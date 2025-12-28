Silvester: Die besten Fingerfood-Rezepte zum Feiern

Silvester steht vor der Tür. Die Gäste sind geladen, die Deko ist auch fixiert, fehlt nur noch das Fingerfood. Wir haben Häppchen mit der die Neujahrsfeier zum vollen Erfolg wird!
Chili-con-Carne-Hörnchen
© Stockfood
ZUTATEN FÜR 8 STÜCK
- 1 kleine Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 1/2 rote Paprika
- 100 g Kidneybohnen aus der Dose
- 120 g Dosenmais
- 1–2 EL Olivenöl 250 g Faschiertes
- 1 EL Paradeisermark
- 200 g stückige Paradeiser
- Salz
- Pfeffer
- 1 TL edelsüßes Paprikapulver
- 1/2 TL Kreuzkümmelpulver
- 1/2 TL Chiliflocken
- 1 Rolle Blätterteig
- 100 g geriebener Käse
- 1 verquirltes Ei
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20 MIN
- Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Paprika waschen, putzen und in feine Würfel schneiden. Kidneybohnen und Mais abgießen, abbrausen und abtropfen lassen.
- In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin hell anschwitzen. Das Faschierte dazugeben und krümelig braten. Das Paradeisermark kurz mitrösten, dann Paprika, Mais und Bohnen unterrühren.
- Stückige Paradeiser hinzufügen und alles mit Salz, Pfeffer, Paprika, Kreuzkümmel und Chiliflocken würzen. Alles ca. 10 Minuten köcheln lassen, bis die Flüssigkeit weitgehend verkocht ist. Die Fleischfüllung abschmecken und abkühlen lassen. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Den Blätterteig entrollen und in 8 Rechtecke schneiden. Jeweils etwas Füllung in die Mitte geben und mit etwas Käse bestreuen. Die Spitzen über die Füllung ziehen und gut andrücken. Die Oberfläche mit verquirltem Ei bestreichen und mit dem übrigen Käse bestreuen.
- Das Blech in den Ofen schieben und die Taschen in 15–20 Minuten nach Sicht goldbraun backen. Herausnehmen, kurz abkühlen lassen, auf einer Platte anrichten und die Hörnchen servieren.
Blätterteig-Salsiccia-Häppchen mit Joghurt-Dip
© Stockfood
ZUTATEN FÜR 20-24 STÜCK
Für die Häppchen:
- 1 Ei,
- 2 EL Obers,
- 1 Rolle Blätterteig,
- 400 g Salsiccia,
- 2–3 EL schwarzer Sesam
Für den Dip:
- 200 g griechisches Joghurt,
- 1 EL Zitronensaft,
- 1/2 TL Bio-Zitronenabrieb,
- Salz,
- Pfeffer,
- 1/4 TL Kreuzkümmelpulver und zum Bestreuen,
- 1 Knoblauchzehe,
- 2 EL fein gehackte Kräuter
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Das Ei mit dem Obers verquirlen. Den Blätterteig entrollen und längs halbieren (je ca. 12 x 40 cm). Das Wurstbrät aus der Haut lösen und jeweils gleichmäßig längs auf dem unteren Teigdrittel verteilen. Die Ränder mit der Ei-Obers-Mischung bepinseln und den Teig von der langen Seite nach oben hin aufrollen.
- Die Rollen jeweils in 10–12 Scheiben schneiden und die Hälfte auf das vorbereitete Blech legen. Die Oberfläche jeweils mit der Eimischung bepinseln und mit etwas Sesam bestreuen. Das Blech in den Ofen schieben und die Häppchen in 10–15 Minuten nach Sicht goldbraun backen.
- Inzwischen für den Dip das Joghurt mit Zitronensaft und -abrieb, Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel glatt rühren. Knoblauch abziehen und durch die Presse dazu drücken, dann die gehackten Kräuter unterrühren. Den Dip abschmecken und mit den Blätterteig-Salsiccia-Häppchen servieren.
Pikante Waffeln mit Kräutertopfen
© Getty Images
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Waffeln:
- 260 g Mehl
- 260 ml Mineralwasser
- 1/4 TL Backpulver
- 40 g flüssige Butter und für das Waffeleisen
- 4 Eier
- 1/2 TL Salz
- 150 g Gouda in Scheiben
Für den Kräutertopfen:
- 1 Lauchzwiebel
- 1/2 Bund Schnittlauch
- 500 g Topfen
- 2–3 EL Obers
- 2 EL fein gehackte Kräuter
- 2–3 EL Olivenöl
- Salz
- Pfeffer
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20 MIN
- Für die Waffeln das Mehl mit dem Mineralwasser, Backpulver, Butter, Eiern und Salz zu einem Teig verrühren und ca. 20 Minuten quellen lassen.
- Ein Waffeleisen für belgische Waffeln vorheizen. Mit etwas Butter einpinseln und aus dem Teig in je 4–5 Minuten 8 Waffeln ausbacken und jeweils etwas abkühlen lassen.
- Den Backofen auf 200 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Vier Waffeln mit Gouda belegen und jeweils eine zweite Waffel darauflegen. Im Ofen ca. 5 Minuten überbacken, bis der Käse geschmolzen ist.
- Inzwischen für den Topfen die Lauchzwiebel putzen, waschen und fein würfeln. Schnittlauch abbrausen und in feine Röllchen schneiden. Den Topfen mit dem Obers glatt rühren. Die Lauchzwiebel, Schnittlauch und Kräuter unterheben. Das Öl unterrühren, alles mit Salz und Pfeffer würzen und den Kräutertopfen abschmecken.
- Die Waffeln herausnehmen, kurz abkühlen lassen und mit dem Kräutertopfen servieren.
Mini-Cheeseburger
© Stockfood
ZUTATEN FÜR 10 STÜCK
- 2 säuerliche Äpfel,
- 1 EL Butter,
- 1 TL Zucker,
- 1 TL Pflanzenöl,
- 120 g Speck in dünnen Scheiben,
- 10 Scheiben Cheddar,
- 10 Mini-Burger-Buns,
- 5 EL Barbecue-Sauce,
- 5 EL Röstzwiebeln nach Belieben
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Äpfel waschen, jeweils waagerecht in 5 dicke Scheiben schneiden und das Kerngehäuse ausstechen.
- In einer großen ofenfesten Pfanne die Butter erhitzen. Apfelscheiben einlegen, mit Zucker bestreuen und kurz karamellisieren lassen. Dabei darauf achten, dass die Äpfel nicht zerfallen, dann beiseitestellen.
- Den Backofen auf Grillstufe vorheizen. In einer zweiten Pfanne das Öl erhitzen und den Speck darin knusprig braten. Die Scheiben auf Küchenpapier abtropfen lassen.
- Apfelringe jeweils mit einer Scheibe Cheddar belegen und unter dem heißen Ofengrill kurz überbacken, bis der Käse geschmolzen ist.
- Die Mini-Burger-Buns waagerecht halbieren, mit etwas Barbecue-Sauce bestreichen und mit Speck belegen. Apfelscheiben auflegen und mit der übrigen Barbecue-Sauce beträufeln. Nach Belieben alles noch mit Röstzwiebeln toppen. Die Buns-Deckel auflegen und die Mini-Cheeseburger servieren.
Räucherlachs-Schichtsalat im Glas
© Stockfood
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für das Dressing:
- 150 g Crème fraîche,
- 2 EL Zitronensaft,
- Salz,
- weißer Pfeffer,
- 1 TL Honig,
- 1 EL Olivenöl,
- 1–2 EL gehackter Dill
Für den Salat:
- 250 g Räucherlachs Rückenfilet,
- 200 g küchenfertige und gegarte Garnelen,
- 1 kleine Avocado,
- 2 EL Zitronensaft,
- 1/2 Gurke,
- 1–2 EL gehackter Dill und Dillspitzen zum Garnieren
ZUBEREITUNG * LEICHT * 15 MIN
- Für das Dressing die Crème fraîche mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Honig und Olivenöl glatt rühren. Gehackten Dill untermischen und das Dressing abschmecken.
- Für den Salat den Räucherlachs in 1–2 cm große Würfel schneiden. Die Garnelen abbrausen und abtropfen lassen. Avocado halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch aus der Schale heben. In kleine Stücke schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Die Gurke waschen, putzen und in dickere Scheiben oder Würfel schneiden.
- Jeweils etwas Dressing in 4 Bügelgläser (à 300–350 ml) verteilen. Lachs, Gurke, Avocado und Garnelen einfüllen, dabei zwischendurch wiederholt etwas Dressing aufträufeln und ein wenig Dill aufstreuen. Den Salat mit Dillspitzen garnieren und im Glas servieren.
Guten Rutsch!