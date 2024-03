Die besten Adressen für den Oster-Brunch

Wer plant, das Osterfest dieses Jahr nicht in den eigenen vier Wänden zu feiern, kann sich kulinarisch in diesen Restaurants verwöhnen lassen.

Nach der Fastenzeit darf man zu Ostern endlich wieder zu richtig schlemmen. Die Feiertage bieten sich dabei perfekt für einen Osterbrunch an. Wir haben die besten Adressen für einen gemütlichen österlichen Brunch zusammengestellt.

Hotel Bristol, Wien

Der jährliche Osterbrunch im Hotel Bristol hat nicht nur Tradition, sondern bietet auch exklusive und variationsreiche typisch österreichische Küche in edler Salon-Atmosphäre und historischem Ambiente. Am Ostersonntag genießen die Gäste ab 12 Uhr kulinarische Erlebnisse für 95 Euro.

Lusthaus, Wien

Ein absolutes Highlight zu den Osterfeiertagen ist der Brunch am Ostersonntag und am Ostermontag im Lusthaus im Prater. Zur Auswahl stehen eine Vielzahl an Oster-Köstlichkeiten wie Lammbraten, Osterschinken und Zanderfilet. Auch süße Gerichte wie eine österliche Karottentorte erwarten die Gäste von 12-15 Uhr zu einem Preis von 43 Euro.

Aurora Rooftop Bar, Wien

Das Hotel Andaz Vienna am Belvedere lädt am Ostersonn- und Montag zu einem Osterbrunch in der Aurora Rooftop Bar. Mit einer atemberaubenden Aussicht können sich Gäste zu Ostern kulinarisch verwöhnen lassen. Den Brunch gibt es von 12 bis 15 Uhr für 89 Euro und punktet mit warmen Leckerbissen aus der Küche, frischen Austern und einer Live Cooking Station.

Dstrikt Steakhouse im Hotel Ritz-Carlton, Wien

Einen Osterbrunch der etwas anderen Art bekommen Gäste im „Dstrikt Steakhouse“ im Hotel Ritz-Carlton serviert. Am Ostersonntag von 13 bis 16 Uhr lockt das Lokal mit einem üppigen Steakbrunch. Aufgetischt werden Klassiker wie Lamm und Steak sowie feines Gebäck, Kreationen aus der hauseigenen Patisserie und Champagner. Daher sind die Preise mit 250 Euro pro Person auch etwas saftiger.

Hotel Marriott, Wien

Am Ostersonntag lädt das Vienna Marriott Hotel ab 12 Uhr zum jazzigen Osterbrunch. Neben kulinarischen Highlights gibt es auch musikalische Unterhaltung mit Caroline Kreutzberger & Band. Der Brunch kostet 107 Euro pro Person und serviert werden unter anderem Steingarnelen, Lachsschinken, Beef Tatar, Bärlauchnudeln und Serviettenknödel. Zum süßen Abschluss gibt es Obstsalat und Tiramisu.

Schloss Seefels, Kärnten

Wer das diesjährige Osterfest am wunderschönen Wörthersee feiern möchte, ist im Schloss Seefels sehr gut aufgehoben. Als Highlight des Wochenendes brilliert ein festlicher Oster-Brunch: Das Frühstück am Ostersonntag geht nahtlos in einen kulinarisch umfangreichen Brunch über. Das Buffet wird dafür mit feinem Fingerfood, cremigen Suppen und kunstvoller Patisserie erweitert. Ab 10:30 Uhr können Gäste für 85 Euro pro Person genussvoll schlemmen.

St. Peter Stiftskulinarium, Salzburg

Das älteste Restaurant Europas bietet seinen Gästen an den Osterfeiertagen ein kulinarisches Fest. Zur Auswahl steht eine maßgeschneiderte Brunch-Karte – egal ob Deluxe-Menü, herzhafter, süßer oder vegetarischer Brunch. Alle Brunchgäste können sich im Stiftskulinarium von 10-13 Uhr verwöhnen lassen.

Courtyard by Marriott, Oberösterreich

Das Courtyard by Marriott in Linz lädt zu einem gemütlichen Ostersonntag ein. Beim exklusiven Osterbrunch wird Gästen ein All You Can Eat and Drink Buffet geboten. Das Angebot umfasst eine große Auswahl an regionalen Köstlichkeiten, die von 12:30-15:30 Uhr für 54 Euro pro Person verspeist werden können.

Schloss Kassegg, Steiermark

Einen traditionellen Oster-Brunch bietet das Schloss Kassegg in der Steiermark. Gestartet wird um 10:30 Uhr mit einem reichhaltigem Frühstücksbuffet inklusive Kaffee und regionalen Fruchtsäften und ab 11:30 Uhr geht es weiter mit traditionellen Oster-Spezialitäten, frühlingshaften Gerichten sowie hausgemachten Salaten und Desserts. Der Preis liegt bei 35 Euro pro Person.

Stift Klosterneuburg, Niederösterreich

Im wunderschönen Stift Klosterneuburg kann man brunchen wie der Hochadel. Zumindest fühlt man sich ein bisschen so im Restaurant Leopold, das auch heuer zu Ostern einen Brunch anbietet. Der Brunch findet von 11:00 bis 14:00 Uhr statt, für Erwachsene kostet er 29 Euro pro Person.

Restaurant Steinberg, Tirol

Das Restaurant Steinberg lädt von 11:30-14:30 zu einem herzlichen Osterbrunch für 69 Euro pro Person ein. Hier können Gäste die junge Tiroler Küche erleben: Köstliche Vorspeisen, eine reichhaltige Auswahl an Hauptgerichten mit Live-Unterhaltung und ein abwechslungsreiches Dessertbuffet sorgen für einen gelungenen Feiertag.

The Quarter, Burgenland

Neben einem Großteil des Scheiblhofer-Wein-Sortiments werden in The Quarter absolute Speisen-Highlights zu Ostern angeboten. Neben Osterschinken, Bärlauchcremesuppe und Osterlamm gibt es auch eine große Auswahl an vegetarischen Köstlichkeiten und himmlischen Süßspeisen. Das Osterbuffet gibt es von 12-14:30 Uhr für 43 Euro pro Person.

Genuss-Gasthof Sonnenburg, Vorarlberg

Lecker schlemmen bei guter Musik und toller Aussicht. Der Genuss-Gasthof Sonnenburg verwöhnt seine Gäste mit kulinarischen Highlights und einem freundlichen Service. Von 11-14 Uhr verbringen Sie eine wunderbaren Ostersonntag.