Platz 1 erraten Sie nie: Das sind Europas schönste Reiseziele

Es müssen nicht immer die bekannten Hotspots wie Paris oder Rom sein, um die Europareise zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Time Out hat eine Liste mit echten Geheimtipps zusammengestellt, von denen Sie vermutlich noch nie gehört haben.

Europa ist zweifellos ein Kontinent voller atemberaubender Schönheit. Doch wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben oder genug von den Menschenmassen haben, dann ist dieses Ranking genau das Richtige für Sie. Die Time Out-Redaktion hat die versteckten Schätze des Kontinents aufgespürt und stellt Ihnen die außergewöhnlichsten Reiseziele vor: Orte, die weitgehend unbekannt, aber definitiv einen Besuch wert sind.

Platz 1: Bleder See, Slowenien

© Getty Images

Der Bleder See befindet sich im Herzen Europas und wurde von Time Out zum schönsten Reiseziel Europas gekürt. Umgeben von grünen Bergen, schimmert das kristallklare Wasser des Sees, während eine idyllische Insel mit einer malerischen Kirche mitten im See thront. Auf einem Hügel wacht die Burg von Bled, die mit ihrem märchenhaften Charme an vergangene Zeiten erinnert. Bled ist ein wahres Naturparadies, das noch nicht von den Touristenströmen überflutet wurde.

Platz 2: Giant’s Causeway, Nordirland

© Getty Images

Wollen Sie einen Ort erleben, der wie aus einer anderen Welt zu kommen scheint? Der Giant’s Causeway in Nordirland ist ein echtes Meisterwerk der Natur! Rund 40.000 gewaltige Basaltsäulen ragen hier aus den Klippen und brechen in den Atlantik. Der Legende nach hinterließ der Riese Finn McCool diese gewaltigen Steine als Brücke zu Schottland. Hüpfen Sie über die Felsen, genießen Sie die Aussicht und spüren Sie die unbändige Kraft der Natur.

Platz 3: Blue Lagoon, Comino, Malta

© Getty Images

Wenn Sie malerische Landschaften lieben, dann müssen Sie unbedingt die Blue Lagoon auf der Insel Comino in Malta erleben! Dieses Naturparadies ist berühmt für sein unglaubliches, türkisfarbenes Wasser, das zwischen den sanften Hügeln und dramatischen Kalksteinfelsen schimmert. Schwimmen Sie im klaren Wasser, schnorcheln Sie in der Lagune oder entspannen Sie einfach und genießen Sie den Blick. Wichtig zu wissen: Ab 2025 müssen sich Besucher vorab registrieren – also sichern Sie sich rechtzeitig Ihr Ticket online.

Platz 4: Prinsengracht-Kanal, Amsterdam

© Getty Images

Zugegeben: Amsterdam ist kein Geheimtipp, doch die Grachten sind trotzdem absolut sehenswert. Wenn die Bäume entlang des Kanals in tausenden Lichtern erstrahlen und sich die historischen Grachtenhäuser im Wasser spiegeln, könnte man fast meinen, man ist in einem Film. Besonders im Winter ist der Kanal ein Highlight: Wenn Sie Glück haben, können Sie sogar auf einem zugefrorenen Kanal Schlittschuh fahren.

Platz 5: Peak District, UK

© Getty Images

Für Naturliebhaber und Wanderfreunde ist der Peak District in Großbritannien ein wahres Paradies. Dieser Nationalpark, der sich zwischen Manchester und Sheffield erstreckt, beeindruckt mit einer dramatischen Landschaft, die von gewaltigen Sandsteinfelsen, weiten Tälern und grünen Hügeln geprägt ist. Hier gibt es unzählige Wanderwege, die Sie durch diese atemberaubende Natur führen, egal ob Sie ein erfahrener Wanderer sind oder einfach nur die Ruhe genießen möchten. Wer Englands wildeste Seite erleben möchte, kommt hier voll auf seine Kosten.

Die Top 10 der schönsten Orte Europas

Bleder See, Slowenien Giant’s Causeway, Nordirland Blaue Lagune, Comino, Malta Prinsengracht, Amsterdam, Niederlande Peak District, England (UK) Norwegische Fjorde, Norwegen Motovun, Kroatien Unité d’Habitation (La Cité Radieuse), Marseille, Frankreich Unsere Liebe Frau vom Felsen (Gospa od Škrpjela), Perast, Montenegro Zermatt & Matterhorn, Schweiz

Diese atemberaubenden Reiseziele sind der Beweis, dass Europa mehr zu bieten hat als die üblichen Sehenswürdigkeiten.