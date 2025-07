Die besten Last-Minute-Reiseziele im August – von Sonne bis Coolcation

Sie sehnen sich im August nach Sonne, Entspannung – oder lieber einer erfrischenden Auszeit? Ob Strand, Berge oder kühle Städte: Diese Last-Minute-Reiseziele bringen Sie spontan raus aus dem Alltag – und rein in den Sommer, der zu Ihnen passt.

Der Sommer ist in vollem Gange – aber der Urlaub noch nicht gebucht? Keine Sorge! Für alle, die sich jetzt nach einer spontanen Auszeit sehnen, haben wir hier genau das Richtige: Unsere liebsten Last-Minute-Reiseziele für den August. Ob Sie Sonne tanken, Städte erkunden oder einfach mal abschalten möchten – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.

1. Algarve, Portugal

Wer auf traumhafte Strände, charmante Fischerdörfer und erschwingliche Preise steht, ist an der Algarve genau richtig. Im August ist es dort warm, aber nicht unerträglich heiß – perfekt also für einen Badeurlaub oder entspannte Roadtrips entlang der Küste. Und: Viele Unterkünfte bieten im August noch Last-Minute-Angebote an. Lagos oder Aljezur eignen sich ideal für einen Mix aus Entspannung und Aktivität – von Surfen bis Wandern ist alles drin.

© Getty Images

2. Apulien, Italien

Während sich in Rom und Florenz die Tourist:innen stapeln, bleibt Apulien – der Absatz des italienischen Stiefels – angenehm entspannt. Hier gibt’s charmante Altstädte wie Lecce, türkisblaues Meer und leckeres Essen, das einem das Herz aufgehen lässt. Die „Trulli“-Häuser in Alberobello sind ein Muss – und abends in einer der Strandbars bei einem Aperol Spritz entspannen? Sì, grazie!

© Getty Images

3. Kroatien

Kroatien ist im August ein echter Geheimtipp für spontane Inselabenteuer. Mit der Fähre lassen sich Inseln wie Hvar, Brač oder Korčula problemlos erkunden. Und die Mischung aus Natur, Nachtleben und Kultur ist ideal für alle, die sich nicht festlegen wollen. In Split oder Zadar starten, ein paar Tage durch die Inseln treiben – und einfach schauen, wohin die Sonne Sie führt.

© Getty Images

4. Schottland

Saftig grüne Landschaften, dramatische Küsten, mystische Schlösser – Schottland ist perfekt für alle, die Natur lieben und auf überhitzte Städte keine Lust haben. Und auch Edinburgh ist im August ein absolutes Highlight – und das nicht nur wegen des angenehmen Klimas (meist zwischen 15 und 20 °C), sondern auch wegen des legendären Edinburgh Festival Fringe, dem größten Kulturfestival der Welt.

© Getty Images

5. Norwegen

Egal ob per Mietwagen oder Kreuzfahrt – Norwegens Westküste ist atemberaubend schön. Ideal für Aktivreisende, die wandern, paddeln oder einfach nur staunen wollen. Highlight: Die Mitternachtssonne im Norden – unvergesslich!

© Getty Images

6. Südtirol oder Graubünden

Wenn die Städte kochen, lockt das Hochgebirge mit klarer Luft und kühlen Nächten. Ob beim Wandern, Mountainbiken oder einfach nur mit Blick auf die Berge entspannen – besser abschalten geht kaum. Pluspunkt: Viele Wellnesshotels haben im August noch freie Zimmer.

© Getty Images

7. San Sebastián, Spanien

San Sebastián (Donostia) im spanischen Baskenland ist die perfekte Mischung aus Stadt und Strand. Zwar liegt es in Spanien, aber durch die Nähe zum Atlantik bleibt das Klima mild – oft nicht heißer als 25 °C im August. Warum lohnt sich ein Besuch?

Eine der besten Tapas-Küchen Europas (Stichwort: Pintxos!)

Innenstadt mit Belle-Époque-Charme und entspannter Atmosphäre

Drei Stadtstrände – also nach dem Stadtbummel direkt ins Wasser

© Getty Images

8. Annecy, Frankreich

Annecy liegt malerisch am gleichnamigen See und ist umgeben von Alpenpanorama – und das macht den Ort im August zu einer echten Coolcation-Stadt mit Südfrankreich-Flair, aber ohne Hitzestress. Die Altstadt mit ihren Kanälen und bunten Häusern ist einfach traumhaft und der Lac d’Annecy gilt als einer der saubersten Seen Europas – perfekt zum Baden.

© Getty Images

Ob klassischer Badeurlaub oder erfrischende Coolcation – im August ist für alle etwas dabei. Wichtig ist nur: Flexibel bleiben und schnell buchen.