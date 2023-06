Das sind die besten Eissalons Österreichs

Der Sommer ist da und mit ihm die Eissaison: 50.000 Genießer haben in einem Falstaff-Voting jüngst für die beliebtesten Gelato-Adressen des Landes gestimmt. Wir verraten das gesamte Ranking, nach Bundesland.

Die Tage werden länger und steigende Temperaturen locken in bunte Eisgeschäfte. Wo sich Genießer diesen Sommer am gediegensten erfrischen und gemütlich zuckersüßen Gaumenfreuden hingeben können, findet sich im Falstaff-Ranking der beliebtesten Eissalons Österreichs 2023. Zwei Wochen lang konnten Teilnehmer für die jeweiligen Favoriten stimmen, nun steht das Ergebnis 50.000 abgegebener Stimmen fest.

In Wien konnte sich mit fast 25 Prozent der Stimmen erneut das „Gelati Serafini“ als unangefochtener Favorit behaupten. Im Burgenland führt mit dem „Café Crustulum“ ebenfalls der Vorjahressieger die Spitzenliste an. In Niederösterreich überholte der „Eissalon Isola Bella“ in Groß-Enzersdorf knapp den letztjährigen Spitzenreiter „Il Gelato Battistin“ und in Oberösterreich konnte abermals die „Konditorei Mühlbacher“ überzeugen. In der Steiermark schaffte „Die Eisperle“ aus Graz den Sprung von Platz zwei im Vorjahr heuer auf Platz eins. In Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg konnten sich mit dem „Morle Eissalon“, dem „Alpz gelato & cafe“, „Eis Leis“ sowie der „Eismanufaktur Kolibri“ die Vorjahressieger durchsetzen.

Die beliebtesten Eissalons Österreichs: Das große Bundesland-Ranking

Die Sieger in Wien

1. Gelati Serafini, 1200 Wien

2. Eissalon Dolce Vita, 1210 Wien

3. Die Eismacherei, 1220 Wien

4. Gelati da Salvo, 1190 Wien

5. Eis Maestro, 1210 Wien

6. Eissalon Tichy, 1100 Wien

7. Castillo’s Eis & Bar, 1040 Wien

8. Eissalon Fronza, mehrere Standorte

9. Zuckero, mehrere Standorte

10. Eissalon Tuchlauben, 1010 Wien

Die Sieger in Niederösterreich

1. Eissalon Isola Bella, Groß-Enzersdorf

2. Gelato Battistin, Tulln an der Donau

3. Provenzano, Krems-Stein

4. Konditorei Bäckerei Bartl, Hadersdorf/Kamp

5. Dampfbäckerei, Café, Konditorei Piaty, Waidhoffen/Ybbs

6. Kaffee Konditorei Kadlec, Sieghartskirchen

7. Eisbiene, Krems an der Donau

8. Gelateria Amirado, Laxenburg

9. Harrer, Sollenau

10. Café Roma, St. Pölten

Die Sieger im Burgenland

1. Café Crustulum, Eberau

2. Tropicale, Oberwart

3. OnIce, Pöttsching

4. Dolce Vita, Illmitz

5. Café Goldmark, Deutschkreutz

6. Der Eismacher, Gols

7. Eisbar Leithaeis, Leithaprodersdorf

8. Eiscafé Caorle, Eisenstadt

9. La Dolce Vita, Weiden am See

Die Sieger in Oberösterreich

1. Café Konditorei Mühlbacher, Ampflwang im Hausruckwald

2. Rössl’s Frozen Joghurt, St. Wolfgang im Salzkammergut

3. Café Konditorei Ottet, Schörfling am Ammersee

4. Buburuza Eis, Steyr

5. Café Weltzer, Eferding

6. Surace, Linz (mehrere Standorte)

7. Eisdieler, Linz

8. Bachhalm Schokolade & Café Confiserie, Kirchdorf

9. Eissalon Costantin, Wels

10. Coccinella Eis, Wels

Die Sieger in der Steiermark

1. Die Eisperle, Graz

2. Die Drogerie Eismanufaktur, Obdach

3. Gelateria Reina, Gleisdorf

4. Purkarthofer, Fernitz

5. Eisdiele Perko, Knittelfeld

6. Café Leuchtturm, Bad Schwanberg

7. Eis Greissler, Graz

8. Il Gelato, Leoben

9. Harry’s ICEcream, Graz

10. Kristinas Meisterkonditorei, Graz

Die Sieger in Kärnten

1. Morle Eissalon, Klagenfurt am Wörthersee

2. Zia Emma Gelateria Artigianale, Klagenfurt am Wörthersee

3. Café Prisse, St. Leonhard im Lavanttal

4. Gelatissimo, Treibach/Althofen

5. Eis Greissler, Klagenfurt am Wörthersee

6. Aqua Velden, Velden am Wörthersee

7. Happy Cones – Café & Ice Cream, Wolfsberg

8. Eis Boutique Bepo, Villach

9. Bellagio Café, Villach

10. Arcobaleno Eisservice, Klagenfurt am Wörthersee

Die Sieger in Salzburg

1. Alpz gelato & cafe, Salzburg

2. Da GiGi Gelateria, Bischofshofen

3. Fischer DAS Eis, St. Gilgen

4. Eis Greissler, Salzburg

5. Confiserie Hochleitner, Tamsweg

6. Eisgrotte, Salzburg

7. Café Auszeit, St. Johann im Pongau

8. Eisl Eis, Salzburg

9. Lombardo Gelateria, Eugendorf

10. Tiziana Bistro, Salzburg

Die Sieger in Tirol

1. Eis Leis, Axams

2. Eva’s Eisdeal, Reutte

3. Eisdirndl, Tannheim

4. Gelateria Tomaselli, Innsbruck (mehrere Standorte)

5. Cafe-Konditorei Valier, Innsbruck

6. Cuore di Gelato Italiano, Kitzbühel

7. Vivan die Eismanufaktur, Oetz

8. Eisgrotte, Innsbruck

9. Mirabell, Söll

10. Konditorei Peintner & Eis Eugenpark, Innsbruck

Die Sieger in Vorarlberg

1. Eismanufaktur Kolibri, Wolfurt

2. Linda’s Ice Cream, Götzis

3. D’Eisprinza z’ Bludaz, Bludenz

4. Dolce Vita Eis-Manufaktur, Hohenems

5. SUZI Eis.Cafe, Egg

6. Dogana Eis, Feldkirch

7. Eiscafé Pinocchio, Bregenz

8. Eisplatzl – Die Eisdiele im Montafon, Schruns

9. Zita Gelato, Lochau

10. Eispavillon am See, Bregenz