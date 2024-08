× Laut Ranking: Die besten Party-Hotspots der Welt

Einige Städte erwachen erst nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben. Das britische Magazin „Time Out“ hat jetzt ein Ranking mit den besten Orten für alle Partytiger erstellt.

Nach der Pandemie hat sich das Nachtleben vielerorts verändert. Viele Clubs, Bars und Pubs mussten schließen und die Partylaune war gedrückt. Doch die Menschen haben wieder Lust feiern zu gehen. Das renommierte Kultur- und Eventmagazin „Time Out“ hat sich auf die Suche nach den besten Städten für das Nachtleben gemacht. Für die Rangliste wurden tausende Menschen weltweit befragt und sie berücksichtigte die beliebtesten Orten, die Qualität sowie die Erschwinglichkeit einer Partynacht. Einige der Reiseziele waren schon immer legendäre Ausgehstädte, andere haben Sie vielleicht noch nicht auf dem Radar.



Die größten Party-Hochburgen der Welt

Platz 5: Austin, Texas, USA

Die Hauptstadt des Bundestaates Texas ist besonders für ihre belebten Straßen und die zahlreichen Veranstaltungen bekannt. Zudem wird Austin weltweit für seine Livemusikszene gefeiert, hier erwartet Sie Musik an jeder Straßenecke. Das ganze Jahr hindurch finden zahlreiche Festivals und Events statt, die einige der bekanntesten Künstler überhaupt anziehen. Nächtliche Unterhaltung finden Sie zum Beispiel in der Sixth Street – ein legendäres Viertel im Herzen der Innenstadt. Es zieht Einheimische wie Besucher an, die hier ganz gemütlich Bier trinken und sich von der Musik begeistern lassen.

Platz 4: Guadalajara, Mexiko

Als Hauptstadt einer Region, die uns Mariachi-Musik und Tequila beschert hat, ist Guadalajara ein Garant für gute Unterhaltung. Besonders beliebt ist das Ausgehviertel Expiatorio, wo es Salsa-Tänze auf dem Platz, viele coole Bars und lokale Essensstände gibt, an denen man sich bis spät in die Nacht stärken kann.

Platz 3: Berlin, Deutschland

Auch eine europäische Stadt hat es unter die besten Party-Hochburgen der Welt geschafft. Mit seiner legendären Clubszene, den Techno-Partys und der Möglichkeit, rund um die Uhr zu feiern, wurde Berlin unter den befragten Städten zu einer der besten „Nightlife Cities“ gekürt. Besonders hervorgehoben wurden Clubs wie der legendäre Tresor, das Matrix oder das Berghain, in denen je nach Tageszeit Techno, Electro und House gespielt wird.

Platz 2: Manila, Philippinen

Wer in der philippinischen Hauptstadt ausgeht, muss sich über sein Bankkonto keine Gedanken machen, denn das Nachtleben in Manila ist äußerst erschwinglich. Die Einheimischen schätzen vor allem die nächtlichen Lebensmittelmärkte und die lebendigen Viertel Poblacion und Bonifacio Global City. Viele Restaurants verwandeln sich im Laufe der Nacht in lebhafte Bars mit Tänzern und haben bis in die frühen Morgenstunden geöffnet.

Platz 1: Rio de Janeiro, Brasilien

Der angesagteste Party Hotspot der Welt ist Rio de Janeiro. Die Stadt, in der der Karneval – die wohl größte Party der Welt- stattfindet, konnte sich den ersten Platz schließlich nicht entgehen lassen. Für die Einheimischen sind die Boheme-Bars in Lapa, die Live-Musik, die Tanzlokale und die spontanen Samba-Partys im Freien das Beste am Ausgehen in Rio. Im lebhaften Stadtteil Botafogo verwandeln sich aufstrebende gastronomische Hotspots an den Wochenenden in Tanzflächen und die Straßen waren seit dem Ende der Pandemie noch nie so lebendig.

Die Top 10 der besten Party-Hotspots

Rio de Janeiro, Brasilien Manila, Philippinen Berlin, Deutschland Guadalajara, Mexiko Austin, Vereinigte Staaten Lagos, Nigeria Rotterdam, Niederlande Manchester, Vereinigtes Königreich Budapest, Ungarn Accra, Ghana Buenos Aires, Argentinien Taipeh, Taiwan Singapur, Singapur

Let’s go party!