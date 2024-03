Falstaff Restaurant Guide 2024: Die besten Gourmet-Restaurants Österreichs

Die besten Adressen für kulinarischen Genuss: Mit über 2.000 bewerteten und gelisteten Restaurants präsentiert "Falstaff" in diesem Jahr den bisher umfangreichsten Restaurant & Gasthaus Guide 2024.

Von mehr als 2.000 Restaurants und Gasthäuser in ganz Österreich wurden die Besten der Besten bewertet. Die Überraschung in diesem Jahr: Waren mit "Steirereck" und "Amador" bislang zwei 100-Punkte-Restaurants die Bannerträger allerhöchsten Genusses im Land, so ist heuer ein weiterer hinzugekommen: Das "Ikarus Hangar-7" wurde erstmals mit der Höchstwertung von 100 Punkten gelistet.

So verlief das "Falstaff" Gourmet-Ranking

Die Bewertungen beruhen auf dem "Falstaff Gourmetclub". Über 20.000 registrierte Mitglieder besuchen das ganze Jahr über Restaurants im ganzen Land und stellen ihre Votings per Internet oder App, optional auch mit Kommentar, zur Verfügung. Aus diesen Gästebewertungen wird für jedes Restaurant eine demokratische Gesamtwertung erstellt, die einmal pro Jahr im Guide veröffentlicht wird. Jedes Voting erfolgt in den vier Einzelbereichen, die höchstmögliche Gesamtzahl beträgt 100 Punkte:

Essen (max. 50 Punkte)

Service (max. 20 Punkte)

Weinkarte (max. 20 Punkte)

Ambiente (max. 10 Punkte)

Die Kategorie-Sieger

Für sein "Lebenswerk" ausgezeichnet wurde Hermann Döllerer, der aus dem unscheinbaren Golling heraus einen Weinhandel mit Weltruf und mit "Döllerers Genusswelten" ein von der gesamten Familie getragenes, kulinarisches Ökosystem aufgebaut hat.

Der "internationale Botschafter" des Jahres kommt aus der Steiermark: Der unkonventionelle Willi Schlögl sorgt nicht nur mit seiner gefeierten Weinbar "Freundschaft" in Berlin, sondern auch mit dem beliebtesten deutschsprachigen Kulinarik-Podcast "Terroir und Adiletten" für einen erfolgreichen Export österreichischer Gastgeber-Kultur und einen entspannten Umgang mit den Themen Kulinarik und Wein.

"Gastro-Unternehmer" des Jahres ist kein anderer als der Kitzbüheler Parade-Hotelier und Gastronom Christian Harisch mit seinen visionären und exklusiven Gesundheits-Resorts der "Lanserhof"-Gruppe und das gastronomisch generell so vitale Oberösterreich stellt mit dem "Rückkehrer“ Lukas Kapeller und seinem "Restaurant Kapeller" die "Neueröffnung des Jahres".

Österreichs Vorzeige-Gastronomen Heinz und Birgit Reitbauer konnten nicht nur mit ihrem "Steirereck am Stadtpark" erfolgreich den 100-Punkte-Spitzenplatz in der Gesamtwertung verteidigen, sondern sichern sich mit ihrer zweiten Genuss-Destination, dem "Steirereck am Pogusch" den Preis für "Nachhaltigkeit und Innovation“. An einem Standort mit hoher ökologischer Sensibilität wurde ein leistungsfähiger Spitzengastronomiebetrieb im Verbund mit einem exemplarisch effizienten Glashaus zum Anbau von Lebensmitteln dank Einsatz von Sonnenenergie, Biomasse und passiven Elementen zum Plusenergie-Bau. Das Steirereck am Pogusch samt den spektakulären neuen Hotelzimmern produziert also in Summe mehr Energie, als es verbraucht.

Die gleichermaßen kompetente wie erfrischende "Sommelière des Jahres" ist Friederike Duhme, Walter Kaltschik (Stanglwirt) ist "Sommelier des Jahres". Das "beste Wiener Beisl“ ist der Vorzeigebetrieb "Stern" im Wiener Simmering und ebenfalls in Wien findet man den "Service des Jahres" im "Plachutta Stammhaus in Hietzing". Das frisch umgebaute "Gasthaus Nährer" in Rassing, Niederösterreich ist "Landgasthaus des Jahres" und den Sonderpreis "Engagement für Bierkultur" sichert sich das "Hotel und Landgasthaus Ragginger“ im schönen Nussdorf am Attersee.

Die nationalen Höchstwertungen

1. Steirereck, Wien, 100

1. Amador, Wien, 100

1. Ikarus Hangar-7, Salzburg, 100

2. Bootshaus Restaurant, Traunkirchen, 99

2. Döllerers Restaurant, Golling, 99

2. Gourmet Restaurant Hubert Wallner, Dellach, 99

2. Landhaus Bacher, Mautern an der Donau, 99

2. Mraz & Sohn, Wien, 99

2. Obauer, Werfen, 99

3. Die Forelle, Weißensee, 98

3. Konstantin Filippou, Wien, 98

3. Senns Restaurant, Salzburg, 98

3. Stüva, Ischgl, 98

4. Die Weinbank – Restaurant, Ehrenhausen, 98

4. Ois im Mühltalhof, Neufelden, 98

4. Paznaunerstube Trofana Royal, Ischgl, 98

4. Rote Wand Chef’s Table, Lech, 98

4. Silvio Nickol, Wien, 98

5. Harald Irka am Pfarrhof, St. Andrä im Sausal, 97

Die Bundesland-Sieger