Das sind die Top 10 Fondue Restaurants in Österreich

Geschmolzener Käse ist das ganze Jahr über ein Genuss. Aber vor allem in der kalten Jahreszeit schmeckt er besonders gut. Doch für Fondue muss man nicht in die Schweiz reisen. Auch in Österreich gibt es viele großartige Restaurants, die Fondue anbieten.

Um ein köstliches Käsefondue genießen zu können, muss man nicht in die Schweiz reisen. Das Gourmetmagazin "Falstaff" verrät die Fondue-Hotspots in Österreich.

Landtmann das Bootshaus, Wien

Das Bootshaus an der alten Donau in Wien ist nicht nur im Sommer ein Kulinarik-Hotspot. Im Winter serviert das Lokal direkt am Wasser zwei verschiedene Varianten des Käsefondues: "klassisch" oder "deluxe" mit Trüffel. Neben dem flüssigen Käse gibt es auch als passende Dessert-Variation eine cremige Vanillesauce im Fonduetopf, in den die verschiedensten süßen Leckereien getunkt werden.

Das Chamäleon, Wien

Unter dem Motto "Fondue isch guet u git e gueti Luune" gibt es im Restaurant Chamäleon acht verschiedene Käsefondues. Neben dem klassischen Käsefondue wird hier für Käse-Fans zum Beispiel auch ein Tomaten-Käsefondue oder eines mit Champagner und Steinpilzen verfeinertes Fondue angeboten.

Fonduerestaurant Ensshof, Flachau

Von Dezember bis März gibt es im Fonduerestaurant Ensshof Fondues verschiedenster Art. Falls es mal etwas weniger deftig sein woll, bietet das Restaurant neben Käsefondue auch Fleisch- und Fischfondue an.

Zum Hirschen, Zell am See

Mitten in Zell am See bietet das Lokal Zum Hirschen einen Mix an kulinarischen Köstlichkeiten aus moderner internationaler und traditionell regionaler Küche. Ganz klar, dass da auch Fondue nicht fehlen darf. Jede Wintersaison gibt es hier ein Special mit Fleisch- und Käsefondue.

1617 im Forsthofgut, Leogang

Nur wenige Kilometer weiter kann man im über 400 Jahre alten Forsthofgut im Restaurant 1617 auf Vorbestellung Fleisch- sowie Käsefondue in der gemütlichen Bauernstube genießen. Als Dessert-Variante gibt es ein Schokoladenfondue.

La Fondue, Sölden

Die Stube im Hotel Sunny in Sölden hat sich auf Fondues spezialisiert. Auch hier gibt es eine große Auswahl an Fleisch- und Fischfondues. Zudem gibt es das klassische Käsefondue. Als besonderes Highlight bietet die Küche auch ein asiatisch angehauchtes Fondue mit Misosuppe und Fisch in Sashimi-Qualität an.

Panorama Alm, Sölden

Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag gibt es in der Panorama Alm eine Auswahl an Fondues. Das kulinarische Angebot besteht aus einem klassischen Schweizer Käsefondue oder einem Fleisch- und Fischfondue. Zum Abschluss wird auch hier ein Schokoladenfondue angeboten.

Edelweiß & Gurgl, Obergurg

Im Restaurant Edelweiß & Gurgl wird eine umfassende Auswahl an Fleischfondue angeboten. Gäste können zwischen Rinderfilet, Schweinefilet, Hirschfilet, hausgemachter Bratwurst, Lachsfilet und Riesengarnelen wählen. Anstatt eines klassischen Käsefondues, bietet das Restaurant zwei Variationen an Raclette an: Im Original oder mit Fleisch zum Garen auf der Grillplatte.

Burgrestaurant Gebhardsberg, Bregenz

Eine besondere Location für ein kulinarisches Erlebnis bietet das Burgrestaurant Gebhardsberg. Oben auf der Burg können Gäste zwischen zwei verschiedenen Käse- und zwei Fleischfondues wählen.

Kristberg, Lech am Arlberg

Im Fonduestüberl des Hotels Kristberg werden verschiedene Fondues serviert. Bei dem Fondue mit Fleisch kann man zwischen einer kräftigen Rinderbrühe oder Öl wählen. Außerdem wird ein Gourmet-Fondue angeboten, bei dem verschiedenes Fleisch und Fisch in einer klaren Ingwersuppe gegart werden. Das klassische Käsefondue darf natürlich auch nicht fehlen.

