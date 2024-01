Die Top Wiener Restaurant-Eröffnungen im neuen Jahr

Von Wald und Wild, Hipster Burger und Club-Restaurant: Bei den neuen Lokalen in der Hauptstadt ist für jeden Geschmack etwas dabei. A-List kürt die Top Neueröffnungen 2024:

Collina am Berg

Am Spittelberg geht es im ehemaligen Stanko + Tito seit Oktober wild zu – hier wartet Gastronom Tono Soravia mit einem Konzept auf, das Wald und Wild mit internationaler Küche verbinden soll. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte wie eine Blutwurst-Focaccia, Char Siu Wildschwein und Shot of the Day. Besonders Nachhaltigkeit, Regionalität und biologische Landwirtschaft werden hier großgeschrieben – dafür sorgt Drei-Hauben-Koch Martin Feichtinger.

Collina am Berg, Spittelberggasse 12, 1070 Wien

XO Grill jetzt auch im Siebten

Good News für alle Burger-Fans: Seit Oktober gibt es auch im siebten Bezirk eine XO Burger Location an der hippen Ecke Neubaugasse und Burggasse. Ben Hofer und Robert Weishuber beziehen sich auch in der neuen Location auf „knusprig und juicy“ für ihre Smash Burgers, mit Fleisch von reifen („Xtra Old“) Kühen, die bis zu 15 Jahre lang auf der Weide stehen durften.

XO Grill 1070, Neubaugasse 72, 1070 Wien

Riviera-Reise im Limón im Grand Ferdinand

Mit der Kulinarik Italiens, Frankreichs und Spaniens am Teller stellt das Grand Ferdinand das neueste Juwel seiner Gastronomie vor. Auf der Dachterrasse des Ringstraßenhotels trifft mediterranes Flair auf einen einzigartigen Panoramablick über die Dächer Wiens. Hotelier Florian Weitzer hat sich im Namen der Recherche durch Italien, Frankreich und Spanien durchprobiert und führt Gäste jetzt auf eine kulinarische Riviera-Reise.

Limón, Schubertring 10-12, 1010 Wien

Clubfeeling im Ziizuu

Joachim Natschläger holt das Gastro-Konzept eines Club-Restaurants von Monaco, Paris und London nach Wien. In der Location im ehemaligen Yamm am Schottentor warten ein State-of-the Art Interiordesign, asiatische Fusionküche, Signature-Cocktails und Clubsounds auf die Gäste. Getreu dem Motto „Essen, Feiern und trotzdem früh zuhause sein“ verbringt man hier einen Abend wie in den großen Metropolen.