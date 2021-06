Sauerteigpizza, molto knusprig!

Die aktuelle Auswahl deckt jeden Geschmack ab!

Dass sich in der Kirchengasse seit Neuestem der Duft von handwerklich gebackenem Sauerteigbrot mit dem unwiderstehlichen Aroma ofenfrischer Pizza vermengt, lässt sich ganz einfach erklären: Nach zwei Jahren Entwicklung und unzähligen Testläufen schickt Josef Weghaupt seine Sauerteigpizza vor den Vorhang! Nicht ohne Grund, steht die Pizza-Community bereits Schlange: Der besonders knusprige Teig – sowohl am Rand als auch in der Basis – ist auf die Kombination aus Bio Durum Hartweizenmehl und Bio Emmermehl zurückzuführen, die mit Bio Emmergrieß-Sauerteig versäuert wird. Als Anstellgut wird ein selbstgezogener Lievito Madre verwendet. Zudem wird der Teig im Ganzen – und nicht in vorportionierten Kugeln – über 24 Stunden fermentiert. Der hochwertige Belag besticht in der Rossa- oder Bianca-Variante u. a. mit 36 Monate gereiftem Prosciutto von Hansi Bauer, Mangalitza-Salami oder Beinschinken von Roman Thum bis hin zu richtig scharfem Kimchi von Tobias Klingler. Weitere Varianten sind bereits in Planung – am einfachsten lässt man sich vor Ort oder per Take-away davon überzeugen. Das Tolle: Auch beim Abholen garantiert Josef Weghaupt, dass die Knusprigkeit erhalten bleibt! Foodie, was willst du mehr ...

Filiale

Kirchengasse 3, 1070 Wien

www.joseph.co.at

Vorbestellung zur Selbstabholung möglich – Tel. 0664 882 833 35