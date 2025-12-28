Silvester: Die besten Fingerfood-Rezepte zum Feiern

Hot Pot Rezepte: So gelingt der gemütlichste Tischabend der Welt Hot Pot ist DAS Gericht für lange, gemütliche Abende: Alle sitzen gemeinsam am Tisch, garen ihre Zutaten direkt in der dampfenden Brühe und genießen am Ende sogar den aromatischen Sud. Wir zeigen, was Sie dafür brauchen - plus ein veganes und ein Fleisch-Rezept zum Nachkochen.