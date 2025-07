Balearen-Inseln im großen Urlaubs-Check

Mallorca, Menorca, Ibiza oder Formentera – traumhafte Buchten haben sie alle. Und könnten trotzdem unterschiedlicher nicht sein. Wir haben getestet: Welche der traumhaften Inseln ist für welchen Urlaubstyp am besten geeignet?

Die Balearen – das sind nicht nur traumhafte Strände, kristallklares Wasser und mediterranes Lebensgefühl. Jede Insel hat ihren ganz eigenen Charakter – und Reisende können hier ihren persönlichen Lieblingsort finden. Ob Ruheoase, Boho-Vibes oder Partykulisse: Diese fünf Hotels zeigen, wie unterschiedlich Urlaub auf den Balearen sein kann.

Mallorca für Aktive

© Getty Images

Mallorca ist ein Eldorado für Aktivurlauber, denn ein gut strukturiertes Radund Wanderwegenetz zieht sich über die gesamte Insel. So z. B. ganz im Norden, wo die älteste Stadt Mallorcas Wanderer willkommen heißt: Alcúdia. Von umliegenden Felsspitzen haben Urlauber einen hervorragenden Blick über die Küste und auf die Gebirgskette der Serra de Tramuntana. Nirgends auf Mallorca sind die Berge wilder als zwischen dem Puig Tomir, dem Puig de Massanella und dem Puig Major.

Ein beliebtes Ausflugsziel ist das Kloster Lluc, das sich auf einer Höhe von 500 m Höhe befindet. Auch der botanische Garten zählt zu den Top-Highlights auf Mallorca. Das Radwegenetz bietet mit ca. 1.250 km jede Menge. Zu den beliebtesten Strecken zählt u. a. die zwischen Cala Millor an der Küste und Arta. Empfehlenswert ist auch eine Fahrt durch Manacor. Für Entspannung sorgt die Strecke rund um den Albufera Park. Top: Die schönsten Badebuchten findet man bei z. B. bei Portals Vells -hier sind gleich drei wunderschöne Buchten nebeneinander. Es Trenc und Cala Torta sind ebenfalls traumhafte Strände. Und großartige Partys gibt‘s hier sowieso.

Hotel-Tipp: Das Cap Rocat liegt abgeschieden auf einer Landzunge in der Bucht von Palma. Nur 30 luxuriöse Suiten, alle mit eigener Terrasse und einige mit privatem Pool, eingebettet in die ursprüngliche Architektur – ein Hotel, das nicht nur beeindruckt, sondern berührt. Was als Rückzugsort beginnt, setzt sich im Spa nahtlos fort: kunstvoll in den Kalkstein der Festung integriert, bietet er mit einem 25 Meter langen Salzwasserpool zwölf Meter unter der Erde einen spektakulären Rückzugsort, der dennoch lichtdurchflutet ist – ein stiller Tempel der Regeneration.

Menorca für Familien

© Getty Images

Mallorcas kleine Schwester punktet im Norden mit schroffer Küste und im Süden mit wunderbaren Sandstränden (Playa von Son Bou). Die Insel eignet sich perfekt für Badefans, Naturliebhaber und Familien – türkisblaues Meer und verträumte Buchten säumen das Landschaftsbild. Auch Surfer kommen hier auf ihre Kosten – speziell die Nordküste lockt mit viel Wind und hohen Wellen.

© Torralbenc

Hotel-Tipp: Im Torralbenc – dem ersten Luxus-Boutique-Hotel der Insel – verschmelzen all diese Werte zu einem sinnlichen Erlebnis. Das Haus besteht aus liebevoll restaurierten Bauernhofgebäuden, liegt zwischen Weinreben mit Blick auf das Meer, nur wenige Minuten von Mahón entfernt. 27 Zimmer und Cottages, mediterrane Küche, nachhaltiges Konzept – der Inbegriff von Slow Luxury.

Ibiza für Freigeister

© Getty Images

An schicken Stränden chillen, tanzen und feiern -Ibiza ist die Party-Insel schlechthin. Die coolsten Beach-Clubs: Amante Ibiza und Aiyanna Ibiza. Ein echter Geheimtipp ist Sant Joan de Labritja. Die schönsten Strände der Insel: der lange Sandstrand Las Salinas, Es Cavallet und Cala Conta. Viele Bars und Clubs findet man am Playa d‘en Bossa. Was es auf der Insel sonst noch gibt: weiße Dörfer, grüne Hügel und Hippie-Märkte (z. B. Punta Arabi).

© FERGUS Style Punta Arabi

Hotel-Tipp: Das FERGUS Style Punta Arabí, das im Mai 2025 eröffnet, ist der ideale Rückzugsort für all jene, die das authentische Ibiza erleben möchten. Mit Blick auf die mystischen Insel Tagomago, eingebettet in üppige mediterrane Gärten, verbindet das Haus die kreative Energie der Insel mit modernem Boho-Chic-Design. Die Nähe zum berühmten Es Canar Hippie-Markt sowie das entspannte Ambiente machen das Hotel zum perfekten Ort, um die Freiheit und das einzigartige Lebensgefühl Ibizas in vollen Zügen zu genießen – mit Sonne, Musik und einer Prise Abenteuer.

Formentera für Badefans

© Getty Images

Hier leuchtet das Wasser in türkisen Schattierungen wie sonst eigentlich nur in der Karibik -das perfekte Ziel für alle, die keine Lust auf Massentourismus haben. Im Norden der Insel befindet sich der wohl spektakulärste Strand Europas auf einer Landzunge, der Playa des ses Illetes. Der Playa Migjorn ist 6 km lang und punktet mit stylischen Beach-Bars.

© Gecko Hotel & Beach Club

Hotel-Tipp: Die Boho-Chic-Entdecker finden im Gecko Formentera ihr Paradies: Direkt am acht Kilometer langen Playa Migjorn liegt dieses Kleinod mit nur 30 Zimmern und dem legendären Gecko Beach Club.