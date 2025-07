DIESE Dinge dürfen Sie NUR im Handgepäck mitnehmen

Koffer gepackt und ab in den Urlaub? Moment! Es gibt Dinge, die ausschließlich ins Handgepäck gehören – und wer das falsch macht, erlebt am Flughafen böse Überraschungen. Welche Gegenstände auf keinen Fall in den Koffer dürfen? Das sollten Sie VOR dem Abflug unbedingt wissen!

Urlaubszeit, Abflugzeit – und spätestens beim Packen stellt sich die Frage: Was darf ins Handgepäck und was muss in den Koffer? Überraschung: Es gibt einige Dinge, die ausschließlich im Handgepäck erlaubt sind. Wer die im Aufgabegepäck versenkt, kann am Flughafen eine unschöne Überraschung erleben – von Beschädigungen bis zu Totalverlust. Damit Ihnen das nicht passiert, hier der Überblick über Dinge, die Sie lieber bei sich behalten sollten.

© Getty Images

1. Medikamente

Rezeptpflichtige Medikamente und wichtige Notfallpräparate (z. B. für Allergien, Herzprobleme oder Diabetes) gehören unbedingt ins Handgepäck. Der Grund: Koffer können verloren gehen – und Ihr Körper wartet ungern auf den nächsten Flug. Am besten nehmen Sie auch gleich die ärztliche Bescheinigung mit, wenn die Medikamente erklärungsbedürftig sind.

2. Elektronische Geräte: Laptop, Kamera & Co.

Laptop, Tablet, Kamera, Smartphone, E-Reader – sollte niemals im Koffer landen. Zum einen wegen möglicher Diebstähle oder Schäden, zum anderen, weil viele Airlines vorschreiben, dass Akkus NICHT im Aufgabegepäck transportiert werden dürfen (Stichwort Brandgefahr!).

3. Powerbanks & Lithium-Akkus

Ganz wichtig: Powerbanks und lose Akkus sind im Aufgabegepäck verboten! Sie dürfen ausschließlich im Handgepäck mitgeführt werden – und auch da nur bis zu bestimmten Wattstunden. Also unbedingt vor Abflug checken, was die eigene Powerbank so draufhat.

4. Wertsachen: Schmuck & Bargeld

Klingt logisch, wird aber oft vergessen: Wertgegenstände wie Schmuck, Bargeld oder Kreditkarten gehören nie in den Koffer, sondern in Ihre Tasche. Denn wenn der Koffer weg ist, ist auch der Schmuck weg – und meist zahlt keine Versicherung den vollen Betrag.

Alles, was wertvoll, empfindlich, gefährlich oder unverzichtbar ist, gehört in Ihre Handgepäck-Tasche – nicht in den Koffer. Und denken Sie daran: An der Sicherheitskontrolle wird genau hingeschaut, also lieber vorab alles gut planen.