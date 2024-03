Laut "Taste Atlas": Das beste Pasta-Gericht der Welt ist...

Weltweit gibt es unzählige unterschiedliche Pasta-Gerichte. Doch welches Pasta-Gericht ist das beste?

Die Food-Plattform "Taste Atlas" bewertet Speisen rund um den Globus. Mehr als 10.000 Speisen können bei dem Online-Food-Guide bewertet werden. Daraus ergeben sich zahlreiche Food-Listen, wie etwa, die beliebtesten und unbeliebtesten Speisen der Welt, die besten Food-Cities und auch die am besten bewerteten Pasta-Gerichte der Welt.

Die beste Pasta der Welt

Die Sieges-Pasta dürfte hierzulande womöglich nur den wenigsten bekannt sein. Wer allerdings schon mal Urlaub auf Sizilien gemacht hat, wird dem Gericht sicherlich bereits auf der ein oder anderen Speisekarte begegnet sein, oder hat sie vielleicht sogar schon probiert.

Das beste Pasta-Gericht der Welt ist: Pasta ’ncasciata! Der Name des Ofengerichts ist eine Abkürzung, die dem sizilianischen Dialekt geschuldet ist. In der Langform ist das Gericht als Pasta incaciata bekannt. Der Name des Auflaufs bezieht sich auf den in dem Gericht verwendeten Käse. Dabei handelt es sich um Caciocavallo, einen frischen und weichen Käse aus Kuh- oder Schafsmilch.

© Adobe Stock ×

Grundbestandteil der Speise sind Makkaroni. Als Alternative können auch andere kurze Nudelsorten wie Penne verwendet werden. Unverzichtbar sind außerdem Auberginen, die unbedingt gebraten werden sollten. Einige bereiten sie sogar schon am Vortag zu, damit sie weicher werden und ihr Öl verlieren. Die weiteren Zutaten variieren je nach Region und Vorliebe. In der Hafenstadt Messina im Nordosten Siziliens wird beispielsweise ein Ragout aus Tomaten und Fleisch verwendet, während in Palermo auf der anderen Seite der Insel eine reine Tomatensauce zum Einsatz kommt. Gekochte Eier, Salami, Schinken und Erbsen können je nach Geschmack ebenfalls zu dem Gericht hinzugefügt werden.