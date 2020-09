„Habibi & Hawara“ zieht nun auch in der Seestadt ein.

Habibi & Hawara expandiert mit dem mittlerweile dritten Crowdfunding in eines der größten und spannendsten Stadtentwicklungsgebiete Europas: Das vierte Restaurant eröffnet im November 2020 in Aspern-Seestadt und setzt damit den Erfolgsweg als Social Franchise fort. Diese Kooperation ist ein Win-win-Konzept in Richtung Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und Wirtschaftlichkeit.



Ideale Ergänzung. „Mit dem Seeparkquartier, unserem neuen Business-Hotspot, ist man schon mitten in der zweiten Ausbaustufe der Einkaufsstraße. Habibi & Hawara stellt für uns die ideale Ergänzung zum Angebotsmix dar. Schließlich hat sich die Seestadt von Anfang an das Ziel gesetzt, ein gutes Leben zu ermöglichen – und zwar allen“, so Wien-3420-Vorstand Alexander Kopecek.