× Das Feuerdorf im Wiener Prater eröffnet Sommersaison

Für die warme Jahreshälfte bietet das Feuerdorf im Wiener Prater abermals einige attraktive Neuerungen: Neben Gastgebern privater Feierlichkeiten können nun auch Eventveranstalter die Grillzangen in die Hand nehmen.

Ganz in der Nähe des Wiener Riesenrads gelegen, lockt das Feuerdorf in den kommenden Sommermonaten abermals mit einem einzigartigen BBQ-Erlebnis. Neben den charmanten Mini-Chalets, welche für Gruppen von acht bis zwölf Personen buchbar sind, setzt die Eventlocation mit den Napoleon-Grill-Lounges weiter auf das Motto „Grillen unter freiem Himmel“. Doch damit nicht genug: Auf Anfrage wird das Grill-Dorf im Wiener Prater zur exklusiv buchbaren Veranstaltungslocation mit zahlreichen individuellen Angeboten und wettersicheren Plätzen für bis zu 150 Gäste.

„Das Feuerdorf im Wiener Prater ist ‚the place to be‘, wenn es um das Thema Grillen geht. Ganz gleich, ob es sich um eine kleinere, private Feier mit acht Personen oder ein regensicheres Firmen-Incentive mit bis zu 150 Personen handelt – hier ist für jeden etwas dabei! Bei Schönwetter finden sogar bis zu 300 Gäste Platz“, so Feuerdorf-Geschäftsführer Patrick Nebois.

© Philipp Lipiarski ×

Im Feuerdorf im Wiener Prater die warmen Sommertage genießen

Die zwei Napoleon-Grill-Lounges des Feuerdorfs bieten in der schönen Jahreszeit und unter freiem Himmel Platz für 16 beziehungsweise 32 Gäste, die gerne gemeinsam an den Profi-Barbecue-Stations ihr Können unter Beweis stellen. Bei Incentives oder Sommerfesten kann im Team gegrillt werden und aus acht Menüs für alle Vorlieben gewählt werden. Sollte das Wetter mal nicht mitspielen, stehen Grill-Hütten als gemütliche Alternative bereit.

Auf den beiden „Sky Decks“ finden zwischen 15 und 50 Gäste Platz und genießen den Blick über den grünen Prater oder die nächtliche Aussicht über das bunte Treiben im Vergnügungspark. Schon am Nachmittag kann hier in gemütlichen Liegestühlen entspannt oder am Abend in schönem Ambiente ein Cocktail genossen werden, bevor es an die heißen Kohlen geht. Große Screens bieten die Möglichkeit für Präsentationen.

© Philipp Lipiarski ×

Geschützt vor Wind und Wetter und doch im Freien sowie mit Blick auf den Show-Grill können im großen Grillzelt des Feuerdorfs bis zu 30 Gäste feiern. Gemütlich situiert unter dem wetterfesten Zeltdach, überzeugen hier sowohl kulinarische Highlights aus drei Buffet-Variationen als auch der zuvorkommende Service der Feuerdorf-Crew.

Die „Schlumberger Salettl-Bar“ bietet hingegen den perfekten Rahmen für Gesellschaften zwischen 15 und 50 Personen, die gerne essen, aber nicht selbst grillen möchten. In der stilvoll eingerichteten Bar werden drei Buffetvariationen nach Wunsch serviert. Wer seine Gäste jedoch nicht nur kulinarisch unterhalten möchte, findet hier eine komplette Multimedia-Ausstattung vor – für die perfekte Balance zwischen Produktivität und Kommodität.

Wer in kleiner Runde im gemütlichen Ambiente der rustikal-gemütlichen Grillhütten mit acht bis 60 Gästen feiern will, ist hingegen am besten mit einem der ganzjährig nutzbaren und wetterfesten Mini-Chalets beraten. Hier wird selbst zur Grillzange gegriffen und kann aus acht unterschiedlichen Menüs inklusive einer neu kreierten Veggie-Variante gewählt werden.

www.feuerdorf.at