Entspannung Fehlanzeige: Das sind die stressigsten Urlaubsziele Europas

Im Urlaub sehnt man sich nach Entspannung und einer Auszeit vom Alltag. Doch aufgepasst: Nicht jedes Reiseziel hält, was es verspricht. Eine aktuelle Studie hat nun die stressigsten Urlaubsziele Europas gekürt. Hier braucht man definitiv starke Nerven!

Endlich Urlaub! Weg vom Alltagsstress und rein in die pure Entspannung, das ist der Plan. Doch leider kommt es oft anders: Statt erfrischt und erholt zurückzukehren, fühlt man sich am Ende noch gestresster als zu Beginn. Eine neue Studie von Icelandair hat nun 30 europäische Reiseziele unter die Lupe genommen und mithilfe von Daten von Tripadvisor, Numbeo, LightPollutionMap.info sowie offiziellen Tourismusquellen bewertet.

Dabei wurden Faktoren wie die stündliche Touristendichte, Lärmbelästigung, Lichtverschmutzung, Hoteldichte und Kriminalitätsrate berücksichtigt. Wer im Urlaub nicht in Menschenmengen ertrinken, vom Lärm genervt oder gar mit Kriminalität konfrontiert werden möchte, sollte diese Destinationen besser meiden.

Florenz, Italien

© Getty Images

Florenz, die Stadt der Kunst, der Geschichte, der legendären Architektur. Aber wer hier Ruhe sucht, wird bitter enttäuscht! Die weltberühmte italienische Stadt landete auf dem ersten Platz der Lärmbelästigung und sorgt mit ihrer hohen Hoteldichte für ein echtes Gedränge. Anstatt die Stille zu genießen, kämpft man hier gegen Touristenströme und einen stetigen Lärmpegel an.

Nizza, Frankreich

© Getty Images

Der mondäne Charme von Nizza an der französischen Riviera hat seinen Reiz, doch für Ruhe und Entspannung ist dieser Ort alles andere als ideal. Mit einer Hoteldichte von 6,8 Hotels pro Quadratkilometer gehört Nizza zu den dichtest besiedelten Urlaubszielen in Europa. Wer auf romantische Spaziergänge entlang der Promenade hofft, wird schnell enttäuscht, denn auch die Lichtverschmutzung ist hier ein echtes Problem. Und wer glaubt, dass die dauerhafte Beleuchtung für mehr Sicherheit sorgt, irrt sich. Der hohe Kriminalitätsindex der Stadt macht das Urlaubserlebnis zusätzlich unangenehm.

Comer See, Italien

© Getty Images

Der Comer See in Italien ist weltweit für seine atemberaubende Landschaft bekannt. Doch auch hier ist der Ansturm von Touristen nicht zu übersehen. Mit einer hohen Hoteldichte und starker Lichtverschmutzung steht der See auf Platz drei der stressigsten Urlaubsziele. Das stetige Wachstum der Besucherzahlen macht die Suche nach einem ruhigen Fleckchen Erde zu einer echten Herausforderung.

Interlaken, Schweiz

© Getty Images

Interlaken in der Schweiz galt einst als beschauliches Bergdorf, das Naturfreunden eine Auszeit bot. Heute wird das idyllische Städtchen jedoch von Reisegruppen und Tagesgästen regelrecht überrannt. Die Studie zeigte, dass Interlaken die höchste stündliche Touristendichte aufweist. Statt sich an den Alpen zu erfreuen, fühlt man sich hier eher wie in einem Souvenirshop. Wer nach Ruhe in der Natur sucht, sollte diese Destination wohl besser meiden.

Bath, England

© Getty Images

Die englische Stadt Bath, bekannt für ihre römischen Bäder und entspannende Atmosphäre, hat ebenfalls ihren Zen verloren. Besonders während der Saison strömen Touristen in Scharen in die Stadt, was dazu führt, dass die engen Straßen und das historische Zentrum regelrecht überflutet werden. Gedränge und endlose Warteschlangen prägen das Bild von Bath, die sich einst als Ruhepol präsentierte, heute jedoch nur noch als stressige Touristenhochburg auftut.