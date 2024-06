× Fitness-Guide für den Urlaub: In Form bleiben leicht gemacht

Schweißtreibende Workouts, strikte Diäten und viel Disziplin: Wochenlang wurde an der perfekten Strandfigur für den Urlaub gefeilt. Warum also all die harte Arbeit über Bord werfen, sobald die Ferien beginnen? Wir verraten Ihnen, wie Sie auch im Urlaub superfit bleiben können.