Ranking enthüllt die besten geheimen Reiseziele in Europa

Es gibt sie noch – die verborgenen Juwelen Europas. Abseits der überfüllten Touristen-Hotspots warten traumhafte Orte darauf, entdeckt zu werden. Ein neues Ranking enthüllt jetzt die schönsten, unberührten Reiseziele, die Sie unbedingt auf Ihre Bucket List setzen müssen.

Sie haben genug von überfüllten Touristen-Hotspots? Dann aufgepasst! Der Hidden Gem Index des Ferienhausportals HomeToGo zeigt Orte, die abseits der üblichen Pfade liegen, perfekt für Reisende, die authentische Erlebnisse suchen. Der Index wurde auf der Grundlage von Faktoren wie Wetter, Ruhe, Umgebung, Wanderrouten, Gastronomie und den Kosten für Ferienhäuser erstellt und soll die besten Geheimtipps für unvergessliche Reisen bieten.

Platz 1: Tomar, Portugal

© Getty Images

Tomar, im Herzen Portugals, fasziniert mit seiner mittelalterlichen Architektur und dem berühmten Convento de Cristo, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Die Stadt bietet nicht nur historische Sehenswürdigkeiten, sondern auch atemberaubende Natur mit Wanderwegen entlang des Flusses Nabão. Die Stadt, die oft im Schatten der bekannteren Metropolen wie Lissabon und Porto steht, ist der ideale Ort für den neugierigen Reisenden, der sich nach Kopfsteinpflasterstraßen, bunten Azulejos und einer reichen Geschichte sehnt.

Platz 2: Brisighella, Italien

© Getty Images

Brisighella in der Emilia-Romagna ist ein Geheimtipp für Wanderfreunde und Feinschmecker. Umgeben von Hügeln und Weinbergen, bietet die Stadt spektakuläre Wanderungen und eine ausgezeichnete kulinarische Szene. Ihre mittelalterlichen Gassen und bunten Häuser verleihen ihr eine besondere Atmosphäre, die wie aus einer anderen Zeit wirkt.

Platz 3: Nafplio, Griechenland

© Getty Images

Nafplio, an der Küste der Peloponnes, verführt mit goldenen Stränden und antiken Sehenswürdigkeiten. Diese charmante Küstenstadt bietet kristallklares Meer und laue Abende, die perfekt für ein romantisches Dinner in einer der traditionellen Tavernen sind. Nafplio wurde einst als erste Hauptstadt Griechenlands gewählt, und man kann immer noch die Spuren dieser glorreichen Vergangenheit in der Architektur und den historischen Stätten sehen.

Platz 4: Puy-l'Évêque, Frankreich

© Getty Images

Das charmante Dorf Puy-l'Évêque am Fluss Lot ist ein Rückzugsort für Reisende, die Ruhe und Natur suchen. Die malerischen Gassen, das weite Umland und die lokalen Weine machen es zu einem wunderbaren Ziel für entspannte Tage in Frankreich. Hier können Sie sich von der hektischen Welt zurückziehen und einfach das Leben in seinem langsameren Tempo genießen.

Platz 5: Bremm, Deutschland

© Getty Images

Eingebettet in das idyllische Moseltal liegt Bremm, ein verstecktes Juwel für alle, die sich an der Ruhe und Schönheit der Natur erfreuen. Bremm ist besonders für Wanderfreunde ein Geheimtipp, denn es gibt zahlreiche Routen, die Sie durch die Weinberge und entlang des Flusses führen und dabei spektakuläre Ausblicke auf das Tal bieten.

Die Top 10 versteckten Reiseziele Europas im Überblick

Tomar, Portugal Brisighella, Italien Nafplio Griechenland Puy-l'Évêque, Frankreich Bremm, Deutschland Beynac-et-Cazenac, Frankreich Valdoviño, Spanien Sibiu, Rumänien Labeaume, Frankreich Beaumaris Wales, UK

Diese versteckten Reiseziele in Europa bieten für jeden Geschmack das passende Abenteuer.