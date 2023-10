× Das sind die zehn besten Patisserien in Wien

Von bunten Macarons bis hin zu aufwändig dekorierten Schokoladentörtchen: "Falstaff" kürt die besten süßen Adressen der Bundeshauptstadt.

Die Patisserie ist in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn schon längst ist der Hype des Torten- und Macarons-Backens auch in der österreichischen Hauptstadt eingetroffen. Das zeigt sich vor allem an einer gewaltigen Welle an Neueröffnungen in Wien. Von Eclairs bis Sachertörtchen findet man in Wien eine Vielzahl an süßen Adressen, die präzise Arbeit und die Liebe zum Detail in jede Kreation stecken. Das Gourmetmagazin "Falstaff" hat daher die besten Patisserien in Wien gelistet.

Die besten Patisserien in Wien

1. Joseph Brot

"Schon beim Betreten des Lokals bemerkt man die perfekte Abstimmung jedes Details. Die Qualität zeigt sich nicht nur in den hochwertigen Zutaten, sondern auch in der ansprechenden Gestaltung. Zudem gibt es einige Verkaufsregale mit ausgefallenen Produkten zum Stöbern."

2. Parémi

"Hinter der Bäckerei Parémi stehen zwei Namen: PAtricia und RÉMI. Beide haben ihr Boulangerie-Pâtisserie-Handwerk in Frankreich gelernt und setzen es nun in Wien perfekt um. Täglich wird frisch gebacken: Brot, Feingebäck und Süßwaren aller Art."

3. Motto Brot

"Bei Motto Brot erlebt man Backkunst in ihrer besten Form: Sauerteigbrote, feinste Patisserie und Gebäck in vollkommener Perfektion. Der Bäckerladen ist ein wahres Schmuckstück und der charmante Schanigarten lädt zu gemütlichen Frühstücksstunden ein."

4. L'Amour du Pain

"Eine Wunderwelt französisch-authentischer Rezepte hat Fatjon Kolici im »Sechsten« geschaffen. Pain au chocolat, Eclairs, Croissants oder Baguettes – vor Ort zu genießen oder »à emporter«, also zum Mitnehmen. Kräftiger Espresso ist quasi das Sahnehäubchen."

5. Crème de la Crème

"Die Crème de la Crème französischer Patisserie: Die süßen Meisterwerke – Törtchen, Kuchen und Gebäck (aber auch Frühstück) – sind aufwendig drapiert und wie für ein Fotoshooting gemacht. Jedes Stück ist ein Kunstwerk. Tarte au Citron und Éclairs wie in Paris."

6. Peti Pari

"Chef-Patissière Anna Idzik zaubert hausgemachte Viennoiserie, Patisserie und moderne Desserts – Croissants, Brioche, Pain au chocolat u.v.m. Dabei kümmert sie sich gleichzeitig liebevoll um die Gäste. Besonderes Meisterwerk ist die Zitronen-Tarte."

7. Viola

"Ein Paradies für Frühstücksliebhaber! Von klassischen und veganen Optionen bis hin zu Shakshuka und Focaccia ist hier für jeden Typ etwas dabei! Der Kaffee stammt von der exzellenten Rösterei Wildkaffee. Am Samstag gibt es zudem ein "Endloses Brunch"-Erlebnis."

8. Marischka

"Die Patisserie besticht mit einzigartigen, hochwertigen Zutaten und atemberaubendem Design. Tartes, Éclairs und Entremets sind optische Kunstwerke, fast zu schön, um sie zu essen. Sie würden in einem Patisserie-Museum einen Ehrenplatz finden."

9. Boulangerie Noppe

"Morgens kann das Warten in der oft langen Schlange vor der Bäckerei dauern, aber es lohnt sich. Hier verschmelzen österreichische Backwaren mit raffinierten französischen Klassikern zu einer einzigartigen Fusion. Herrliche Baguettes!"

10. Lilla Soul

"In der Schaubäckerei kann man den Meister bei der Handwerkskunst beobachten und möchte gleich das gesamte Sortiment probieren. Die Qualität der Zutaten ist herausragend und bildet die Basis für die Backwerke – das Spezialmehl wird aus Frankreich importiert."