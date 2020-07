Unsere Seen sind ausgebucht

Höhepunkt der Sommersaison erreicht - heuer Nächtigungsrekord.

Rekord. Natur wie aus dem Bilderbuch: „Wenn ich den See seh’, brauch’ ich kein Meer mehr“, so der Spruch. In keinem Jahr war das treffender als im Corona-Sommer 2020: 75 % der Österreicher verbringen heuer den Urlaub in „Dahamas“. Nur 13 % wollen nach Kroatien, sieben nach Italien, gar nur 1 % fliegt nach Griechenland.

Der Ansturm auf Österreichs schönste Naturjuwele erreicht an diesem Urlaubswochenende den Höhepunkt: Praktisch nirgendwo gibt es in der ersten Reihe an den 20 beliebtesten Seen freie Zimmer, das ergab eine ÖSTERREICH-Umfrage:

Velden. Alles voll am Wörthersee ab diesem Wochenende: Booking.com zeigt für Velden nur mehr die größte Traumsuite im Falkensteiner Schlosshotel als buchbar: schlappe 21.031 Euro für sieben Tage. Gleiches gilt für Weißensee, Ossiacher See, Millstätter See und Klopeiner See.

. Ausgebucht auch die Seen in Salzburg und Oberösterreich: Laut Booking.com gibt es weder am Mondsee, Attersee oder Traunsee freie Zimmer. Tirol. Beste Buchungslage auch in den Tiroler Bergen. Wirtin Rosi Schipflinger in Kitzbühel: „Wir sind voll.“ Kein Zimmer frei am Achensee

Wetter. Auch das Wetter passt. Die Sonne nimmt ab Sonntag endlich Fahrt auf: Bis zu 36 Grad in der kommenden Woche.

Millionen. Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Hotellerie, rechnet damit, „dass 30 bis 40 Prozent mehr Österreicher in der Heimat Urlaub machen“. Das bedeutet, dass heuer bis zu zehn Millionen mehr Nächtigungen von Österreichern in heimischen Unterkünften verzeichnet werden.(wek)