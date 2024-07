× Spontan verreisen: Die schönsten Roadtrips mit spektakulärer Aussicht

Im Sommer einen Roadtrip planen – keine schlechte Idee, wie wir meinen. Von der Großglockner-Hochalpenstraße bis zur französischen Col de Turini. Hier kommen Sie aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Sommerzeit ist Reisezeit: Und für viele heißt es: Der Weg ist das Ziel. Roadtrips mit spektakulären Ausblicken werden immer beliebter. Der Mietwagen-Anbieter "Sunny Cars" stellt zehn Passstraßen vor, die sich perfekt für Ferien mit fahrbarem Untersatz eignen.

Col de Turini/Frankreich

Die anspruchsvolle Strecke des Col de Turini Passes in Frankreich zieht jedes Jahr Motorsport-Fans aus aller Welt an. Bekannt von der Rallye Monte Carlo, liegt sie in den französischen Seealpen und misst an ihrer höchsten Stelle 1.607 Meter. Die Passstraße verläuft zwischen den Ortschaften Sospel und La Bollène-Vésubie. Hier begeistern spektakuläre Ausblicke auf die umliegenden Berggipfel und Täler.

Stilfser Joch/Italien

Mit 2.757 Metern ist das Stilfser Joch der zweithöchste Pass in den Alpen und der höchste asphaltierte Pass in Italien. Auf der Straße winden sich 48 Kehren durch die majestätischen Berge. Ganz oben angekommen genießen Reisende den atemberaubenden Blick auf schneebedeckte Gipfel, grüne Täler und alpine Wiesen. Die Strecke verbindet über 49 Kilometer Südtirol mit der Lombardei und zieht nicht nur italienische Auto-Liebhaberinnen und -Liebhaber an.

Großglockner Hochalpenstraße

In den österreichischen Bundesländern Kärnten und Salzburg zieht sich die Großglockner Hochalpenstraße durch die Bergkulisse.

Mit einer Höhe von über 2.500 Metern bietet diese Strecke spektakuläre Ausblicke auf einige der höchsten Gipfel der Alpen. Dazu zählt der namensgebende Großglockner, der höchste Berg Österreichs. Die Strecke mit 36 Kurven und einer Länge von 48 Kilometern führt vorbei an Bergseen, Wasserfällen und Dörfern. Entlang der Hochalpenstraße befinden sich die Startpunkte für Spaziergänge, Wanderungen und geologische Lehrpfade für Groß und Klein.

Furkapass/Schweiz

Der Furkapass schlängelt sich durch die Schweizer Alpen zwischen den Kantonen Uri und Wallis. Er zählt mit seinen 2.429 Metern zu den höchsten und berühmtesten Passstraßen des Landes. Aussichtspunkte entlang der kurvigen Strecke sorgen für ein Kribbeln im Bauch und Gänsehaut. Für Autofahrerinnen und Autofahrern eröffnet sich hier eine beeindruckende Szenerie aus Gipfeln, tiefgrünen Tälern und Bergseen. Die Strecke führt vorbei an Wasserfällen, Wanderwegen und pittoresken Bergdörfern.

Passstraße MA-2141 /Mallorca/Spanien

Steile Serpentinen, enge Kurven und atemberaubende Ausblicke genießen Mietwagen-Fans auf der Passstraße MA-2141 nach Sa Calobra auf Mallorca. Sie schlängelt sich durch die Gebirgskette Tramuntana im Nordwesten der Baleareninsel. Von oben eröffnet sich die Aussicht auf schroffe Felsen und das Mittelmeer. Im kleinen Ort Sa Calobra warten eine schöne Badebucht sowie der Torrent de Pareis, ein Sturzbach durch eine Mündungsschlucht.

Trollstigen/Norwegen

Trollstigen gehört zu den bekanntesten Straßen in Norwegen – und das nicht ohne Grund. Hohe Berge und tiefe Fjorde umgeben diesen Pass. An der steilen Gebirgswand windet sich die Straße über elf Haarnadelkurven hinauf zum Punkt Stigrøra. Ein spektakulärer Blick auf steile Felswände, Wasserfälle und Täler belohnt alle, die mit dem Mietwagen bis nach oben fahren. Die Straße verläuft im Westen Norwegens, etwa 20 Kilometer südlich von der Stadt Åndalsnes.

Transfogarascher Hochstraße

Von der Walachei nach Siebenbürgen: Die Transfogarascher Hochstraße zählt zu den meist empfohlenen Passstraßen Südosteuropas. Der bekannte britische Moderator und Autor Jeremy Clarkson bezeichnete Transfagarasan als die schönste Straße der Welt. Wer die kurvenreiche Strecke hinauffährt, blickt auf schroffe Gipfel, tiefe Schluchten, Täler und Bergseen. Neben dem Panoramablick ist der Gletschersee Bâlea eines der Highlights auf der 152 Kilometer langen Strecke. Aufgrund der Wetterbedingungen ist die Hochstraße meistens nur zwischen Juni und Oktober befahrbar.

Die schönsten Roadtrips weltweit

Können Sie für Ihren Roadtrip etwas mehr Zeit einplanen, so stehen folgende Ziele bereit.

Tianmen Mountain Road/China

Über 99 scharfe Windungen und elf Kilometer führt die Tianmen Mountain Road in der chinesischen Provinz Hunan in die Höhe. Von oben blickt man auf Gebirge, Täler und die kurvenreiche Straße, die sich labyrinthartig durch die Landschaft zieht. „Tianmen“ bedeutet wörtlich übersetzt „Himmelstor“. Der Name bezieht sich auf den Naturbogen auf der Bergspitze, der viele Reisende anzieht. Das Auf und Ab ist allerdings nichts für schwache Nerven.

Swartberg Pass/Südafrika

Durch die malerischen Swartberge Südafrikas zieht sich zwischen Oudtshoorn und Prince Albert der Swartberg Pass. Mit einer Höhe von 1.583 Metern über dem Meeresspiegel bietet er Urlauberinnen und Urlaubern hinter jeder Kurve einen neuen Ausblick. Aber Achtung: Nur im unteren Teil der Südseite gibt es eine Asphaltierung. Je höher und nördlicher, umso schmaler, steiler und unebener zeigt sich die Straße.

Tioga Pass/USA

Schlangenartig durch die majestätischen Sierra Nevada Mountains in Kalifornien: Der Tioga Pass erstreckt sich über den Yosemite-Nationalpark und den Inyo National Forest. Mit einer Höhe von 3.031 m ist der Gebirgspass der höchste Highway-Pass in Kalifornien. Die Straße öffnet von Ende Mai bis Anfang November.