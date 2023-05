Gipfel des Geschmacks: Das sind die besten Hütten Österreichs

Der neue „Falstaff Hüttenguide“ öffnet die Türe zu den besten Wander-, Alm- und Skihütten des Landes und enthüllt die Adressen in luftiger Höhe, welche sich Genießer auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Von selbst gebackenem Brot am höchsten Gipfel des Traunsteins über Grillabende samt Übernachtung auf über 2.000 Metern Seehöhe im Ötztal bis hin zur Käseverkostung auf einer Bregenzerwälder Sennalpe: Das kulinarische Angebot in Österreichs Berg- und Almhütten ist großartig. Orientierung in der schier unglaublichen Vielfalt an Einkehrmöglichkeiten bietet nun der online erschienene „Falstaff Hüttenguide“.

Insgesamt 810 Betriebe erfasste und testete das Magazin – sowohl Küche, Ambiente als auch Service waren entscheidend für die Auswahl; die Reihung ergibt sich aus Gesamtpunktzahl sowie Essensbewertung.

Die besten Wander-, Alm- und Skihütten Österreichs

Auf dem ersten Platz des „Falstaff Hüttenguide“ rangiert das Brandenburger Haus in Vent. Mit stolzen 99 Falstaff-Punkten ausgezeichnet, bezaubert die in den Ötztaler Alpen höchstgelegene Hütte nicht nur mit ihrer atemberaubenden Lage, sondern auch einer herausragenden Küche, in welcher sich alpine Klassiker mit internationalen Speisen abwechseln – gerne auch vegetarisch.

Zweitplatziert ist die im Tiroler Nesselwängle gelegene Schneetalalm (98 Falstaff-Punkte). Neben herzhaften Spezialitäten und gemütlichem Ambiente erwartet Besucher dieser Alm die faszinierende Landschaft des Tannheimer Tals, welche zum Erkunden und Genießen einlädt.

Gäste der ebenfalls mit 98 Falstaff-Punkten bewerteten und im „Falstaff Hüttenguide“ drittplatzierten Almwirtschaft Gampe Thaya in Sölden werden mit traditioneller Tiroler Küche sowie einem charmanten Almhütten-Ambiente verwöhnt. Dank der Lage der Hütte in den beeindruckenden Ötztaler Alpen bieten sich zudem diverse alpine Sport- und Freizeitmöglichkeiten an. Den dritten Platz teilt sich die Almwirtschaft mit der Totalphütte in Vandans (98 Falstaff-Punkte). Über dem Lünersee und am Fuße der Schesaplana thronend, begeistert diese wohl schönste Schutzhütte mit ihrer rustikalen Atmosphäre und einem traumhaften Ausblick auf die umliegende Berglandschaft des Rätikon.

Die Gesamtsieger im Überblick

1. Brandenburger Haus, 6458 Vent – 99 Falstaff-Punkte

2. Schneetalalm, 6672 Nesselwängle – 98 Falstaff-Punkte

3. Almwirtschaft Gampe Thaya, 6450 Sölden – 98 Falstaff-Punkte

3. Totalphütte, 6773 Vandans – 98 Falstaff-Punkte

4. Amberger Hütte, 6444 Längenfeld – 97 Falstaff-Punkte

4. Bad Kissinger Hütte, 6682 Vils – 97 Falstaff-Punkte

5. Putzentalalm, 8961 Sölk – 97 Falstaff-Punkte

6. Aldranser Alm, 6071 Aldrans – 96 Falstaff-Punkte

6. Berglsteiner See 712er Lounge, 6252 Breitenbach am Inn – 96 Falstaff-Punkte

6. Nürnberger Hütte, 6167 Neustift im Stubaital – 96 Falstaff-Punkte

6. Pforzheimer Hütte, 6184 Sankt Sigmund im Sellrain – 96 Falstaff-Punkte

6. Porzehütte, 9942 Obertilliach – 96 Falstaff-Punkte

6. Pühringer Hütte, 8993 Grundlsee – 96 Falstaff-Punkte

6. Scharnitzer Alm, 6108 Scharnitz – 96 Falstaff-Punkte

6. Steinseehütte, 6511 Zams – 96 Falstaff-Punkte

6. Wedelhütte, 6275 Stumm – 96 Falstaff-Punkte

6. Wildbichl Alm, Rettenschöss – 96 Falstaff-Punkte

7. Gmundner Hütte, 4810 Gmunden – 96 Falstaff-Punkte

7. Oberwalderhütte, 9844 Heiligenblut am Großglockner – 96 Falstaff-Punkte

8. Dachstein Südwandhütte, 8972 Ramsau am Dachstein – 96 Falstaff-Punkte

8. Eberfelder Hütte, 9844 Heiligenblut – 96 Falstaff-Punkte

8. Wildseeloderhaus, 6391 Fieberbrunn – 96 Falstaff-Punkte

9. Alpengasthaus Fischbachalm, 6382 Kirchdorf in Tirol – 95 Falstaff-Punkte



Die Top drei in den Bundesländern

Tirol

1. Brandenburger Haus, 6458 Vent – 99 Falstaff-Punkte

2. Schneetalalm, 6672 Nesselwängle – 98 Falstaff-Punkte

3. Almwirtschaft Gampe Thaya, 6450 Sölden – 98 Falstaff-Punkte

Steiermark

1. Putzentalalm, 8961 Sölk – 97 Falstaff-Punkte

2. Pühringer Hütte, 8993 Grundlsee – 96 Falstaff-Punkte

3. Dachstein Südwandhütte, 8972 Ramsau am Dachstein – 96 Falstaff-Punkte

Salzburg

1. Peter-Wiechenthaler-Hütte, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer – 95 Falstaff-Punkte

2. Spielberghaus, 5753 Saalbach-Hinterglemm – 95 Falstaff-Punkte

3. Oberforsthof Alm, 5600 St. Johann im Pongau – 94 Falstaff-Punkte

Oberösterreich

1. Gmundner Hütte, 4810 Gmunden – 96 Falstaff-Punkte

2. Steyrerhütte, 4571 Klaus an der Pyhrnbahn – 95 Falstaff-Punkte

3. Wiesberghaus, 4830 Hallstatt – 95 Falstaff-Punkte

Niederösterreich

1. Hubertushaus, 2732 Oberhöflein – 95 Falstaff-Punkte

2. Fischerhütte, 2734 Puchberg am Schneeberg – 93 Falstaff-Punkte

2. Hainfelder Hütte, 3170 Hainfeld – 93 Falstaff-Punkte

2. Kaiserkogelhütte, 3153 Eschenau – 93 Falstaff-Punkte

3. Naturfreundehaus Knofeleben, 2651 Reichenau an der Rax – 91 Falstaff-Punkte

Kärnten

1. Oberwalderhütte, 9844 Heiligenblut am Großglockner – 96 Falstaff-Punkte

2. Elberfelder Hütte, 9844 Heiligenblut – 96 Falstaff-Punkte

3. Salmhütte, 9844 Heiligenblut – 94 Falstaff-Punkte

Vorarlberg

1. Totalphütte, 6773 Vandans – 98 Falstaff-Punkte

2. Kriegeralpe, 6764 Lech – 95 Falstaff-Punkte

3. Fluchtalpe, 6993 Mittelberg – 94 Falstaff-Punkte