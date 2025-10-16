Die geheimen Hotspots in Europa, die Sie 2026 unbedingt besuchen müssen

Im Jahr 2026 wird es Zeit, den klassischen Touristenpfaden Lebewohl zu sagen und echte Geheimtipps zu entdecken. Das Time Out-Magazin hat eine Liste zusammengestellt, die uns die unterschätzten Reiseziele Europas enthüllt.

Warum stundenlang für das perfekte Foto in Venedig anstehen oder sich in der Hektik von Barcelona verlieren, wenn es Orte gibt, die genauso atemberaubend sind, aber weit weniger überlaufen? Nach Jahren der Anti-Tourismus-Maßnahmen, Airbnb-Beschränkungen und dem wachsenden Widerstand gegen den Overtourismus gibt es wohl keinen besseren Zeitpunkt, um die oft übersehenen Orte zu erkunden. Wir zeigen euch die spannendsten Geheimtipps, die ihr unbedingt noch erleben solltet, bevor es alle tun!

Platz 1: Izola, Slowenien

Slowenien mag nicht die erste Wahl für einen Sommerurlaub sein, aber Izola könnte alle Ihre Erwartungen erfüllen. Dieses malerische Fischerdorf an der slowenischen Adria versprüht venezianischen Charme: Enge Gassen, süße Cafés, malerische Restaurants und das alles ohne den üblichen Trubel. Wer die echte slowenische Küste erleben will, sollte sich dieses Juwel nicht entgehen lassen!

Platz 2: Machynlleth, Wales

Wales ist berühmt für seine rauen Landschaften, seine Schlösser und historischen Städte. Machynlleth, eine malerische Marktstadt im Dyfi-Tal, bietet jedoch mehr als das. Die UNESCO-geschützte Dyfi-Biosphäre ist ein Naturparadies aus Sümpfen, Wäldern und Gewässern, das Sie auf Wanderungen oder bei der Vogelbeobachtung entdecken können. Ein jährlich stattfindendes Comedy-Festival und ein Kunstmuseum in einer ehemaligen Kapelle machen die Stadt zu einem echten Hotspot für Kulturliebhaber.

Platz 3: Tilburg, Niederlande

In den Niederlanden denken viele bei Städtereisen sofort an Amsterdam oder Rotterdam, aber Tilburg hat sich zu einer coolen, unterschätzten Destination entwickelt. Die Stadt verbindet faszinierende Architektur mit einer reichen Geschichte, die vor allem durch die Textilindustrie geprägt wurde. Tilburg begeistert mit einer Mischung aus kreativer Energie, Historie und einer unvergleichlichen Kunstszene.

Platz 4: Ulcinj, Montenegro

Während die Küstenstädte Montenegros wie Kotor und Budva im Sommer von Touristen überflutet werden, hat sich Ulcinj noch nicht ganz in die großen Reiseführer durchgesetzt – und das ist gut so! Ulcinj ist das Zentrum der albanischen Kultur in Montenegro und bietet eine einzigartige Mischung aus Geschichte, atemberaubenden Stränden und einer ganz besonderen Atmosphäre. Die Altstadt mit ihren steilen Gassen und historischen Gebäuden ist einfach malerisch, und die Strände sind ein echtes Paradies.

Platz 5: Terracina, Italien

Wenn Sie einen authentischen italienischen Strandurlaub abseits der Touristenströme suchen, dann ist Terracina genau der richtige Ort. Diese bodenständige Stadt südlich von Rom, bietet alles, was das Herz eines Strandliebhabers begehrt: breite Sandstrände, umrahmt von beeindruckenden Bergen, und das alles in einer noch nicht überlaufenen Atmosphäre. In der Nähe gibt es weitere historische Küstenstädte wie Sperlonga und Gaeta, die ebenfalls einen Tagesausflug wert sind.

Die Top 10 im Überblick:

Izola, Slowenien Machynlleth, Wales Tilburg, Niederlande Ulcinj, Montenegro Terracina, Italien Göteborg, Schweden Plowdiw, Bulgarien Aarhus, Dänemark Banja Luka, Bosnien und Herzegowina Scilly-Inseln, England

Anstatt sich in die Massen der üblichen Touristenorte zu stürzen, können wir die unberührten Ecken Europas erleben, bevor sie alle für sich entdecken