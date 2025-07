Der beliebteste See Europas liegt im Nachbarland

Eine neue Auswertung zeigt die 10 beliebtesten Seen Europas.

Pünktlich zur Urlaubszeit locken Europas schönste Seen mit kristallklarem Wasser und malerischer Kulisse. Und anders als an überfüllten Stränden am Meer bieten sie oft noch eine erfrischende Abkühlung selbst bei hochsommerlichen Temperaturen.

Doch welcher der unzähligen Traumseen ist der beliebteste in ganz Europa? Das hat nun die Plattform casino.ch analysiert – basierend auf einer Auswertung von über 30 Seen auf Grundlage ihrer Sichtbarkeit auf Social Media und bei Google. In das Ranking flossen die Anzahl der Instagram- und TikTok-Hashtags sowie das monatliche Suchvolumen bei Google ein.

Der beliebteste See Europas liegt in Italien

Platz 1: Comer See, Italien

© Getty Images

Der Comer See sichert sich den ersten Platz – mit über zwei Millionen Hashtags auf Instagram, 189.100 TikTok-Hashtags und stolzen 673.000 monatlichen Google-Suchanfragen. Der elegante See in der Lombardei begeistert mit mondänen Villen, mediterranem Flair und spektakulären Bergpanoramen – nicht umsonst zieht er Stars wie George Clooney an.

Platz 2: Bodensee, Deutschland/Österreich/Schweiz

© Getty Images

Auf Rang zwei folgt der Bodensee, der sich zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz erstreckt. Mit über 2,7 Millionen Instagram-Beiträgen übertrifft er sogar den Comer See auf dieser Plattform, doch mit „nur“ 128.100 TikTok-Hashtags und 368.000 Google-Suchanfragen reicht es nicht ganz für Platz eins. Der Bodensee punktet mit seiner Vielfalt: charmante Städte, historische Sehenswürdigkeiten und mediterrane Uferlandschaften machen ihn zu einem beliebten Reiseziel.

Platz 3: Lago Maggiore, Italien/Schweiz

© Getty Images

Den dritten Platz belegt der Lago Maggiore, ein Grenzsee zwischen Italien und der Schweiz. Auf Instagram bringt er es auf rund 1,5 Millionen Beiträge, auf TikTok auf 315.000 Hashtags und bei Google auf 301.000 monatliche Suchanfragen. Der See begeistert mit subtropischem Klima, prächtigen Villen und den berühmten Borromäischen Inseln.

Die Top 10 der beliebtesten Seen Europas:

Comer See, Italien Bodensee, Deutschland/Österreich/Schweiz Lago Maggiore, Italien/Schweiz Gardasee, Italien Loch Ness, Schottland Lago di Braies, Italien Loch Lomond, Schottland Genfersee, Schweiz Bleder See, Slowenien Plitvicer Seen, Kroatien

Auffällig: Italien ist mit gleich vier Seen in den Top 10 vertreten, gefolgt von der Schweiz und Schottland. Österreichs beliebte Seenlandschaften hingegen finden in diesem Ranking keine Erwähnung.