Las Vegas erleben: Mehr als nur Casinos und Neonlichter

Eine Stadt der Gegensätze in der die Wunder der Natur zum Greifen nahe sind. Las Vegas bietet mehr als man auf den ersten und zweiten Blick vermuten würde.

Las Vegas, auch bekannt als „Sin City“, trägt diesen Namen nicht grundlos. Die Stadt der Sünden blickt auf eine wilde Geschichte zurück, geprägt von der Ära des Wilden Westens, des Mobs und natürlich des Glücksspiels. Doch Las Vegas hat weit mehr zu bieten, als nur Casinos, Glücksspiel und Neonlichter.



Filmkulisse

Las Vegas hat seine Wurzeln tief im Wilden Westen. Anfang des 20. Jahrhunderts war es nur ein kleiner Eisenbahnknotenpunkt, der durch die Legalisierung des Glücksspiels in den 1930er Jahren einen enormen Aufschwung erlebte. Die Fertigstellung des berühmten Hoover-Damms 1935 brachte eine weitere Welle des Wachstums. Mit der Entwicklung des legendären Strips in den 1940er und 1950er Jahren wurde Las Vegas zu all dem, wofür es heute weltbekannt ist: ein Mekka für Entertainment und Glücksspiel.

Das Hotel Bellagio wurde berühmt durch die Casino- TV-Serie „Las Vegas".

Die großen Hotels wie das Caesars Palace, das Bellagio und das Venetian sind nicht nur wegen ihrer prunkvollen Fassaden, sondern vor allem durch ihre Präsenz in unzähligen Filmen und Serien bis weit über die Grenzen der USA hinaus bekannt. Um die Geschichte hautnah zu erleben, empfiehlt sich eine der Touren durch die Altstadt mit den Locals zu unternehmen, die auch über die spektakulären Schattenseiten des Mobs erzählen. Das organisierte Verbrechen war nämlich einer der Eckpfeiler für den heutigen Erfolg der Stadt.

Entertainment

Die Automaten werden in Las Vegas rund um die Uhr bespielt.

Las Vegas hat weit mehr als „nur“ Casinos vorzuweisen. Einer der neuen Sterne am Himmel ist die Area15. Sie erinnert natürlich an die Area51 – hat damit zwar nichts mehr zu tun, ist aber wohl ähnlich schräg. Die Area15 ist ein Unterhaltungskomplex, der weit über das gewohnte Mall-Erlebnis hinausgeht. Hier finden Besucher interaktive Kunstinstallationen, Virtual Reality-Abenteuer und Unterhaltung der etwas anderen Art.

Naturwunder

Grand Canyon: Imposanter Ausblick

Kein Trip nach Las Vegas wäre komplett ohne einen Abstecher in die Natur. Vor allem die Mojave-Wüste und der Grand Canyon sind Ziele, die jedem Besucher den Atem rauben. Ausreden, diese Hotspots nicht zu besichtigen, gelten auch für Kurzbesuche kaum: Besonders spektakulär ist nämlich ein Rundflug mit dem Hubschrauber oder Flugzeug, bei dem man auch gleich den imposanten Hoover-Damm aus der Vogelperspektive bestaunen kann. Der Blick aus der Luft auf die riesige Schlucht und den mächtigen Staudamm ist unvergleichlich. Für die Sportlicheren, gibt es auch geführte Wandertouren durch den Canyon, um die beeindruckende Geologie eines der bedeutendsten Wunder der Natur hautnah zu erleben.

Shows

Las Vegas ist bekannt für seine spektakulären Shows. Der Cirque du Soleil bietet atemberaubende Performances, die die Grenzen von Akrobatik und Theater sprengen. Es gibt allerdings einen neuen Sheriff in der Stadt: „the Sphere“. Viele kennen dieses architektonische Veranstaltungsmeisterwerk durch das U2 Konzert, das auf den meisten Social Media Plattformen viral ging.

Sagenhafte 1,8 Milliarden US-Dollar hat der Bau der spektakulären Sehenswürdigkeit verschlungen.

Das akustische und visuelle Erlebnis, das die mit modernster LED-Technologie ausgestattete Kuppel bietet, sucht seinesgleichen. 360-Grad-Projektionen stellen alles, was man von IMAX und Co. kennt, in den Schatten und entführen die Besucher in eine andere Welt. Auch von außen ist „the Sphere“ nicht zu übersehen, denn die Kuppel verfügt auch da über unzählige LEDs, die das Bauwerk selbst bei grellem Tageslicht erstrahlen lassen.