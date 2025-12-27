Winter 2025/26 in Gastein: Skivergnügen, Genuss & Nachhaltigkeit

Unter dem Motto „Willkommen im Off“ lädt die Gastein dazu ein, modernen Wintertourismus abseits des Mainstreams zu entdecken – mitten in den Alpen.

Von beeindruckenden Skierlebnissen über nachhaltige Bergbahntechnologien bis hin zu alpinen Kulinarik-Highlights präsentiert sich das Gasteinertal im Winter 2025/26 so vielfältig wie nie zuvor.

Das Gasteinertal startet in die Wintersaison 2025/26 – und präsentiert sich dabei so abwechslungsreich wie nie zuvor. Skivergnügen, Wellness, Kulinarik und Nachhaltigkeit verschmelzen hier zu einem unvergesslichen Wintererlebnis – Gastein zeigt, wie moderner Wintertourismus in den Alpen heute aussieht. Unter dem Motto „Willkommen im Off“ öffnet die Region ihre Pforten für Entdecker und Genießer.

Snowboard Weltcup. Erleben Sie in Gastein Snowboard-Elite von 12. bis 14. Jänner hautnah. © KTVB Bad Gastein, Magotree Photography

Skisaison 2025/26: Pistenhighlights und digitale Erlebnisse

Start in die Saison. Gastein heißt die Wintersaison 2025/26 mit einem vielfältigen Programm willkommen. Die frisch präparierten Pisten der Skigebiete der Skischaukel Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel sowie Sportgastein laden bereits zu den ersten Schwüngen der noch jungen Wintersaison ein. Ski anschnallen, den Winter willkommen heißen und einfach losgleiten! Die Skigebiete locken mit spannenden Neuheiten und neuen Hero-Produkten: Dazu zählen die Speedline 100 mit Geschwindigkeitsmessung und Zielfoto, die interaktive Infinity Loop über 4.000 Höhenmeter, und Die Nord, die mit zehn Kilometern und 1.441 Höhenmetern die längste Abfahrt im SalzburgerLand. Über die Gastein Grand Tour auf skiline.cc können Gäste ihre Höhenmeter, Fotos und Rennergebnisse digital sammeln – das macht den Skitag interaktiver und persönlicher. Winterwanderer kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Die beliebte Wanderschaukel bietet nun auch im Winter ein perfektes Bergerlebnis, und mit der Almorama Card können Gäste drei oder sechs Tage lang die verschneiten Alpen genießen.

Dorfgastein. Die mittelschwere Piste 3c (rot) startet am Gipfel des Fulsecks. Länge: 4,9 km. © Gasteinertal Tourismus GmbH_Christoph Oberschneider

Abenteuer & Events: Wintererlebnisse in Dorfgastein

Abenteuer auf Rädern und im Schnee. Dorfgastein begeistert mit innovativen Wintererlebnissen. Ab Mitte Dezember startet Early Winter Mountaincart: Noch vor dem täglichen Skibetrieb können jeden Dienstag bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit speziellen Carts die frisch präparierte Fulseck-Piste hinunterfahren. Das Angebot wurde bereits mit dem Zipfer Tourismuspreis ausgezeichnet. Auch die Schneezauber-Abende bieten Abwechslung: Gäste können zwischen Pistenbully-Fahrten, Schlittenabfahrten oder Tourengehen wählen. Im März folgt die Ski- & Weingenusswoche mit Gondeldinner, Flying Wine & Dine Buffet und Volksmusik bei Berg:Klang.

Hirsch & Maus. Das neue Bergrestaurant auf der Schlosssalm. © Gasteiner_Bergbahnen

Neues Kulinarik-Highlight auf der Schlossalm

Neues Kulinarik Highlight. Mit dem Bergrestaurant Hirsch und Maus eröffnet Mitte Dezember 2025 ein neues Aushängeschild für alpine Kulinarik auf 2.060 Metern Höhe. Das Haus kombiniert Gastronomie, Verwaltung und digitale Erlebniswelten – nachhaltig betrieben mit Photovoltaik und Wärmepumpen. Die Familie Scharfetter, bereits bekannt durch das Weitmoser Schlössl, die Weitmoser Schlossalm und die Weitmoserin, setzt auf Regionalität und moderne Alpenküche. Vom Pinzgauer Bio-Rind aus eigener Zucht über Fisch, Wild und Gemüse bis hin zu Molkereiprodukten kleiner Betriebe aus dem Tal – jedes Gericht erzählt eine Geschichte von Qualität und Tradition. „Wir möchten ein Haus schaffen, das alpine Moderne mit gelebter Gastfreundschaft verbindet“, erklärt Julian Scharfetter. Genuss in Gastein ist alles andere als alltäglich: Ob beim stimmungsvollen Vollmond-Dinner, bei den Gasteiner Skihauben auf den charmanten Skihütten oder bei einer kulinarischen Winterreise mit dem Pferdeschlitten – hier warten Geschmackserlebnisse, die weit über das Gewohnte hinausgehen und jeden Wintertag zu etwas Besonderem machen.

Hoteleröffnungen: Neue Impulse für Bad Gastein

Bad Gastein setzt seine Ortskern-Renaissance fort. Das traditionsreiche Hotel Weismayr kehrt unter dem Namen the eighteen86 by keyone zurück ins Zentrum. Mit der Belebung historischer Häuser zeigt Bad Gastein, wie Tradition und nachhaltiger Tourismus harmonisch miteinander verschmelzen – ein Versprechen für Gäste, die authentischen alpinen Charme schätzen.

SkiGebiet. Schlossalmbahn in Bad Hofgastein erschließt das Skigebiet Angertal – Stubnerkogel. © Bad Hofgastein (c) Gasteiner Bergbahnen AG, Marktl Photography

Nachhaltiger Winterurlaub in Gastein

Nachhaltigkeit ist in Gastein kein Trend, sondern gelebte Praxis. Die Alpentherme Gastein nutzt Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und das Thermalwasser für einen nahezu CO2-neutralen Betrieb. Auch die Gasteiner Bergbahnen investieren konsequent in grüne Technologien: Pistengeräte fahren mit HVO-Kraftstoff aus recyceltem Speiseöl, was die Emissionen bereits um 72 Prozent reduziert. Auf über 4.500 m² erzeugen Photovoltaikanlagen klimafreundlichen Strom, der rund 25 Prozent des Energiebedarfs der Hauptzubringerbahnen deckt. Damit zeigt Gastein, dass moderner Wintertourismus und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können – ein Plus für Gäste, die Genuss mit gutem Gewissen verbinden möchten. Gastein im Winter 2025/26 zeigt sich von seiner besten Seite, wo man die Region und den Winter, unter dem Motto „Willkommen im Off“auf neue Weise entdecken kann – abseits des Mainstreams, mitten in den Alpen.

Gasteinertal: Die besten Hotel-Tipps

the eighteen86 by keyone. Das ehemalige Winterrefugium von Falco – sein Zimmer blieb unverändert – liegt nur 400 Meter vom Skilift entfernt. Das Belle Époque Hotel wurde renoviert und glänzt mit Sauna, Innenpool und Gemeinschaftslounge. Das Hotel serviert nur Frühstück. Gratis WiFi. Von 22. bis 25. Jänner lädt man zum Grand Lighthouse Festival. 1N im „double room 115“ inklusive Frühstück für 2 Personen ab 273,66 Euro. https://keyone.at

Mondi Hotel Bellevue Gastein****. Traditionsreiches Haus mit neu gestaltetem Restaurant „Zeitgeist“. Abends kreieren die Köche bunte Buffets. Zimmer mit Panoramabalkon. Kinderclub. 1N im Appartement mit Küche für 2 Erw. + 1 Kind ab 697 Euro. www.gastein.mondihotels.com

Untermüllnergut****/Dorfgastein. Landhotel mit geräumigen, im alpenländischen Stil eingerichteten Zimmern und Apartments. Restaurant serviert heimische Gerichte. Wellnesslandschaft. Gastein Card ist im Preis inbegriffen. 7N in der Suite im Erkerturm für 2 Erw. + 2 Kinder inkl Frühstück ab 3.175,60 Euro. www.untermuellnergut.com

Verfasst von Irene Stelzmüller