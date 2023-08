Die beliebtesten Aperitivo-Locations Österreichs

Sommer, Sonne, Afterwork! "Falstaff" präsentiert die beliebtesten Aperitivo-Adressen in allen neun Bundesländern. In Wien führt der „Organics Sky Garden“ das Ranking an.

Wenn die Sonne sich von ihrer schönsten Seite zeigt und die Abende in lauem Glanz erstrahlen, gibt es nur eines, was den perfekten Afterwork-Moment abrundet – ein eisgekühlter Aperitif. An lauschigen Plätzen, auf malerischen Terrassen oder in charmanten Bars lässt man den Alltag hinter sich und belohnt sich mit einem Hauch von Dolce Vita. Wo Aperol Spritz, Campari Orange und Negroni am besten schmecken, hat das Magazin "Falstaff" nun im Zuge eines landesweiten Votings ermittelt.

Die beliebtesten Aperitivo-Adressen

Die Sieger in Wien

1. Organics Sky Garden, 1010 Wien

2. Civediamo, 1010 Wien

3. Bar Campari, 1010 Wien

4. Agrodolce, 1010 Wien

5. Monte Ofelio, mehrere Standorte

6. Bootshaus, 1220 Wien

7. CasolaroBros, 1070 Wien

8. Wein & Co. am Schottentor, 1010 Wien

9. Al Banco, 1100 Wien

10. Madai aperitivobeisl, 1020 Wien

11. Fabios, 1010 Wien

12. Corto e Nero, 1040 Wien

13. Fratelli Valentino, 1090 Wien

14. Lupo-Piadina Bar, 1050 Wien

15. Pastamara, 1010 Wien

16. Sette Artisan Craft Pizza, 1070 Wien

Die Sieger im Burgenland

1. Strandbar, Weiden am See

2. Das Fritz, Weiden am See

3. Mole West, Neusiedl am See

4. Seejungfrau, Jois

5. Sunset Bar, Podersdorf am See

6. The Bar, Güssing

7. Trauber am See, Andau

8. The Top, Eisenstadt

9. Selektion Vinothek, Eisenstadt

Die Sieger in Kärnten

1. Seespitz, Velden

2. Jilly Beach, Pörtschach am Wörthersee

3. Kap 4613, Millstatt

4. La Proseccheria, Spittal an der Drau

5. Die Strandbar, Villach

6. teatro’s Aperitivo, Klagenfurt

7. Vino, Klagenfurt

8. GiuGio, Klagenfurt

9. Jack Rabbit, Techendorf

10. Ma Ma Mia, Spittal an der Drau

Die Sieger in Niederösterreich

1. Civediamo, Baden

2. Süddeck, Tulln

3. Weindomizil – Weingut Hagn, Mailberg

4. Südufer, Guntramsdorf

5. Flaschenpost, Waidhofen an der Ybbs

6. Novocento, Wiener Neustadt

7. Aperitivo al Duomo, Wiener Neustadt

8. Il Magazzino, Krems

Die Sieger in Oberösterreich

1. Das Bar, Attersee

2. Sandburg, Linz

3. Rooftop 7, Linz

4. Die Strandburg, Altmünster am Traunsee

5. Haschka Weinbar, Linz

6. Two Rabbits, Linz

7. Kleine Freiheit, Altmünster

8. Mei Greisslerei, Eferding

9. Preuner Wirt, Frankenburg am Hausruck

10. Mojo, Wels

Die Sieger in Salzburg

1. Bistro Anif, Anif

2. Steinterrasse, Salzburg

3. Bollicine Aperitivo e Bar, Salzburg

4. High Queen Bar, Maria Alm

5. M32, Salzburg

6. Sacherbar, Salzburg

7. Glocke. Die Bar, Salzburg

8. Prosecco by Aigner, Salzburg

9. San Marco, Salzburg

10. St. Peter Stiftskulinarium, Salzburg

Die Sieger in der Steiermark

1. Frankowitsch, Graz

2. Viertel 4, Graz

3. aiola upstairs – Panoramaterrasse, Graz

4. Aperitivo Bar, Ratsch an der Weinstraße

5. Bar Amouro, Graz

6. Kalte Ente, Graz

7. Lui, Graz

8. NOVE – come as you are, Graz

9. Goldkost, Graz

10. Pankraz 1499, Bruck an der Mur

Die Sieger in Tirol

1. Adlers Rooftop Bar, Innsbruck

2. The 5th Floor – Penz Hotel, Innsbruck

3. 360° Cafe, Innsbruck

4. Entners Strandbar, Pertisau

5. Kristallhütte, Zillertal

6. Bar Centrale, Hall in Tirol

7. Plansch, Innsbruck

8. Die Pizzerei, Innsbruck

9. La Cantina, Innsbruck

10. Post Bar, Lermoos

Die Sieger in Vorarlberg

1. Pier69, Bregenz

2. Beachbar, Bregenz

3. Lust, Bregenz

4. Frei, Dornbirn

5. Novum – Alpenstern Panoramahotel, Damüls

6. Fischersteg – Sunset Bar, Bregenz

7. Dogana, Feldkirch

8. Bunt, Feldkirch