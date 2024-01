Fleischlos ins Neue Jahr: Die beliebtesten Veggie-Lokale Wiens

Saftkur selber machen: So gelingt's Ein häufiger Neujahrsvorsatz lautet: gesünder ernähren! Um den Körper aber erst einmal von Schadstoffen zu befreien, soll eine Saftkur helfen. Diese verspricht Entgiftung und frische Energie. Was eine Saftkur wirklich bringt und was es dabei zu beachten gibt, klären wir hier.