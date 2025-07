Palazzo di Varignana: Wo das dolce far niente zum Lebensgefühl wird

Ein Wochenende im Palazzo di Varignana – wo Genuss, Gastfreundschaft und bewusster Luxus Hand in Hand gehen.

Es gibt Orte, an denen die Zeit langsamer vergeht. Nicht, weil weniger passiert – sondern weil das, was geschieht, bewusster erlebt wird. Der Palazzo di Varignana, eingebettet in die sanften Hügel der Emilia-Romagna, ist genau so ein Ort. Ein Ort, an dem das berühmte italienische dolce far niente – das süße Nichtstun – nicht bloß ein romantischer Mythos ist, sondern gelebte Realität. Müßiggang wird hier nicht mit Faulheit verwechselt, sondern mit Achtsamkeit, Genuss und der Fähigkeit, ganz im Moment zu leben.

Wo sich Olivenhaine, Lavendelfelder und Skulpturen zu einem lebendigen Gemälde vereinen © Palazzo die Varignana

Das außergewöhnliche Resort liegt zwischen Olivenhainen und Weinbergen und ist 2013 aus der Vision von Carlo Gherardi entstanden. Der Unternehmer ließ den Palazzo Bentivoglio aus dem 18. Jahrhundert mit viel Gespür für Geschichte restaurieren und schuf rundherum ein Refugium, das nachhaltige Landwirtschaft, italienisches Erbe und modernen Komfort vereint. Heute erstreckt sich das Anwesen über 30 Hektar Gartenanlagen und über 600 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Dass es sich beim Palazzo di Varignana um ein Herzensprojekt des Gründers handelt, spürt man in jedem Detail.

Die Menschen hinter dem Palazzo

Schon bei der Ankunft wird schnell klar: Hier beeindruckt nicht nur die atemberaubende Architektur oder der elegante Spa-Bereich, sondern vor allem die Menschen. Das Personal begegnet einem mit authentischer Herzlichkeit. Man fühlt sich nicht wie ein Gast, sondern wie ein Freund, der willkommen geheißen wird. Vom Sommelier im Fine-Dining-Restaurant Il Grifone bis zum Tourguide, der mit spürbarer Begeisterung die E-Bike-Route erklärte – jeder einzelne Moment war geprägt von aufrichtiger Gastfreundschaft.

Im Zugwaggon taucht man in die 1920er-Jahre ein © Palazzo die Varignana

Genuss auf Schienen und unter Olivenbäumen

Kulinarisch war dieses Wochenende ein echtes Erlebnis. Unvergesslich bleibt das Dinner im Treno Reale, einem originalgetreu restaurierten Zugwaggon aus den 1920er-Jahren, der heute als außergewöhnliches Fine-Dining-Restaurant dient. Das Menü gleicht einer kulinarischen Reise durch Italiens Geschichte, mit symbolischen Stopps in Städten wie Turin, Florenz und Rom. Jeder Gang war kreativ, tiefgründig und geschmacklich auf höchstem Niveau.

Am nächsten Tag erwartete uns ein Lunch im idyllisch gelegenen Country House, wo regionale Spezialitäten auf rustikale Gemütlichkeit trafen.

Ein Haus wie aus einem Traum – zwischen Design, Natur und Dolce Vita © Palazzo di Varignana

Danach folgte eine Verkostung im hauseigenen Agrivar-Keller, bei der nicht nur mehrfach preisgekröntes Olivenöl, sondern auch exzellente Weine zur Geltung kamen. Die Qualität der Produkte, allesamt aus eigener nachhaltiger Landwirtschaft, spricht für sich.

Den krönenden Abschluss bot das Abendessen im Il Grifone. Das rein pflanzliche „Farm to Table“-Menü war nicht nur geschmacklich herausragend, sondern auch in jeder Hinsicht zeitgemäß. Wer denkt, vegane Küche sei Verzicht, wird hier vom Gegenteil überzeugt.

Farm-to-Table Haute Cuisine © Palazzo di Varignana

Natur, Kunst und Bewegung

Neben all dem Genuss blieb auch Raum für Entdeckung und Bewegung. Eine Ebike-Tour durch die Region ließ mich die Schönheit der Emilia-Romagna hautnah erleben, vorbei an Zypressen, alten Schlössern, Sonnenblumenfeldern. Besonders schön: der Ausflug ins nahegelegene Dozza, ein mittelalterliches Dorf, das sich mit spektakulärer Streetart in ein Open-Air-Museum verwandelt hat. Die Mischung aus Burganlage, Weinkultur und moderner Kunst macht diesen Ort zu einem echten Geheimtipp.

Emilia-Romagna auf zwei Rädern entdecken © Palazzo di Varignana

Zurück im Resort bot das Varsana Spa einen Kontrast aus Ruhe, Ritual und Regeneration – mit Olivenöl-Ritualien, sieben Außenpools und der mystischen „Grotta dei Calanchi“.

Ein Ort zum Atemholen

Der Palazzo di Varignana ist kein Ort für „schnell mal abschalten“, sondern einer, der tief wirkt. Hier treffen Gastfreundschaft, Kulinarik, Natur, Kunst und Nachhaltigkeit auf eine Weise zusammen, die selten so stimmig wirkt. Wer einmal das Glück hat, in einem der restaurierten Bauernhäuser mit privatem Pool zu übernachten, versteht, was italienischer Lebensstil wirklich bedeutet.

In- und Outdoor Pools laden zum Entspannen ein © Palazzo di Varignana

Fest steht: Wer hierher kommt, erlebt nicht nur Italien, sondern eine Haltung zum Leben. Eine Haltung, die lehrt, wie kostbar jeder Moment ist. Wie viel Schönheit im Einfachen liegt. Und dass es manchmal nichts Süßeres gibt als das bewusste Nichtstun.