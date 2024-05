× Vorsicht vor Touristenflut: Die überfülltesten Reiseziele im Sommer

Sommerurlaub, aber bitte ohne Menschenmassen - das wünschen sich die meisten Menschen. Doch die Realität sieht oft ganz anders aus. Welche Reiseziele nicht auf Ihrer Bucket-List stehen sollten.

Im Sommer ist in den Ferien-Hotspots meist einiges los. Viele Destinationen in Europa locken mit beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, einer einzigartigen Geschichte und tollen Aktivitäten. Allerdings bedeutet das auch oft, dass man dort nicht alleine ist. Das wiederum bringt lange Schlangen vor Museen und Galerien, vollgestopfte Straßen und überteuerte Unterkünfte mit sich.

Um die Touristenflut einzudämmen, erlassen immer mehr Urlaubsregionen neue Regelungen: Alkoholverbot in Split, Besucherlimits an den Stränden von Italien und Eintrittskarten für Venedig. Doch selbst all das hilft nicht immer. Massentourismus kann wahre Urlaubsträume zerstören. Manchmal trifft er sogar Orte, die man bislang gar nicht mit dem Phänomen in Verbindung gebracht hat. Um nicht vor Ort von Touristenfluten überrascht zu werden, sollte man die folgenden Reiseziele diesen Sommer besser meiden:

Die überfülltesten Reiseziele in Europa

Ein Ranking des Ferienhausportals "Holidu" zeigt, welche Orte in Europa im Sommer meistens überfüllt sind. Für die Datenanalyse wurden die konkreten Besucherzahlen der meistbesuchte Städte ausgewertet und mit den entsprechenden Einwohnerzahlen verglichen.

Platz 10: Tallinn, Estland

Man würde denken, dass in den Sommermonaten nicht allzu viel in der estnischen Hauptstadt los wäre. Doch tatsächlich kommen in den Sommermonaten bis zu 9,6 Urlauber pro Einwohner nach Tallinn, um die historische Stadt mit ihren charmanten Gassen und gemütlichen Cafés direkt an der Ostsee zu erkunden. Ein Städtetrip nach Tallinn kann von Juni bis August also durchaus lebhaft werden, und sollte stattdessen für den Frühling oder Herbst geplant werden.

Platz 9: Dublin, Irland

Im Sommer kommen etwa 11,3 Touristen pro Einwohner nach Dublin, was oft zu überfüllten Pubs, Gedränge in den Gassen und gestressten Anwohnern führt. Entspannter geht es in den kleinen Örtchen abseits der Massen in Dublin zu. Es lohnt sich also, den Horizont zu erweitern.

Platz 8: Amsterdam, Niederlande

Die Stadt geht bereits seit einiger Zeit aktiv gegen die Auswirkungen des Massentourismus vor, unter anderem mit strengeren Regeln für Alkoholkonsum und Partys. Obwohl mehr als 900.000 Menschen in der beliebten Fahrradstadt mit den vielen Brücken und engen Gassen leben, überwiegt im Sommer oft die Zahl der Besucher. Pro Einwohner tummeln sich 12,1 Urlauber in der Stadt, was zu überfüllten Straßen und langen Schlangen vor beliebten Sehenswürdigkeiten führt.

Platz 7: Heraklion, Griechenland

Die Hauptstadt der beliebten Urlaubsinsel Kreta zieht im Sommer viele Touristen an. In Heraklion kommen im Sommer 13,4 Touristen auf einen Bewohner. Beim Schlendern durch die historische Hafenstadt trifft man daher eher auf österreichische Urlauber als auf Einheimische.

Platz 6: Florenz, Italien

Die Hauptstadt der Toskana lockt vor allem im Sommer mit idyllischen Weinbergen, köstlichem Essen und einem entspannten Lebensstil. Zwischen Juni und August beherbergt Florenz allerdings viel mehr Besucher als Einwohner, mit 13,5 Urlaubern pro Einwohner. Die Innenstadt, Restaurants und Kulturstätten werden dadurch täglich von Touristen überflutet. Wer es etwas ruhiger mag, sollte Florenz im Frühjahr oder Herbst besuchen.

Platz 5: Reykjavik, Island

Die Hauptstadt Islands zieht viele Besucher an, vor allem zwischen Juni und August, wenn die Naturspektakel am besten zu sehen sind. Mit 16,3 Touristen pro Einwohner landet Reykjavik im Mittelfeld der Top Ten.

Platz 4: Rhodos, Griechenland

Die Insel gehört zu den bekanntesten griechischen Reisezielen, vor allem im Sommer. Mit 20,9 Touristen pro Einwohner ist die Insel schnell überfüllt, aber die griechische Lebensart kann man auch im Frühjahr und Herbst genießen.

Platz 3: Brügge, Belgien

Die Stadt ist seit dem Film "Brügge sehen und sterben" auf den Bucket-Listen vieler Touristen. Von Ende Mai bis in den Sommer hinein ist die Stadt ein Publikumsmagnet. Die Touristen kommen in Scharen, um die atemberaubende Architektur und die malerischen Grachten zu genießen. Hier kommen im Sommer 21,1 Besucher auf einen Einwohner. Daher muss fast überall in langen Schlangen gewartet werden.

Platz 2: Venedig, Italien

Die Lagunenstadt ist berühmt für ihren Massentourismus, vor allem im Sommer. Mit 21,3 Touristen pro Einwohner sorgt das für eine Belastung der Infrastruktur, besonders durch Tagesausflügler von Kreuzfahrtschiffen.

Platz 1: Dubrovnik, Kroatien

Die Hafenstadt liegt mit 36 Touristen pro Einwohner an der Spitze des Rankings. Vor allem von Juni bis August strömen die Besucher durch die schmalen Gassen der Altstadt, um die Schauplätze von "Game of Thrones" zu besichtigen oder an der Hafenpromenade zu flanieren. Um die entspannte Atmosphäre der Stadt zu erleben, empfiehlt es sich außerhalb der Hauptreisezeit zu kommen, beispielsweise im Mai oder September.