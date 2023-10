Die Community des Gourmetmagazins "Falstaff" hat abgestimmt, wo sie am liebsten ihre Semmeln, Brote und Süßspeisen holen gehen.

Saftiges Sauerteigbrot, handgemachte Semmeln, buttrige Croissants - allein der himmlisch wohlige Duft, der schon von weitem zu riechen ist, lädt in die Bäckereien des Landes ein. Je nach Bäckerei schwanken Qualität und Geschmack der Produkte. Während es in der einen das bessere Kipferl gibt, gibt es in einer anderen Backstube wiederum das beste Salzstangerl.

Das große "Falstaff" Ranking

"Falstaff" wollte von der Leserschaft wissen, wo man das beste Brot, die süßesten Kipferl, und die am herrlich duftendsten Backwaren findet und hat aus diesem Anlass zum großen Publikums-Voting aufgerufen.

Da die Unterschiede in der "Reichweite" der Bäckerei-Betriebe allerdings so groß sind, wie die Gebäckvielfalt selbst, wurden für die Hauptstadt drei Kategorien festgelegt. Die Kategorie "große Ketten" wertet all jene Bäckereien, welche in den weiten Teilen Österreichs mit einem Filialnetz vertreten sind. In der Kategorie "Überregional", befinden sich jene Bäckereien, die in Wien präsent sind, aber auch außerhalb der Bundesgrenze Wiens zumindest einen Standort aufweisen. Die letzte Rubrik, "Regional", bezieht sich auf Backstuben, die nur in der Bundeshauptstadt vertreten sind und über einen begrenzten Vertriebsradius verfügen.

Das sind die beliebtesten Bäckereien Österreichs

Wien – Große Ketten: Ströck Wien – Überregional: Joseph Brot Wien – Regional: Mel & Koffie Burgenland: Bäckerei Hiessberger, mehrere Standorte Kärnten: Bäckerei Berger, Villach Niederösterreich: Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte Oberösterreich: Backhaus Hinterwirth, Gmunden Salzburg: Bäckerei Essl, Salzburg Steiermark: Bäckerei Kranich, Sankt Peter am Ottersbach Tirol: Bäckerei Adler, Achenkirch Vorarlberg: Beck Kainz, mehrere Standorte

Die beliebtesten Bäckereien in den Bundesländern

Wien

Ströck, mehrere Standorte Der Mann, mehrere Standorte Joseph Brot, mehrere Standorte Öfferl, mehrere Standorte Felber, mehrere Standorte

Burgenland

Bäckerei Hiessberger, mehrere Standorte Bäckerei Goldenitsch, St André am Zicksee Ringhofer, Pinkafeld Bäckerei Möstl, Apetlon Wolf, Güssing

Kärnten

Bäckerei Berger, Villach Bäckerei Haimburger, St. Michael Bäckerei Schuster, St. Peter im Rosenthal Bäckerei Wienerroither, Pörtschach Gregori, Gödersdorf

Niederösterreich

Geier Die Bäckerei, mehrere Standorte Ungersbäck, Brunn am Gebirge Lechner, Marbach an der Donau Bäckerei Bruckner, Theiß Schlief der Bäcker, Neunkirchen

Oberösterreich

Backhaus Hinterwirth, Gmunden Mayer Bäckerei, Ried im Innkreis Bäckerei Brandl, Linz Neudorfer, Zell am Pettenfirst Meisterbäckerei Holzinger, Frankenmarkt

Salzburg

Essl, Salzburg Bäckerei Unterberger, Maishofen Bäckerei Haberl, Uttendorf Bäckerei Schmidthuber, Antehering St. Peter, Salzburg

Steiermark

Bäckerei Kranich, Sankt Peter am Ottersbach Vom Lichtenberg, Gnas Mehlveredelung Uller GmbH, Feldbach Bäckerei Hubmann, Großklein Martin Auer, Graz

Tirol

Bäckerei Adler, Achenkirch Hausbäckerei Waldhart, Telfs Therese Mölk, Völs Brotschmiede, Innsbruck Meisterbäcker Joast, Lienz

Vorarlberg