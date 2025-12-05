Alles zu oe24VIP
Hot Pot Rezepte: So gelingt der gemütlichste Tischabend der Welt
So einfach geht's

Hot Pot Rezepte: So gelingt der gemütlichste Tischabend der Welt

05.12.25, 11:14
Hot Pot ist DAS Gericht für lange, gemütliche Abende: Alle sitzen gemeinsam am Tisch, garen ihre Zutaten direkt in der dampfenden Brühe und genießen am Ende sogar den aromatischen Sud. Wir zeigen, was Sie dafür brauchen - plus ein veganes und ein Fleisch-Rezept zum Nachkochen.

Stellen Sie sich Fondue, Suppentopf und stundenlanges Beisammensein vor - nur besser. Beim Hot Pot steht ein großer Topf mit heißer Brühe in der Mitte des Tisches. Alle garen darin ihre Zutaten: Gemüse, Pilze, Fleisch, Tofu, Nudeln und vieles mehr.

Das Besondere: Je länger man isst, desto intensiver schmeckt die Brühe. Am Ende wird sie traditionell ausgetrunken - ein echtes Highlight, weil alles, was zuvor darin gegart wurde, ihr Aroma hinterlässt. 

Was Sie für Hot Pot unbedingt brauchen

Damit es gelingt, benötigen Sie ein paar Basics:

  • Elektrokochplatte oder Tischherd - damit die Brühe die ganze Zeit heiß bleibt.
  • Großer Topf oder Hot-Pot-Topf - idealerweise mit zwei Fächern, falls Sie zwei Brühen gleichzeitig möchten.
  • Essstäbchen & kleine asiatische Siebkellen - Messer und Gabel sind unpraktisch, denn in der trüben Brühe findet man nichts wieder.
  • Viele Schälchen & Teller - für rohe Zutaten, Dips und Beilagen.
  • Schaumkelle - um Gewürze oder Schaum abzuschöpfen.

Dann brauchen Sie nur noch gute Gesellschaft - mehr verlangt der Hot Pot nicht. 

Rezept 1: Vegane  Hot Pot Aromabombe 

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten 

Zutaten: 

  • 1 EL Öl (z. B. Erdnussöl)
  • 1 Stück Ingwer (Menge nach Geschmack)
  • 4 Knoblauchzehen
  • 1 TL Szechuanpfeffer
  • 4 getrocknete Shiitake-Pilze
  • Chiliflocken nach Belieben
  • 2 EL Sojasauce
  • 1 l Gemüsebrühe 

Zubereitung:

  1. Öl in einem Topf erhitzen.
  2. Ingwer und Knoblauch schälen, in Scheiben schneiden und goldbraun anbraten.
  3. Szechuanpfeffer, Shiitake und Chiliflocken zugeben, kurz mitrösten.
  4. Mit Sojasauce ablöschen, Gemüsebrühe dazugießen und aufkochen.

Diese Brühe ist aromatisch, vegan und die perfekte Basis für Tofu, Pilze, Blattgemüse, Nudeln & Co. 

Rezept 2: Scharfer Hot Pot mit Fleisch & Meeresfrüchten 

Hierfür brauchen Sie einen Hot-pot-Topf mit zwei Fächern.

Scharfe Suppenbasis:

  • 100 ml Öl (geschmacksneutral, zum Braten)
  • 2 Tl Szechuan-Pfeffer
  • 2 Sternanis
  • 1Zimtstange
  • 20g Chilischoten (getrocknet, verschiedene, schärfer oder milder, nach Belieben mehr)
  • 1Kaffirlimettenblatt
  • 1El scharfe Bohnenpaste (z. B. Chilibohnenpaste aus dem Asiashop, mehr nach Belieben)
  • 1l Hühnerbrühe
  • 2El Sojasauce
  • 1El Zucker
  • 1El Reisessig

Milde Suppenbasis

  • 3 Frühlingszwiebeln
  • 1 El Öl (zum Braten)
  • 4 Shiitake-Pilze (frisch)
  • 3 Gewürznelken
  • 1l Gemüsebrühe
  • Salz
  • Pfeffer 

Zutaten zum Garen im Hot Pot

(egal ob mild oder scharf - alles passt)

  • 400 g dünn geschnittenes Rindfleisch
  • 200 g Garnelen
  • 2 große Möhren
  • 200 g gemischte Pilze (Enoki, Seitlinge, Champignons …)
  • ¼ Kopf Chinakohl
  • 2 Pak Choi
  • 1 Paket Tofu
  • 400 g Glasnudeln
  • 400 g Reis
  • Dips: Hoisin, Sriracha, Teriyaki, süß-saure Chili­sauce 

Zubereitung: 

Scharfe Hot-Pot-Brühe (Sichuan-Style) 

  1. Öl in einem Topf erhitzen.
  2. Szechuanpfeffer, Sternanis, Zimtstange, getrocknete Chilischoten und Kaffirlimettenblatt 3 Minuten anrösten. Anschließend mit einer Schaumkelle herausnehmen und beiseitestellen.
  3. Restliches Öl erhitzen und die scharfe Bohnenpaste 1 Minute anbraten.
  4. Knoblauch und Ingwer hinzufügen, gut vermengen und weitere 3 Minuten braten.
  5. Mit 2/3 der Hühnerbrühe ablöschen und aufkochen lassen.
  6. Mit Sojasauce, Zucker und Reisessig abschmecken.
  7. Restliche Hühnerbrühe beiseitestellen, um die Brühe später nachzufüllen. 

Milde Hot-Pot-Brühe (leicht & aromatisch)

  1. Öl in einem Topf erhitzen.
  2. Knoblauch, Ingwer, getrocknete Shiitake-Pilze und Nelken 1 Minute anbraten.
  3. 2/3 der Gemüse- oder Hühnerbrühe hinzufügen und aufkochen lassen.
  4. Frühlingszwiebeln in ca. 5 cm große Stücke schneiden und zugeben.
  5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
  6. Restliche Brühe beiseitestellen, um die Brühe später aufzufüllen. 

Gemütlichen Appetitt!

