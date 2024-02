Die 50 besten Restaurants der Welt - dieses Lokal in Österreich ist dabei!

Wie jedes Jahr kürt "50 Best" die Top-Restaurants der Welt. Auch ein Restaurant in Wien schafft es auf die Liste.

Weltweit gibt es unzählige Restaurants, in denen man gut essen kann. Doch die 50 besten der Welt werden alljährlich von der "The World’s 50 Best Academy" ausgezeichnet. Das Gremium das die besten Lokalitäten kürt, setzt sich aus 1.080 Expert:innen der Gastronomiebranche zusammen. Je zehn Stimmen hat jeder einzelne der Experten, die eingeteilt sind auf 27 Regionen der Erde mit je 40 Mitgliedern.

Was genau das "Beste" ist, ist dabei nicht klar definiert: Für die Crème de la Crème gibt es keine Kriterien. Sprich: Die Bewertung im Ermessen liegt bei den Fachleuten selbst. Daher könnte jedes noch so kleine Restaurant auf der Welt einen Platz auf der Liste ergattern, denn es muss nur eins können: gutes Essen kochen.

Das sind die drei besten Restaurants der Welt

1. "Central" - Lima, Peru

2008 eröffnete Virgilio Martínez das Restaurant "Central" in Lima, Peru, mit dem Ziel, durch authentische peruanische Gerichte zu beeindrucken. Ein Jahr später stieß Pía León als Chefköchin und Ehefrau von Martínez dazu, und auch Martínez' Schwester wurde Teil des Teams und leitete die Forschungsabteilung. Das Restaurant im Barranco-Viertel zeichnet sich durch ein Konzept aus, das die verschiedenen Ökosysteme Perus repräsentiert. Von Wassergerichten bis zu den Anden können die Gäste im "Central" die Höhenmeter Perus kulinarisch erkunden. Die Menüs werden als "Ein Projekt durch 14 Ökosysteme unseres Gebiets" beschrieben. Zusätzlich zum besten Restaurant der Welt besitzen Martínez und León auch "Mil" in Cusco und "Maz" in Tokio, die ebenfalls auf die peruanische Küche spezialisiert sind.

2. "Disfrutar" - Barcelona, Spanien

Von außen wirkt das "Disfrutar" nicht wie eines der besten Restaurants der Welt, sondern eher wie ein Imbiss-Stand. Im Kontrast dazu schafft der weiße, kunstvoll gestaltete Innenraum mit großen Glasfassaden eine einladende Atmosphäre für die innovative Küche. Die drei Chefköche Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas, einst im "El Bulli" von Ferran Adrià tätig, eröffneten das "Disfrutar" nach der Schließung des "El Bulli". Ihr Ziel war es, mit innovativen Gerichten die herkömmliche Vorstellung von gehobener Küche herauszufordern. Spezialitäten wie Gazpacho-Eis-Sandwiches und Pesto mit Aal zeugen von ihrer kreativen Herangehensweise. Das "Disfrutar" belegte 2018 den 18. Platz der besten Restaurants und sicherte sich fünf Jahre später den zweiten Platz weltweit sowie den Titel als bestes Restaurant Europas.

3. "Diverxo" - Madrid, Spanien

Der Spitzenkoch Dabiz Muñoz startete seine kulinarische Karriere in Madrid, bevor es ihn nach London zog, wo er in renommierten asiatischen Restaurants wie "Hakkasan", "Nobu" und "Nahm" sowie im italienischen Edel-Lokal "Locanda Locatelli" arbeitete. 2007 kehrte er nach Madrid zurück, um das "Diverxo" zu eröffnen und beeindruckte bereits im Alter von 33 Jahren mit drei Michelin-Sternen. Das Restaurant führt die Gäste auf eine Reise durch die hedonistische, gierige und kreative Welt, wie es auf der Website beschrieben wird. Unter dem Abschnitt "Madness on Canvas" kann man auf der Website verschiedene Zubereitungen der Gerichte auf einer Art "Leinwand" betrachten. Hier wird deutlich, dass Muñoz sich eher als Künstler als Koch versteht. Das asiatisch-inspirierte Menü des "Diverxo" umfasst zwölf Gänge, von gebratenem Baby-Oktopus über Hummerkopf-Vindalho bis zu Mochi-Bonbons zum Dessert.

Steirereck unter den Top 20

Großer Erfolg für Birgit und Heinz Reitbauer: Die beiden Gastro-Profis schaffen es mit ihrem Steirereck in Wien auf den 18. Platz des Rankings, womit das Restaurant im Stadtpark gleichzeitig zum Besten im gesamten deutschsprachigen Raum gewählt wurde.

Die 50 besten Restaurants der Welt

1. Central, Lima (Peru)

2. Disfrutar, Barcelona (Spanien)

3. Diverxo, Madrid (Spanien)

4. Asador Etxebarri, Atxondo (Spanien)

5. Alchemist, Kopenhagen (Dänemark)

6. Maido, Lima (Peru)

7. Lido 84, Gardone Riviera (Italien)

8. Atomix, New York (USA)

9. Quintonil, Mexiko City (Mexiko)

10. Table by Bruno Verjus, Paris (Frankreich)

11. Trèsind Studio, Dubai (VAE)

12. A Casa do Porco, São Paulo (Brasilien)

13. Pujol, Mexiko City (Mexiko)

14. Odette, Singapur

15. Le Du, Bangkok (Thailand)

16. Reale, Castel di Sangro (Italien)

17. Gaggan Anand, Bangkok (Thailand)

18. Steirereck, Wien (Österreich)

19. Don Julio, Buenos Aires (Argentinien)

20. Quique Dacosta, Dénia (Spanien)

21. Den, Tokio (Japan)

22. Elkano, Getaria (Spanien)

23. Kol, London (England)

24. Septime, Paris (Frankreich)

25. Belcanto, Lissabon (Portugal)

26. Schloss Schauenstein, Fürstenau (Schweiz)

27. Florilège, Tokio (Japan)

28. Kjolle, Lima (Peru)

29. Boragó, Santiago (Chile)

30. Frantzén, Stockholm (Schweden)

31. Mugaritz, San Sebastian (Spanien)

32. Hiša Franko, Kobarid (Slowenien)

33. El Chato, Bogotá (Koumbien)

34. Uliassi, Senigallia (Italien)

35. Ikoyi, London (England)

36. Plénitude, Paris (Frankreich)

37. Sézanne, Tokio (Japan)

38. The Clove Club, London (England)

39. The Jane, Anwerpen (Belgien)

40. Restaurant Tim Raue, Berlin (Deutschland)

41. Le Calandre, Rubano (Italien)

42. Piazza Duomo, Alba (Italien)

43. Leo, Bogotá (Kolumbien)

44. Le Bernardin, New York (USA)

45. Nobelhart & Schmutzig, Berlin (Deutschland)

46. Orfali Bros Bistro, Dubai (VAE)

47. Mayta, Lima (Peru)

48. La Grenouillère, La Madelaine-sous-Montreuil (Frankreich)

49. Rosetta, Mexiko City (Mexiko)

50. The Chairman, Hong Kong