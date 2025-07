Unerwartet! Griechischer Geheimtipp wurde zur besten Urlaubsinsel der Welt gekürt

Ein griechisches Inseljuwel wurde in einem neuen Ranking zur schönsten Urlaubsinsel der Welt gekürt.

Europas Inseln zählen im Sommer zu den beliebtesten Reisezielen weltweit. Ob die weißen Klippen von Santorini, die türkisblauen Buchten Mallorcas oder die unberührte Natur Madeiras – jede Insel bietet ihren eigenen Reiz. Während Klassiker wie Mykonos oder Ibiza Jahr für Jahr Touristen anlocken, rücken auch weniger bekannte Juwelen zunehmend ins Rampenlicht. Eine griechische Insel hat es nun überraschend an die Weltspitze geschafft.

Im Rahmen der „World’s Best Awards“ bittet die Reisezeitschrift Travel + Leisure seine Leser und Leserinnen jedes Jahr über ihre liebsten Reiseziele weltweit abzustimmen. Für das Ranking 2025 nahmen fast 180.000 Menschen an der Umfrage teil und gaben insgesamt über 657.000 Bewertungen ab. Inseln wurden dabei nach fünf Kriterien bewertet:

natürliche Schönheit und Strände

Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten

Kulinarik

Gastfreundschaft

Preis-Leistungs-Verhältnis.

Aus allen Einzelbewertungen wurde ein Durchschnittsscore ermittelt – und das Ergebnis überrascht.

Laut Travel + Leisure: Páros ist die beste Insel der Welt

Bei den diesjährigen Awards wurde die griechische Insel Páros zur besten Insel der Welt 2025 gekürt, und das nicht nur innerhalb Griechenlands, sondern weltweit. Páros mag zwar noch im Schatten berühmter Nachbarn wie Santorini und Mykonos stehen, doch gerade das macht ihren Charme aus: weniger überfüllte Strände, beeindruckende archäologische Stätten und ein lebendiges Inselleben.

© Getty Images

Die Insel blickt auf eine wertvolle Geschichte zurück – sie war unter römischer, venezianischer und osmanischer Herrschaft, bevor sie 1832 Teil des modernen Griechenlands wurde. Heute zieht Páros mit entspannten Stränden, charmanten Boutiquen und exzellenten Restaurants Besucher aus aller Welt an. Zwar taucht die Insel regelmäßig in Rankings der schönsten europäischen Reiseziele auf – doch der aktuelle erste Platz in der globalen Wertung ist eine Premiere.

Was macht Páros so besonders?

Laut der Travel + Leisure-Community ist es vor allem ihre Vielseitigkeit. Ein Leser schwärmte: „An jeder Ecke wartet eine Überraschung.“ Gemeint sein könnte etwa der Golden Beach, ein Paradies für Windsurfer. Oder das lebhafte Naoussa, die zweitgrößte Stadt der Insel, bekannt für ihre eleganten Hotels, ausgezeichnete Gastronomie und beliebten Bars. Auch die Hauptstadt Parikia beeindruckt mit historischen Kirchen, alten Burgmauern und Museen.

© Getty Images

Die 10 besten Inseln der Welt laut Travel + Leisure

Páros, Griechenland Palawan, Philippinen Bali, Indonesien Ischia, Italien Fidschi Malediven Galápagos-Inseln, Ecuador Hvar & die dalmatinischen Inseln, Kroatien Madeira, Portugal Mallorca, Spanien

Neben bekannten Zielen wie Bali oder den Malediven finden sich also auch weitere europäische Schätze auf der Liste und zeigen einmal mehr, wie vielfältig die Inselwelt Europas ist.