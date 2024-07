× Richtig entspannen: Wie Sie im Urlaub abschalten können

Sich regelmäßig eine Auszeit zu gönnen, ist wichtig für die Psyche. Wie Sie im Urlaub richtig runterkommen.

Urlaub ist die Zeit, um dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Doch oft endet die erhoffte Erholung in Stress und Hektik. Deshalb ist es so wichtig, die freie Zeit als „Erholungszeit“ zu nutzen, und nicht im Freizeitstress zu landen. Denn Stress haben wir im Alltag eh schon genug. Manche Menschen, die unter dauerhaftem Stress stehen, benötigen erst einmal einige Tage, um ihr Stresslevel zu senken. Manche werden krank, wenn sie freihaben. Mit einfachen Tipps und Tricks lässt sich jedoch ein entspannter Urlaub planen und genießen.



Die richtige Vorbereitung

Die Basis für einen entspannten Urlaub liegt in der Vorbereitung. Hierbei sind einige Punkte zu beachten:

Frühzeitige Planung

Wer frühzeitig plant, vermeidet Stress in letzter Minute. Dazu gehört die Auswahl des Reiseziels, die Buchung von Unterkünften und Transportmitteln sowie das Zusammenstellen einer Packliste.

Realistische Erwartungen

Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht alles perfekt laufen wird. Mit Flexibilität und Gelassenheit meistern Sie auch unvorhergesehene Situationen.

Gesundheitsvorsorge

Impfungen, notwendige Medikamente und eine Reiseapotheke sollten rechtzeitig organisiert werden. Auch eine Auslandskrankenversicherung kann sinnvoll sein.

Reiseziel wählen

Ein entspanntes Urlaubsziel trägt zur Erholung bei. Wer echte Entspannung sucht, sollte über Orte abseits der touristischen Hotspots nachdenken. Kleine Dörfer, abgelegene Strände oder ländliche Gegenden bieten oft mehr Ruhe. Naturliebhaber finden Entspannung beim Wandern, am Meer oder in den Bergen. Die frische Luft und die Abwesenheit von Großstadthektik wirken wahre Wunder.

Gut in den Urlaub starten

Sich unmittelbar nach Arbeitsschluss noch am gleichen Tag auf eine 12-stündige Autofahrt in den Süden zu begeben, ist vielleicht keine so gute Idee. Lassen Sie sich lieber noch ein bis zwei Tage Zeit, um zu packen und die Vorfreude zu genießen. Körper und Geist müssen sich erst auf die neue Situation einstellen. Dasselbe gilt für die Ankunft am Urlaubsort. Gehen Sie es ruhig langsam an. Wenn sich innere Anspannung und Druck nicht gleich ablegen lassen, akzeptieren Sie es.

Etwas Neues ausprobieren

Wann haben Sie zuletzt etwas Neues ausprobiert? Wann waren Sie an Orten, die Sie noch nicht kennen, haben etwas gegessen, was Sie noch nie probiert haben? Besonders gut funktioniert es abzuschalten, wenn Sie etwas zum ersten Mal machen. Sei es Yoga, Tennis oder ein Tanzkurs. Wenn Sie etwas zum ersten Mal machen, sind Sie 100 Prozent bei der Sache.

Dolce far niente

Lassen Sie sich treiben. Genießen Sie es, im Urlaub einmal einen Tag komplett planlos zu verbringen. Einfach mal nur „sein“! Es schadet nicht, gewisse Eckpunkte einer Reise zu organisieren. Vorbereitung ist gut, aber ein straffer Zeitplan löst nur Stress aus. Für Sie und auch für Ihre Familie. Lassen Sie unbedingt Freiräume für die gepflegte Langeweile: Schlafen, Sonnen, nichts tun.

Auf den Körper achten

Nehmen Sie sich im Urlaubsalltag immer wieder ganz bewusst Zeit, darauf zu achten, was Ihr Körper braucht. Halten Sie inne, spüren Sie in sich hinein und fragen Sie sich: Bin ich müde, sollte ich mich ausruhen? Ist es vielleicht mal Zeit für etwas Bewegung, z. B. in Form eines Spaziergangs? Liege ich bereits zu lange in der Sonne? Wenn Sie lernen, genau auf Ihren Körper zu hören, werden Sie ganz schnell wissen und verstehen, was das Beste für Sie ist und was genau Sie in Zeiten der Entspannung brauchen.

Digital Detox

Der Verzicht auf das Handy kann ungemein entspannen. Nehmen Sie sich eine Zeit lang aus dem Spiel, indem Sie Ihr Handy abschalten.

Achtsamkeit

Der Urlaub ist die perfekte Zeit, sich in Achtsamkeit zu üben. Achtsamkeit bedeutet ganz im Hier und Jetzt sein. Den Moment bewusst wahrzunehmen und mit allen Sinnen zu erleben. Das klingt einfacher als es ist. Viele Menschen halten an Ihren Gedanken an Vergangenes oder Sorgen an die Zukunft fest. Achtsamkeit ist, sich nur auf das zu konzentrieren, was ist.

Absichtslosigkeit

Eine geduldige und entspannte Haltung wirkt sich positiv auf Ihre Mitmenschen aus. Sprechen Sie einfach mal mit Fremden und hören Sie sich deren Geschichte an. Im Alltag sind wir es gewöhnt, dass jede Konversation ein klares Ziel hat. Versuchen Sie, ganz absichtslos zu sein, konzentrieren Sie sich auf das Hier und Jetzt. Oft lernt man so tolle Menschen mit unglaublich interessanten Geschichten kennen.

Urlaubsfeeling bewahren

Und zum Schluss noch ein Tipp für die (sanfte) Ankunft im Alltag: Versuchen Sie doch die Dinge die Sie im Urlaub genossen haben, in den Alltag zu integrieren. Sie habe viel gelesen? Lesen Sie weiter! Cremen Sie sich mit der gut riechenden After–Sun–Lotion ein, tragen Sie Sonnenbrille und versuchen Sie so, etwas Urlaubsfeeling zu bewahren.