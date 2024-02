Was im neuen Mochi "Cucina Itameshi" aufgetischt wird

Das Mochi ist im Dogenhof eingezogen und serviert an seiner neuen Palazzo-Adresse unter dem Namen Cucina Itameshi italienisch-japanische Küche mit Fokus auf saisonale Zutaten.

Seit Tobias Müller, Sandra Jedliczka, Eduard und Nicole Dimant das Mochi eröffneten, ist die Restaurantfamilie um einige Standorte gewachsen. Nur wenige Häuser weiter, wo die Erfolgsgeschichte 2010 begann, steht bereits das nächste Mochi-Erfolgskonzept in den Startlöchern. In der Praterstraße 70 eröffnete kürzlich der neueste Gastro-Hotspot Wiens: Cucina Itameshi im Leopoldstädter Dogenhof.

Italian-japanese Cooking

© Cucina Itameshi ×

In glanzvollem Ambiente kommen Foodies hier in den Genuss von neuen Geschmackserlebnissen. Gekocht wird japanisch, mit italienischem Twist. Denn die italienische und die japanische Küche haben nicht nur viele Gemeinsamkeiten, sie ergänzen einander auch hervorragend. Im neuesten Zugang der Mochi-Restaurantfamilie orientiert sich Eduard Dimant an beliebten Klassikern aus beiden Länderküchen und kreiert aus wenigen Komponenten neue Geschmäcker.

Feuerküche im venezianischen Palazzo

© Cucina Itameshi ×

Das Herzstück der Cucina Itameshi bildet die offene Feuerstelle. Neben gegrilltem Fisch und Fleisch, die in Italien wie in Japan Tradition haben, spielt Vegetarisches mit saisonalem Gemüse vom Feuer an der neuen Adresse eine Hauptrolle. Zusätzlich zum einmaligen Palazzo-Ambiente sorgen italienische Naturweine und ein Schanigarten zum Essen und Trinken all’aperto für authentisches Italo-Feeling.

Private Dining mit Sushi-Förderband

Wer gerne exklusiv im kleinen Kreis feiert, wird einen Stock höher im Supper Club Top 6 fündig. Die großzügige Tafel bietet bis zu 18 Gästen Platz und wartet mit einem Sushi-Förderband für ein Dinner in japanischer Kaiten-Manier auf. Der Supper Club ist für Veranstaltungen mit und ohne Mochi-Catering mietbar.