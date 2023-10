× Das sind die unbeliebtesten Speisen aus Österreich

Über den Food-Blog „TasteAtlas“ werden tausende Gerichte bewertet. Nun wurde ein Lebensmittelranking der unbeliebtesten österreichischen Spezialitäten erstellt.

Schnitzel, Tafelspitz und Kaiserschmarrn mögen (fast) alle. Österreich ist schließlich für seine reiche kulinarische Tradition bekannt. Doch es gibt auch einige österreichische Lebensmittel die besonders international weniger gut ankommen.

Auf "Taste Atlas" können Nutzer:innen weltweit mehr als 10.000 Speisen bewerten. Daraus resultieren zahlreiche Listen auf der Online-Plattform, darunter auch eine zu den beliebtesten und unbeliebtesten Spezialitäten aus Österreich. Die Ästhetik spielt bei der Bewertung eine wesentliche Rolle. Das Auge isst eben mit – besonders "hässliche" Gerichte haben es dementsprechend schwer. Wir verraten, welche österreichischen Lebensmittel und Getränke kulinarisch nicht überzeugen konnten.

Die 10 am schlechtesten bewerteten österreichischen Lebensmittel

Platz 10: Martinigans - 3,7/5 Sterne

Am 11. November wird in ganz Österreich der Martinstag gefeiert - die Martinigans darf dabei natürlich nicht fehlen. Das Gericht gibt es in vielen Variationen, doch in der Regel wird die Gans mit Kastanien und getrockneten Pflaumen gefüllt und dann geröstet. Traditionell werden dazu Rotkraut, Kartoffeln oder Knödel serviert.

Platz 9: Punschkrapfen - 3,7/5 Sterne

Unter der süßen rosafarbenen Glasur verbergen sich Würfel aus zwei in Rum getränkten Biskuitböden, die mit einer Kombination aus Nougat und Marmelade überzogen sind. In Folge werden sie mit Schokolade beträufelt oder mit einer Cocktailkirsche garniert. Die kleinen Kuchen werden in Konditoreien und Bäckereien in ganz Österreich verkauft.

Platz 8: Salzburger Nockerl - 3,7/5 Sterne

Salzburger Nockerl sind leichte Knödel mit Vanillegeschmack, die aufgrund der Zubereitungsart international auch oft als Soufflé bezeichnet werden. Wie der Name schon verrät, wurde die Süßspeise im 17. Jahrhundert in Salzburg erfunden. Das Gericht wird immer warm serviert, entweder als Nachtisch oder als Hauptgang, und wird traditionell mit Puderzucker bestäubt.

Platz 7: Krautfleckerl - 3,7/5 Sterne

Krautfleckerl ist ein österreichisches Nudelgericht. Die Zubereitung beginnt mit dem Anbraten von Zwiebeln, Kraut und Zucker, bis sich diese karamellisieren. Anschließend werden sie mit Kümmel, Pfeffer und Salz gewürzt und mit gekochten Fleckerl vermischt. Das Gericht ist auch in Ungarn, Deutschland, Polen und Kroatien beleibt. Dennoch unterscheidet sich das Gericht von Land zu Land und kann zusätzliche Zutaten wie Speck, Petersilie und Knoblauch enthalten.

Platz 6: Trześniewski-Brötchen - 3,6/5 Sterne

Der Wiener-Brötchen-Laden bietet häppchengroße belegten Brote mit verschiedensten Aufstrichen. Zu den beliebtesten Optionen gehören Speck mit Ei, Salami, Tomate, geräucherter Lachs, Pilze und Paprika. Derzeit gibt es 26 verschiedene Sorten, jede sorgfältig nach den Rezepten zubereitet, die seit mehr als hundert Jahren unverändert geblieben sind.

Platz 5: Speckknödelsuppe - 3,5/5 Sterne

Die Speckknödelsuppe kommt ursprünglich aus dem österreichischen Bundesland Tirol. Auch in Südtirol ist die Suppe sehr beliebt. Die Suppe besteht aus Knödeln aus Brot und Speck sowie einer klaren (Rinder-)Brühe. Zum Servieren wird die Knödelsuppe meist mit gehacktem Schnittlauch oder Petersilie garniert.

Platz 4: Faschierte Laibchen - 3,4/5 Sterne

Das traditionelle Gericht wird aus einer Kombination von Faschiertem (typischerweise eine Mischung aus Rinder- und Schweinehackfleisch), milchgetränktem Brot, Eiern, Röstzwiebeln, gebratenem Knoblauch und Gewürzen zubereitet. Die Hackfleischmischung wird oft mit Petersilie, Salz, Pfeffer und mit Majoran, Thymian, Kümmel und Muskatnuss gewürzt.

Platz 3: Reindling - 3,3/5 Sterne

Reindling ist eine aus Kärnten stammende Kuchensorte, die süß sein soll, in manchen Fällen aber auch als herzhaftes Brot zubereitet werden kann. Der Hefeteig wird typischerweise mit Zutaten wie Rosinen, Zimt und verschiedenen Erdnüssen aufgepeppt. Traditionell wird der Reindling auch bei feierlichen Anlässen wie Taufen, Hochzeiten und während Ostern aufgetischt.

Platz 2: Wurstsalat - 3/5 Sterne

Der Wurstsalat ist ein traditioneller Salat aus Deutschland der allerdings auch gerne in der Schweiz und in Österreich gegessen wird. Das Gericht aus Wurststreifen wird vor allem in den warmen Sommermonaten hierzulande gern als leichte Mahlzeit in Gasthäusern gegessen.

Platz 1: Beuschel - 2,7/5 Sterne

Ein Klassiker der österreichischen Küche. Dieses herzhafte Gericht wird oft mit einem Ragout verglichen und besteht aus Innereien, meist Herz und Lunge, und wird in einer dunkelbraunen Sauce serviert. Aufgrund der Innereien ist Beuschel ein zeitaufwändiges Gericht, das meist nur in traditionellen und renommierten österreichischen Restaurants zu finden ist.