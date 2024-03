A la Carte-Ranking: Die Top 100 Restaurants in Österreich

Der Restaurantführer "A la Carte" erstellt jedes Jahr eine Top-100-Liste mit seinen Restaurant-Favoriten in Österreich. Hier kommen die 100 besten Restaurants im Ranking.

Nur wenige Tage nach Falstaff hat auch "A la Carte" seine Restaurant-Favoriten für das Jahr 2024 gekürt. Neben der Rangliste umfasst der aktuelle Guide über 800 Lokal-Empfehlungen für Österreich und die „A la Carte-Chef-Frage“.

So entsteht das Ranking

Für die Top-100-Liste besuchten Tester anonym etwa 130 von der Redaktion nominierte Restaurants. Nur für die besten 100 werden Punkte und dazugehörige Sterne vergeben.

Das Steirereck unangefochten auf Platz 1

An der Spitze des Rankings gibt es keine Überraschungen. Das Steirereck in Wien ist die klare Nummer 1. Die Top 5 komplettieren Konstantin Filippou (Wien), Andreas Döllerer (Golling), Thomas Dorfer (Landhaus Bacher in Mautern) und Lukas Nagl (Bootshaus in Traunkirchen).

Auch bei den Einzelkategorien konnte das das Steirereck zwei der drei Solo-Awards abräumen:

Als Bester Sommelier 2024 wurde René Antrag vom Steirereck ausgezeichnet. Beste Gastgeberin 2024 ist Steirereck-Chefin Birgit Reitbauer. Bei der Frage nach dem besten Küchenchef entschieden sich die Gastro-Profis für Thomas Dorfer vom Landhaus Bacher in Mautern.

Neu im Guide: Die „A la Carte-Chef-Frage“

Heimische Gastronomiebetriebe wurden für die neue Kategorie um Einschätzungen bezüglich der besten Restaurants, Küchenchefs, Sommeliers und Gastgeber gefragt. Die Ergebnisse aus diesem Voting bestätigen im Grunde die von verschiedenen Medien in Österreich angefertigten Rankings. Das Steirereck ist auch bei der „A la Carte-Chef-Frage“ die Nummer 1, dahinter folgen Amador/Wien, Landhaus Bacher/Mautern, Mraz & Sohn/Wien sowie Ikarus/Salzburg.

Die Restaurant-Newcomer des Jahres

In das Ranking wurden auch einige neue Lokale aufgenommen:

Saziani, Straden

Doubek, Wien

Lukas Kapeller, Steyr

Glasswing, Wien

Heurigenhof Bründlmayer, Langenlois

Stefan Lastin, Katschberg

Wirtschaft Traube, Klösterle

Dolce Vita, Klagenfurt

Terra, Stainz

Zur Goldenen Birn, Graz

Harald Brunner, Wien

Mochi, Wien

Walserstuba, Riezlern

Grünauer, Wien

Hueber der Wirt in Bründl, St. Georgen a.d. Leys

Brunnauer, Salzburg

Gasthaus zur Palme, Neuhofen a.d. Ybbs

Die 100 besten Restaurants Österreichs