ersten Blick nicht der klassische Weihnachtsmarkt-Hotspot sein, doch am Albert Square erwacht sie zu einem spektakulären Winterwunderland. Mit über 200 Hütten im Ski-Chalet-Stil, Bratwürsten, Yorkshire-Pudding-Wraps und heißen Strudeln ist der Markt ein wahres Schlemmerparadies. Ein Muss für alle, die britischen Charme und kulinarische Highlights lieben!

Wann? 7. November bis 4. Jänner 2026

Wo? Albert Square, Manchester

Platz 3: Paris, Frankreich

© Getty Images

In der Stadt der Liebe wird Weihnachten zu einem noch romantischeren Erlebnis. Besonders der Weihnachtsmarkt im Jardin des Tuileries bietet eine magische Atmosphäre, die ihresgleichen sucht. Zwischen prachtvollen Weihnachtslichtern und Kunsthandwerk kann man sich bei einem Glas Champagner entspannen oder mit dem Riesenrad die winterliche Aussicht auf Paris genießen.

Wann? 16. November bis 15. Jänner

Wo? Pl. de la Concorde, 75001 Paris

Platz 4: Budapest, Ungarn

© Getty Images

Der Vörösmarty tér in Budapest ist der älteste Weihnachtsmarkt der Stadt und bietet eine beeindruckende Mischung aus Tradition und Weihnachtszauber. Hier gibt es neben Handwerkskunst auch die leckersten ungarischen Spezialitäten wie Gulasch und Strudel. In Kombination mit den täglichen Live-Musikauftritten – von Jazz bis Blues – wird der Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Wann? 15. November bis 31. Dezember 2025

Wo? Vörösmarty tér, Budapest

Platz 5: Wien, Österreich

© Getty Images

Auch Wien hat sich einen Platz unter den besten Weihnachtsmärkten Europas gesichert. Die „Weihnachtswelt“ am Rathausplatz bietet eine perfekte Mischung aus traditioneller Gemütlichkeit, kulinarischen Genüssen und festlicher Magie, die Besucher aus aller Welt anzieht. Mehr als 100 Stände bieten handgefertigte Geschenke, leckere kulinarische Spezialitäten und warme Getränke, die das Herz jedes Weihnachtsliebhabers höherschlagen lassen.

Wann? 14. November bis 26. Dezember 2025

Wo? Rathausplatz, 1010 Wien

Die besten Christkindlmärkte Europas auf einen Blick

Nürnberg, Deutschland Manchester, England Paris, Frankreich Budapest, Ungarn Wien, Österreich

Vilnius, Litauen London, England Luzern, Schweiz Tallinn, Estland Kopenhagen, Dänemark

Wo auch immer Sie sich in der festlichen Saison aufhalten – es gibt genug Gründe, sich von den Glühweinständen und der festlichen Atmosphäre verzaubern zu lassen!