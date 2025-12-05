Hot Pot Rezepte: So gelingt der gemütlichste Tischabend der Welt

Hot Pot ist DAS Gericht für lange, gemütliche Abende: Alle sitzen gemeinsam am Tisch, garen ihre Zutaten direkt in der dampfenden Brühe und genießen am Ende sogar den aromatischen Sud. Wir zeigen, was Sie dafür brauchen - plus ein veganes und ein Fleisch-Rezept zum Nachkochen.
Stellen Sie sich Fondue, Suppentopf und stundenlanges Beisammensein vor - nur besser. Beim Hot Pot steht ein großer Topf mit heißer Brühe in der Mitte des Tisches. Alle garen darin ihre Zutaten: Gemüse, Pilze, Fleisch, Tofu, Nudeln und vieles mehr.
Das Besondere: Je länger man isst, desto intensiver schmeckt die Brühe. Am Ende wird sie traditionell ausgetrunken - ein echtes Highlight, weil alles, was zuvor darin gegart wurde, ihr Aroma hinterlässt.
Was Sie für Hot Pot unbedingt brauchen
Damit es gelingt, benötigen Sie ein paar Basics:
- Elektrokochplatte oder Tischherd - damit die Brühe die ganze Zeit heiß bleibt.
- Großer Topf oder Hot-Pot-Topf - idealerweise mit zwei Fächern, falls Sie zwei Brühen gleichzeitig möchten.
- Essstäbchen & kleine asiatische Siebkellen - Messer und Gabel sind unpraktisch, denn in der trüben Brühe findet man nichts wieder.
- Viele Schälchen & Teller - für rohe Zutaten, Dips und Beilagen.
- Schaumkelle - um Gewürze oder Schaum abzuschöpfen.
Dann brauchen Sie nur noch gute Gesellschaft - mehr verlangt der Hot Pot nicht.
Rezept 1: Vegane Hot Pot Aromabombe
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten
Zutaten:
- 1 EL Öl (z. B. Erdnussöl)
- 1 Stück Ingwer (Menge nach Geschmack)
- 4 Knoblauchzehen
- 1 TL Szechuanpfeffer
- 4 getrocknete Shiitake-Pilze
- Chiliflocken nach Belieben
- 2 EL Sojasauce
- 1 l Gemüsebrühe
Zubereitung:
- Öl in einem Topf erhitzen.
- Ingwer und Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden und goldbraun anbraten.
- Szechuanpfeffer, Shiitake und Chiliflocken zugeben, kurz mitrösten.
- Mit Sojasauce ablöschen, Gemüsebrühe dazugießen und aufkochen.
Diese Brühe ist aromatisch, vegan und die perfekte Basis für Tofu, Pilze, Blattgemüse, Nudeln & Co.
Rezept 2: Scharfer Hot Pot mit Fleisch & Meeresfrüchten
Hierfür brauchen Sie einen Hot-pot-Topf mit zwei Fächern.
Scharfe Suppenbasis:
- 100 ml Öl (geschmacksneutral, zum Braten)
- 2 Tl Szechuan-Pfeffer
- 2 Sternanis
- 1Zimtstange
- 20g Chilischoten (getrocknet, verschiedene, schärfer oder milder, nach Belieben mehr)
- 1Kaffirlimettenblatt
- 1El scharfe Bohnenpaste (z. B. Chilibohnenpaste aus dem Asiashop, mehr nach Belieben)
- 1l Hühnerbrühe
- 2El Sojasauce
- 1El Zucker
- 1El Reisessig
Milde Suppenbasis
- 3 Frühlingszwiebeln
- 1 El Öl (zum Braten)
- 4 Shiitake-Pilze (frisch)
- 3 Gewürznelken
- 1l Gemüsebrühe
- Salz
- Pfeffer
Zutaten zum Garen im Hot Pot
(egal ob mild oder scharf - alles passt)
- 400 g dünn geschnittenes Rindfleisch
- 200 g Garnelen
- 2 große Möhren
- 200 g gemischte Pilze (Enoki, Seitlinge, Champignons …)
- ¼ Kopf Chinakohl
- 2 Pak Choi
- 1 Paket Tofu
- 400 g Glasnudeln
- 400 g Reis
- Dips: Hoisin, Sriracha, Teriyaki, süß-saure Chilisauce
Zubereitung:
Scharfe Hot-Pot-Brühe (Sichuan-Style)
- Öl in einem Topf erhitzen.
- Szechuanpfeffer, Sternanis, Zimtstange, getrocknete Chilischoten und Kaffirlimettenblatt 3 Minuten anrösten. Anschließend mit einer Schaumkelle herausnehmen und beiseitestellen.
- Restliches Öl erhitzen und die scharfe Bohnenpaste 1 Minute anbraten.
- Knoblauch und Ingwer hinzufügen, gut vermengen und weitere 3 Minuten braten.
- Mit 2/3 der Hühnerbrühe ablöschen und aufkochen lassen.
- Mit Sojasauce, Zucker und Reisessig abschmecken.
- Restliche Hühnerbrühe beiseitestellen, um die Brühe später nachzufüllen.
Milde Hot-Pot-Brühe (leicht & aromatisch)
- Öl in einem Topf erhitzen.
- Knoblauch, Ingwer, getrocknete Shiitake-Pilze und Nelken 1 Minute anbraten.
- 2/3 der Gemüse- oder Hühnerbrühe hinzufügen und aufkochen lassen.
- Frühlingszwiebeln in ca. 5 cm große Stücke schneiden und zugeben.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Restliche Brühe beiseitestellen, um die Brühe später aufzufüllen.
Gemütlichen Appetitt!