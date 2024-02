Pasta-Ideen: Nudelgerichte für jeden Geschmack

Das italienische Nudelgericht zählt zu unseren Lieblingsgerichten – wie soll es auch anders sein: Zahlreiche Pastaformen geben die Basis für einen abwechslungsreichen Zutatenmix. Fleisch, Fisch, Gemüse? Sie haben die Qual der Wahl!

Pasta mit Fleischbällchen und Pesto

Zutaten für 4 Personen

Für das Pesto:

1 Knoblauchzehe

je 1 Hand voll Basilikum und Petersilie

100 ml Olivenöl

Salz

60 g Parmesan

2 EL leicht geröstete Pinienkerne

Pfeffer

Für die Fleischbällchen:

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Olivenöl

600 g gemischtes Faschiertes

3 EL Semmelbrösel

1 Ei

2 EL geriebener Parmesan

Salz

Pfeffer

1 TL getrocknete italienische Kräuter

Außerdem:

3 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

800 g stückige Paradeiser aus der Dose

Salz

Pfeffer

1 TL Zucker

2 EL Balsamico

400 g Rigatoni

2 Kugeln Burrata

Zubereitung * LEICHT * 60 MIN

1. Für das Pesto den Knoblauch abziehen und fein würfeln. Kräuter waschen, trockenschütteln und grob hacken. Mit Olivenöl und einer Prise Salz im Mixer nicht zu fein pürieren. Parmesan und Pinienkerne hacken und untermengen. In ein Schälchen füllen und zur Seite stellen.

2. Für die Bällchen Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. In einer Pfanne im Olivenöl glasig anschwitzen. Zur Seite ziehen und abkühlen lassen. Dann mit Faschiertem, Semmelbröseln, Ei, Parmesan, Salz, Pfeffer und Kräutern gründlich vermischen. Aus der Masse 4-5 cm große Bällchen abdrehen.

3. In einer Pfanne 1 EL Olivenöl erhitzen und die Bällchen darin von allen Seiten insgesamt ca. 8 Minuten anbraten. In der Zwischenzeit 2 Knoblauchzehen abziehen und fein würfeln. Bällchen aus der Pfanne nehmen und Knoblauch im restlichen Öl anbraten.

4. Stückige Paradeiser zugeben, mit Salz, Pfeffer, Zucker und Balsamico würzen und ca. 15 Minuten köcheln lassen. Rigatoni in kochendem Salzwasser nach Packungsangabe bissfest garen. Bällchen in die Sauce legen und darin warm ziehen lassen.

5. Pasta abgießen und abtropfen lassen. Mit Bällchen und Sauce auf Tellern anrichten. Burrata zerzupfen und darüber verteilen. Etwas Pesto darüberträufeln und die Pasta servieren. Übriges Pesto dazu reichen.

Pasta mit Pesto und Halloumi

Zutaten für 4 Personen

400 g Farfalle

Salz

400 g Halloumi

300 g gelbe und rote Kirschparadeiser

1 Knoblauchzehe

2 Hand voll Basilikum

80 g Sonnenblumenkerne

7-8 EL Olivenöl

Zitronensaft

Pfeffer

Zubereitung * LEICHT * 35 MIN

1. Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Inzwischen den Halloumi in Scheiben schneiden. Die Paradeiser abbrausen, putzen und halbieren. Den Knoblauch abziehen.

2. Das Basilikum abbrausen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Mit dem Knoblauch, 50 g Sonnenblumenkernen und 4-5 EL Olivenöl pürieren. Das Pesto mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Den Halloumi in einer heißen Pfanne im übrigen Öl auf beiden Seiten goldbraun braten. Die Paradeiser zugeben und heiß schwenken. Mit Salz und Pfeffer würzen.

4. Dann die abgetropften Nudeln, nach Bedarf mit etwas Nudelkochwasser, unterschwenken und auf Teller verteilen. Mit dem Pesto beträufeln und mit den übrigen Sonnenblumenkernen bestreut servieren. Nach Belieben mit frischem Basilikum garnieren.

Pasta mit Brokkoli und Knoblauchcroûtons

Zutaten für 4 Personen

800 g Brokkoli

2 kleine Zwiebeln

5 Knoblauchzehen,

6 EL Olivenöl

400 g stückige Paradeiser

1 - 2 EL Kapern

Salz

Pfeffer

1 TL scharfe Paprikaflocken

1 TL getrockneter Oregano

80 g Weißbrot vom Vortag

400 g kurze Röhrennudeln

2 EL Basilikumblättchen

Zum Servieren:

20 g geraspelter Parmesan zum Bestreuen,

Basilikumblättchen

Zubereitung * LEICHT * 1 H 10 MIN

1. Den Brokkoli waschen, putzen und in Röschen teilen. Die Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen schälen und beides fein würfeln. In einem Topf 2 EL Olivenöl erhitzen und die Zwiebeln darin hell anschwitzen.

2. Die Hälfte der Brokkoliröschen und die Knoblauchwürfel zufügen und kurz mit anschwitzen. Paradeiser und Kapern untermischen, alles mit Salz, Pfeffer, Paprikaflocken und Oregano würzen und zugedeckt ca. 30 Minuten köcheln lassen. Inzwischen das Brot in kleine Würfel schneiden.

3. In einer Pfanne das restliche Olivenöl erhitzen. Die übrigen Knoblauchzehen andrücken. Die Brotwürfel mit dem Knoblauch im heißen Öl goldgelb und knusprig braten.

4. Die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser al dente garen. In den letzten 3 Minuten den restlichen Brokkoli zufügen und mitkochen. Die Basilikumblättchen abbrausen, trocken tupfen und grob hacken.

5. Paradeiser-Brokkoli-Mischung mit dem Mixstab grob pürieren und mit Salz, Pfeffer und Paprikaflocken abschmecken. Die Nudeln mit dem Brokkoli abgießen und tropfnass in den Topf zurückgeben.

6. Brokkoli und Basilikum untermischen, alles gut vermengen abschmecken und mit den Croûtons bestreuen. Die Pasta in eine Schüssel geben, mit Parmesan bestreuen und mit Basilikumblättchen garniert servieren.

Pasta Alfredo mit Joghurt-Arrabiata-Sauce

Zutaten für 4 Personen

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

250 g passierte Paradeiser

1 Msp. Chiliflocken

Salz

Pfeffer

1 Prise Zimtpulver

1 Prise Cayennepfeffer

1 Msp. Kreuzkümmelpulver

120 g Kirschparadeiser

400 g Penne

2 EL Butter

100 g Obers

120 g Pecorino oder Parmesan

100 g Joghurt

Muskat

1 EL geröstete Pinienkerne

1 EL abgetropte Kapern

1 EL gehackte Kräuter (z.B. Basilikum und Petersilie)

Zubereitung * LEICHT * 50 MIN

1. Zwiebel und den Knoblauch abziehen. In feine Würfel schneiden und in einem großen Topf im heißen Olivenöl glasig anbraten. Passierte Paradeiser und Chiliflocken zugeben, aufkochen und mit Salz, Pfeffer, Zimt, Cayennepfeffer und Kreuzkümmel würzen. Etwa 10 Minuten bei niedriger Temperatur sämig köcheln lassen.

2. Paradeiser waschen, putzen, halbieren und in die Sauce geben. Abschmecken und warm halten (nicht mehr kochen). Penne in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen.

3. Butter in einer großen Pfanne schmelzen und das Obers zugießen. Aufkochen, die Hitze reduzieren und sämig einköcheln lassen. Käse raspeln und gut die Hälfte zur Sahne geben. Nudeln abgießen, gut abtropfen lassen und unterschwenken.

4. Joghurt ergänzen und die Pasta mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Paradeisersauce auf eine Platte geben, die Pasta darauf anrichten und alles mit Pinienkernen, restlichem Käse, Kapern und Kräutern bestreuen.

Spaghetti mit Thunfisch, Chili und Bohnen

Zutaten für 4 Personen

500 g Spaghetti

Salz

200 g Thunfisch in Öl

200 g weiße Bohnen aus der Dose

250 g Kirschparadeiser

1 Chilischote

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

100 ml Weißwein

Pfeffer

3 Stängel Petersilie

Zubereitung * LEICHT * 25 MIN

1. Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen. Den Thunfisch abtropfen lassen und zerpflücken. Die Bohnen in einem Sieb abbrausen und ebenfalls abtropfen lassen. Die Paradeiser und Chili waschen, die Paradeiser halbieren, die Chili putzen und fein hacken.

2. Den Knoblauch abziehen und fein hacken. Zusammen mit der Chili in einer Pfanne im heißen Öl kurz anschwitzen. Mit dem Wein ablöschen, dann die Paradeiser zugeben. Unter Rühren einige Minuten einkochen lassen.

3. Nach Bedarf etwas Nudelkochwasser ergänzen. Die Bohnen und den Thunfisch zugeben und heiß werden lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Die Petersilie abbrausen, trockenschütteln, die Blätter abzupfen und fein hacken. Die Nudeln abtropfen lassen und unter die Sauce mischen. Auf Teller anrichten und mit der Petersilie bestreuen.