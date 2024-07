× Romantik-Hotspots: Die schönsten Sonnenuntergänge in den USA

Von Cape Cod bis Sedona. Wenn die Sonne zum orangefarbenen Feuerball wird und der Himmel alle Farben spielt, haben Romantiker Hochsaison. Traumhafte Sunsets erlebt man beispielsweise in den USA mit einmaligen Landschaftsszenerien.

Gelb, Orange, Rot, Violett – die untergehende Sonne zaubert oft unglaubliche Malereien am Firmament. Mancherorts ist die Abendstimmung noch schöner, noch spezieller als anderswo. Beispielsweise an vielen Plätzen in den USA. Wir zeigen die schönsten Sunsets in den Vereinigten Staaten...

Cape Cod

Traumhafte schöne Sunsets bietet New England mit seinem liebenswerten Charme. Frische Meeresfrüchte, rustikale Architektur: Cape Cod verbindet maritimes Feeling mit einem Hauch von Seemannsromantik. Im Sommer ist am Kap zudem Hochsaison für Walbeobachtungen und so kann bei einer Expedition in Hyannis ein Blick auf die majestätischen Buckelwale, Delfine und Robben vor der Küste von Massachusetts erhascht werden. In den sechs Städten des unberührten Inseljuwels Martha’s Vineyard können zahlreiche Kleinbrauereien und Restaurants, von denen einige bereits seit 350 Jahren bestehen, noch immer lediglich mit der Fähre erreicht werden. Der ultimative Ort für einen Sonnenuntergang, an dem man sich mit den klassischen New England Lobster Rolls von Larsen’s Fish Market verwöhnen lassen kann, ist Menemsha Beach vor der Kulisse der berühmten Aquinnah Cliffs.

Dauphin Island

In den Küstenstädten Gulf Shores und Orange Beach an der Südspitze Alabamas finden sich kilometerlange, weiße Sandstrände, die aus den feinen Quarzkörnern der Appalachen bestehen. Das warme Wasser des Golfs von Mexiko lädt hier zu Spaziergängen an der Küste ein. Ein Sonnenuntergang lässt sich besonders gut bei einem Picknick auf Dauphin Island, einem kleinen Südstaatenstädtchen mit dem Spitznamen „Hauptstadt des Sonnenuntergangs von Alabama“, oder aber an der Küste von Flora-Bama in der legendären Honky-Tonk-Strandbar genießen. Bei Live-Musik und einem typischen Bushwacker-Cocktail – einer Mischung aus Schokoladenmilchshake und Piña Colada – oder alternativ im The Hangout bei frischen Meeresfrüchten und Shrimp’N Grits klingt der Abend mit Südstaaten-Soul aus.

Lake Charles

Die Stadt Lake Charles im Südwesten Louisianas lädt bei einem Roadtrip durch den Süden zu einem Zwischenstopp bei Sonnenuntergang ein. Die Lake Charles Lakefront mit ihren malerischen Uferpromenaden und Piers sowie weitläufigen Grünflächen bietet eine einladende Kulisse für ein Picknick zur Sommersonnenwende. Mit BBQ-Platten und Boudin-Würstchen von Famous Foods oder einem Pfirsichkuchen von Mrs Johnnie’s Gingerbread House, lassen sich die leuchtenden Farben der untergehenden Sonne noch mehr genießen. Den Besuch der Stadt rundet eine Besichtigung des Yachthafens, des 9/11 Memorial und des Veteran’s Memorial Park ab.

Sedona

Arizona, auch bekannt als der Grand Canyon State, ist ein buntes Werk aus Farben, Geologie und Landschaften. Die Stadt Sedona bietet Reisenden eine Wellness-Oase vor der Kulisse der goldenen Wüste Arizonas. Hier kann der längste Tag des Jahres inmitten der „heiligen Vortex“ – Energiezentren der Erde, denen spirituelle und heilende Kräfte zugeschrieben werden – in vollen Zügen genossen werden. Der Cathedral Rock gilt als einer der mächtigesten Vortex in Sedona und ist ein beliebter Ort für Meditationen. Die Wanderung zum oberen Ende des Weges belohnt mit einem Ausblick auf die weitläufigen, orangefarbenen Felsformationen. Am Crescent Moon Picnic Site verspricht ein Bad im Oak Creek Abkühlung von der Wüstenhitze und einen einmaligen Blick auf den Sonnenuntergang vor der Kulisse des in der Ferne aufragenden Cathedral Rock.

Monterey

Monterey in Zentralkalifornien umfasst zwölf Städte, die allesamt mit einer spektakulären Hügellandschaft und steilen Klippen am Meer punkten können. Die Schönheit des Panoramas lässt sich am besten bei einer Fahrt auf dem Highway One einfangen. In Carmel-by-the-sea, wo das leuchtende Türkis des Pazifischen Ozeans gegen den kilometerlangen weißen Sand anbricht und die kalifornischen Klippen von einem goldenen Himmel hinterlegt werden, bieten sich spektakuläre Sonnenuntergänge.Vervollständigt wird der Besuch Montereys mit einer Kostprobe bei The Bay. Der Monterey Wine Trail führt zu Wrath Wines im Salinas Valley, wo ein Glas kalifornischer Spitzenwein und die Landschaft der Santa Lucia Genuss verspricht.