Überraschende Trendziele 2026: Marco Polo verrät Geheimtipps

Wohin geht die Reise im Jahr 2026? Der renommierte Reiseführer Marco Polo hat die geheimen Ecken der Welt aufgespürt, die im kommenden Jahr ganz oben auf Ihrer Bucket List stehen sollten.

Das Buch „Wohin geht die Reise? – Der Marco Polo Trendguide 2026“ präsentiert insgesamt 40 faszinierende Ziele und außergewöhnliche Aktivitäten rund um den Globus. Wenn Sie die üblichen Touristenströme hinter sich lassen und an Orten entspannen möchten, die noch nicht von Massen entdeckt wurden, dann sind diese geheimen Trendziele für 2026 genau das, wonach Sie suchen!

Pantelleria, Italien

Vergessen Sie die überfüllten Strände Siziliens – Pantelleria, eine unberührte Perle im Süden Italiens, ist der wahre Geheimtipp für Entdecker und Naturfreunde. Diese kleine Insel bietet nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch aufregende Abenteuer.

Schwitzen Sie in der Grotta del Bagno Asciutto, einer natürlichen Vulkansauna, oder wandern Sie auf dem Khamma Trail durch malerische Weinreben, duftende Kräuter und windgepeitschte Landschaften. Ein weiteres Highlight: die spektakulären Lavaformationen der „Stonehenge Mediterranea“, die wie ein geologisches Meisterwerk aus einer anderen Welt wirken.

Tours, Frankreich

Inmitten der sanften Hügel der Loire liegt Tours, eine Universitätsstadt, die in Sachen Lebensqualität ihresgleichen sucht. Hier können Sie den Charme einer französischen Stadt in seiner reinsten Form erleben. Genießen Sie eine romantische Bootsfahrt auf der Loire, schlendern Sie über die bunten Märkte und lassen Sie sich in einem der beliebten Guinguettes von Live-Musik verzaubern.

Montevideo, Uruguay

Uruguays Hauptstadt, frisch ausgezeichnet als „Smart Tourism Destination“, überrascht mit einer Mischung aus modernem Lifestyle und historischem Charme. Radeln Sie entlang der Rambla und entdecken Sie die bunte Altstadt von Ciudad Vieja. Nur zwei Stunden entfernt wartet Punta del Este mit mondänen Stränden und dem spektakulärsten Sonnenuntergang, den Sie je gesehen haben.

Nordzypern

Zypern hat zwei Seiten, der Süden ist längst ein Hotspot, doch der Norden der Insel ist noch weitgehend unentdeckt. Genau jetzt ist die richtige Zeit, Nordzypern zu erkunden, bevor es auch hier vor Touristen nur so wimmelt. Endlose Strände auf der Karpaz-Halbinsel, der 260 Kilometer lange Besparmak-Trail und unberührte Tauchreviere vor Girne locken Abenteurer und Erholungssuchende. Nicht verpassen sollten Sie zudem die Geisterstadt Varosha, die mit ihrem mystischen Flair garantiert für Gänsehaut sorgt.

Malaysia

Warum Sie Malaysia genau 2026 besuchen sollten? Weil Malaysia sich als eine der spannendsten Entdeckungen im kommenden Jahr präsentieren wird! Das „Visit Malaysia Year“ lädt dazu ein, die Vielfalt des Landes aus völlig neuen Perspektiven zu erleben. Vom höchsten Gebäude Südostasiens, dem Merdeka 118, bis zu den Baumkronenpfaden der Regenwälder, erwartet Sie ein Land, das Sie wahrscheinlich noch nicht gut kennen.

Die geheimen Ziele von Marco Polo versprechen unvergessliche Erlebnisse in unberührten Naturparadiesen, pulsierenden Städten und faszinierenden Kulturen.