Darum ist der Bayerische Wald das perfekte Winterziel

Pulverschnee, Panoramablicke und erstklassige Wellness: Der Bayerische Wald verbindet abwechslungsreichen Wintersport mit genussvoller Erholung. Skigebiete, Langlaufloipen und luxuriöse Wellnesshotels machen die Region zum perfekten Winterziel.

Der Bayerische Wald zählt zu den größten Mittelgebirgslandschaften Mitteleuropas und zieht sich entlang der Grenze zu Tschechien. Südöstlich von Regensburg und Passau gelegen, prägen National- und Naturparks das Bild der Region mit dem höchsten Berg, dem Arber. Neben Skifahren, Snowboarden, Rodeln und Winterwandern ist die Region auch für ihre gepflegten Langlaufstrecken bekannt. Besucher können die idyllische Natur bei einer Winterwanderung oder einer Pferdeschlittenfahrt erleben. Der Bayerische Wald vereint im Winter alles, was man sich für einen gelungenen Urlaub wünscht.

Baumwipfelpfad. Der 1.300 Meter lange Weg gewährt besondere Einblicke in 8 bis 25 Metern Höhe in die Natur. © Erlebnis Akademie AG

Ankommen im Winterwunderland

Wenn sich der Bayerische Wald im Winter in eine stille, glitzernde Schneelandschaft verwandelt, beginnt eine der schönsten Reisezeiten des Jahres. Dichte Wälder, sanfte Hügel und aussichtsreiche Gipfel prägen eine Region, die gleichermaßen Rückzugsort und wie geschaffen für Aktivurlauber ist.

Besonders der südöstliche Teil des Bayerischen Waldes gilt als ideales Ziel für Wintersportler, Genießer und Familien. Kurze Wege zwischen Unterkünften und Skigebieten machen den Aufenthalt angenehm unkompliziert – der Bayerische Wald ist die perfekte Bühne für genussvollen Winterurlaub. Für diejenigen, die sich lieber in der Zivilisation aufhalten möchten, gibt es in der Umgebung von Röhrnbach auch viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, darunter die Burg Prunn, das Kloster Weltenburg und das Naturkundemuseum Regensburg.

Großer Arber – Der Mont Blanc des Bayerwaldes

Mit 1.456 Metern ist der Große Arber der höchste Berg nördlich der Alpen und nicht umsonst als „Mont Blanc des Bayerwaldes“ bekannt. Das beliebte Skigebiet überzeugt mit modernen Liftanlagen, darunter zwei 6er-Sesselbahnen und eine 6er-Gondelbahn, die Gäste in nur wenigen Minuten auf den Gipfel bringt.

Dreisessel. Die monumentalen Felsen, die drei Sesseln ähneln, finden sich im Nationalpark-FerienLand Bayerischer Wald. © Tourismusverband Ostbayern_ Daniel Frank

Oben eröffnet sich ein beeindruckender Rundblick über den Bayerischen und den Böhmerwald – an klaren Tagen reicht die Sicht bis zu den Alpen. Sieben Kilometer bestens präparierte Pisten in allen Schwierigkeitsgraden, FIS-Strecken und eine Weltcupabfahrt bieten sportliche Herausforderungen. Snowboarder finden am Thurnhofhang einen Funpark und den größten Railpark Deutschlands. Schneesicherheit besteht in der Regel von November bis April.

Riedlberg – Familienskigebiet mit Flutlicht

Für Skifahrer lohnt sich ein Abstecher zum Riedlberg. Das Skigebiet verfügt über zwei Lifte und drei Abfahrten und wurde technisch komplett modernisiert. Dank leistungsfähiger Beschneiungsanlagen ist Schneesicherheit garantiert. Viermal pro Woche sorgt Flutlichtfahren für Skivergnügen bis in die Abendstunden. Ein Babylift und eine leichte Übungsabfahrt machen das Gebiet besonders familienfreundlich, während anspruchsvollere Hänge mit Panoramablick auch geübte Skifahrer begeistern.

Hochficht – Skigenuss im Dreiländereck

Im Dreiländereck Bayern–Tschechien–Österreich liegt das Skizentrum Hochficht. Dank kurzer Anfahrten ist es besonders bei Urlaubern aus dem südlichen Bayerischen Wald beliebt. Zehn abwechslungsreiche Abfahrten bedienen alle Könnerstufen – von familienfreundlich bis sportlich anspruchsvoll. Die Stierwiesenabfahrt eignet sich ideal für gemütliche Schwünge, während die Standard- oder Reischlbergabfahrt erfahrene Skifahrer fordert. Für Kinder und Anfänger gibt es eigene Übungshänge, Nachwuchsrennläufer können sich im Kidspark austoben.

Geißkopf – Vielfalt auf und abseits der Piste

Im Deggendorfer Land begeistert das Skigebiet Geißkopf mit einem besonders vielseitigen Angebot. Acht breite Abfahrten, Funpark, Quarterpipe und eine der längsten Naturrodelbahnen Deutschlands sorgen für Abwechslung. Moderne Beschneiungsanlagen sorgen für Schneesicherheit. Mehrere Flutlichtpisten verlängern den Skitag bis in die Abendstunden. Hütten, Schneebars und Gasthöfe sorgen für die passende Stärkung – Jagertee inklusive.

Mit Schwung den Hang hinab. Rodelspaß im Bayerischen Wald. © Skigebiet Mitterdorf - Martin Sana

Familienzeit im Schnee

Brettenbach. Der Bayerische Wald ist ein Eldorado für Langläufer mit 90 Kilometern gepflegter Loipen. © Woidlife Photography

Ob Geißkopf, Hochficht oder Riedlberg: Der Bayerische Wald ist wie gemacht für den Familienurlaub. Breite, übersichtliche Pisten, Skischulen, Babylifte und Rodelbahnen sorgen für entspannte Tage im Schnee. Die Gastgeber der Region sind auf alle Bedürfnisse eingestellt – vom kurzen Wochenendtrip bis zum ausgedehnten Winterurlaub.

Langlaufparadies Bayerischer Wald

Langläufer kommen im Bayerischen Wald voll auf ihre Kosten. Rund um den Großen Arber stehen etwa 90 Kilometer gepflegte Loipen zur Verfügung. Besonders die Langlaufzentren Bretterschachten und Scheibe gelten als erstklassig markiert und abwechslungsreich. Unterschiedliche Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade bieten ideale Bedingungen für Einsteiger ebenso wie für ambitionierte Sportler. Über die DSV-zertifizierte Bayerwaldloipe besteht Anschluss an ein weitläufiges Loipennetz bis zum Dreisessel und Haidel – Langlaufen mit Panorama!

Grünes Herz Bayerns entdecken

Der Bayerische Wald zählt zu den ältesten Mittelgebirgen Europas und begeistert mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Ausflugszielen. Dichte Wälder, klare Bergseen und urige Orte prägen die Region rund um den Nationalpark Bayerischer Wald. Highlights wie der Große Arber, der Baumwipfelpfad Neuschönau oder der Rachelsee verbinden Naturerlebnis mit Panorama. Kulturorte wie das Freilichtmuseum Finsterau oder die Westernstadt Pullman City ergänzen das Angebot – ideal für Tagesausflüge.

Wellnessluxus in Röhrnbach

Ein besonderes Highlight ist das 5-Sterne-Wellnesshotel Jagdhof in Röhrnbach. Das Haus steht für erstklassige Erholung auf höchstem Niveau. Gäste genießen eine großzügige Wellnesslandschaft mit verschiedenen Saunen, Laconium, Aromadampfbad, Kräuterbad, Erlebnisduschen und Eisbrunnen. Hallen- und Freibad, Außenwhirlpool sowie ein moderner Fitnessbereich ergänzen das Angebot. Kulinarisch verwöhnt das Hotel mit reichhaltigem Frühstück, hochwertigem Abendessen und einer stilvollen Bar, die einen perfekten Rahmen für den Ausklang eines Wintertages bietet.

Winterurlaub mit Hund

Auch Vierbeiner sind im Bayerischen Wald herzlich willkommen. Viele Hotels, Ferienhäuser und Pensionen sind hundefreundlich ausgestattet, oft mit eingezäunten Grundstücken, Auslaufmöglichkeiten und speziellen Services. Winterliche Spaziergänge durch verschneite Wälder, Schneeschuhwanderungen und gemütliche Abende vor dem Kamin machen den Urlaub für Mensch und Tier gleichermaßen erholsam.

Tipps zum Übernachten im Bayerischen Wald

BERGlässig Hotel****/Bodenmais. 4*-Aktivhotel mit 360°-Angebot: Genusspension mit Getränken sowie öffentlicher Nahverkehr & aktivCARD inkludiert. Wohlfühl-Auszeit für 2 Pers., 3 Nächte im DZ ab 319 Euro p. P. www.berglaessig-bodenmais.de

Jagdhof*****/Röhrnbach. Die größte Wellness- und Wasserwelt Bayerns, Kulinarik auf Gourmetniveau mit stilvollen 6- bis 7-Gang-Menüs. DZ ab ca. 260 Euro p. P./Nacht. www.jagdhof-roehrnbach.de

Das Stemp****s/Büchlberg. 4*s Wellnessresort mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Wellnessbereich mit 7.400 m², Infinity- und Hotpool, Saunalandschaft, rund 100 Spa-Anwendungen. Midweek-Wellnes 2 ÜN ab 394 Euro p. P. www.das-stemp.de

Reischlhof****s/Sperlbrunn. Idyllische Alleinlage mitten im Bayerischen Wald, 5.000 m² großer Spa-Bereich mit Pools, Themensaunen und Kältekammer. Longevity-Konzepte nach neuesten Erkenntnissen. Abends 5-Gänge-Menü mit internationaler Küche. Komfort-DZ ab 219 Euro p. P./Nacht. www.reischlhof.de

Haslinger Hof****/Kirchham. Hotel mit angeschlossenem Erlebnispark: Familienspaß, Tanz, Brauchtum und Natur. Ganzjahres-Außenpool, Saunalandschaft, Salzluftschlössl etc. Frühstücks- und Abendbuffet inkludiert. 2 Pers. im DZ ab 105 Euro p. P./Nacht. www.haslinger-hof.de

So geht Winter im Bayerischen Wald.